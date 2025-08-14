Wycieczki i masaże za pół miliona, czyli KPO po warszawsku

Jachty, wypożyczalnie łodzi motorowych, pola golfowe, boiska do squasha czy stacja południowoamerykańskiego barbecue – na co pieniądze z KPO dostali przedsiębiorcy z Warszawy i Mazowsza?



Projekty w ramach KPO miały m.in. wprowadzać dodatkową działalność, która uodporni je na takie sytuacje, jakie miały miejsce podczas pandemii. Firma Budowlano-Drogowa „Tomar” otrzymała więc 537 435,90 zł na wprowadzenie do swojej oferty usług masażu. Z kolei Spółka Monter-Vis Exhibitions zrealizuje projekt o wartości 539 572,19 zł, polegający na organizacji pokazów filmowych na otwartym powietrzu skierowanych do klientów indywidualnych. Z kolei fundacja „A Jednak” z Mazowsza uzyskała 491 083,73 zł na rozpoczęcie oferowania usług restauracji mobilnej.

Jachty, żaglówki i łodzie spacerowe z KPO

Wśród zwycięskich projektów znalazły się m.in. te związane z wynajmem i czarterem sprzętu wodnego oraz jachtów: Firma Anovi przeznaczy 539 861,40 zł na czarter jachtów na Zegrzu, a Kortland – Sandor Ladanyi & Paweł Hadryś s.c. z Jabłonny uzyskał wsparcie finansowe w wysokości 528 145,29 zł na wprowadzenie usługi najmu jachtu z zeroemisyjnym napędem elektrycznym na jeziorze Zegrzyńskim. Business Harvard Sp. z o.o. wykorzysta 540 000 zł na utworzenie wypożyczalni jachtów żaglowych na terenie województwa mazowieckiego, zaś firma Open Pharma House Barbara Giza zrealizuje projekt za 539 946,14 zł, w ramach którego wprowadzi nową usługę wynajmu jachtu zeroemisyjnego bez załogi oraz zakupi usługi doradcze i szkoleniowe.

Alltravel.pl Artur Frelek zainwestuje 535 734 zł w zakup jachtu pod wynajem oraz w szkolenia i usługi doradcze, Barinclusive Marcin Gwistka wprowadzi usługę wypożyczania sprzętu rekreacyjnego i sportowego, w tym jachtu zeroemisyjnego, wykorzystując wsparcie finansowe w wysokości 526 014 zł. Spółka Prosper s.c. wdroży nową usługę dzierżawy i wypożyczania żagli bez załogi, realizując projekt o wartości 469 807,87 zł.

Multiconcept Sp. z o.o. połączy ofertę wypożyczalni jachtu z usługami gastronomicznymi i organizacją projekcji filmowych pod nazwą CinemaGusto, korzystając z dofinansowania 509 743,46 zł

Biuro Promocji Eksportu „Euro Targi” Teresa Prondzińska utworzy wypożyczalnię jachtów wraz z usługami doradczymi i szkoleniowymi, realizując projekt wart 539 918,43 zł. J Holiday Sp. z o.o. wprowadzi czarter jachtu żaglowego z napędem elektrycznym, realizując projekt o wartości 539 940,50 zł. Przedsiębiorstwo Iwona Uss-Chekulaeva uruchomi czarter nowoczesnych i ekologicznych łodzi spacerowych z napędem elektrycznym na Mazowszu, korzystając z dofinansowania w wysokości 539 910 zł. Firma „Weco-Travel” Sp. z o.o. rozszerzy swoją ofertę o wynajem łodzi elektrycznych, realizując projekt wart 537 133,75 zł.