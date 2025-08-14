28.8°C
1022 hPa
Życie Warszawy

Wycieczki i masaże za pół miliona, czyli KPO po warszawsku

Publikacja: 14.08.2025 07:35

"Życie Warszawy" przyjrzało się zwycięskim projektom z dofinansowaniem z KPO

"Życie Warszawy" przyjrzało się zwycięskim projektom z dofinansowaniem z KPO

Foto: Adobe Stock

rbi
Jachty, wypożyczalnie łodzi motorowych, pola golfowe, boiska do squasha czy stacja południowoamerykańskiego barbecue – na co pieniądze z KPO dostali przedsiębiorcy z Warszawy i Mazowsza?

Projekty w ramach KPO miały m.in. wprowadzać dodatkową działalność, która uodporni je na takie sytuacje, jakie miały miejsce podczas pandemii. Firma Budowlano-Drogowa „Tomar” otrzymała więc 537 435,90 zł na wprowadzenie do swojej oferty usług masażu. Z kolei Spółka Monter-Vis Exhibitions zrealizuje projekt o wartości 539 572,19 zł, polegający na organizacji pokazów filmowych na otwartym powietrzu skierowanych do klientów indywidualnych. Z kolei fundacja „A Jednak” z Mazowsza uzyskała 491 083,73 zł na rozpoczęcie oferowania usług restauracji mobilnej.

Jachty, żaglówki i łodzie spacerowe z KPO

Wśród zwycięskich projektów znalazły się m.in. te związane z wynajmem i czarterem sprzętu wodnego oraz jachtów: Firma Anovi przeznaczy 539 861,40 zł na czarter jachtów na Zegrzu, a Kortland – Sandor Ladanyi & Paweł Hadryś s.c. z Jabłonny uzyskał wsparcie finansowe w wysokości 528 145,29 zł na wprowadzenie usługi najmu jachtu z zeroemisyjnym napędem elektrycznym na jeziorze Zegrzyńskim. Business Harvard Sp. z o.o. wykorzysta 540 000 zł na utworzenie wypożyczalni jachtów żaglowych na terenie województwa mazowieckiego, zaś firma Open Pharma House Barbara Giza zrealizuje projekt za 539 946,14 zł, w ramach którego wprowadzi nową usługę wynajmu jachtu zeroemisyjnego bez załogi oraz zakupi usługi doradcze i szkoleniowe.

Alltravel.pl Artur Frelek zainwestuje 535 734 zł w zakup jachtu pod wynajem oraz w szkolenia i usługi doradcze, Barinclusive Marcin Gwistka wprowadzi usługę wypożyczania sprzętu rekreacyjnego i sportowego, w tym jachtu zeroemisyjnego, wykorzystując wsparcie finansowe w wysokości 526 014 zł. Spółka Prosper s.c. wdroży nową usługę dzierżawy i wypożyczania żagli bez załogi, realizując projekt o wartości 469 807,87 zł.

Multiconcept Sp. z o.o. połączy ofertę wypożyczalni jachtu z usługami gastronomicznymi i organizacją projekcji filmowych pod nazwą CinemaGusto, korzystając z dofinansowania 509 743,46 zł

Biuro Promocji Eksportu „Euro Targi” Teresa Prondzińska utworzy wypożyczalnię jachtów wraz z usługami doradczymi i szkoleniowymi, realizując projekt wart 539 918,43 zł. J Holiday Sp. z o.o. wprowadzi czarter jachtu żaglowego z napędem elektrycznym, realizując projekt o wartości 539 940,50 zł. Przedsiębiorstwo Iwona Uss-Chekulaeva uruchomi czarter nowoczesnych i ekologicznych łodzi spacerowych z napędem elektrycznym na Mazowszu, korzystając z dofinansowania w wysokości 539 910 zł. Firma „Weco-Travel” Sp. z o.o. rozszerzy swoją ofertę o wynajem łodzi elektrycznych, realizując projekt wart 537 133,75 zł.

Multiconcept Sp. z o.o. połączy ofertę wypożyczalni jachtu z usługami gastronomicznymi i organizacją projekcji filmowych pod nazwą CinemaGusto, korzystając z dofinansowania 509 743,46 zł. Firma Agma-Sport Agnieszka Matuszyk otrzymała 473 605 zł na wynajem żaglówek w województwie mazowieckim. Spółka LIDER Jakub Kędzierski wprowadzi wynajem zeroemisyjnych, ekologicznych łodzi typu „houseboat” w regionie mazowieckim, korzystając z dofinansowania 538 545,95 zł.

Projekty gastronomiczne, cateringowe oraz restauracyjne z KPO

Przedsiębiorstwo MDM S.C. z Warszawy planuje zakup trzech autonomicznych przyczep kempingowych jako nową usługę rozszerzającą profil działalności firmy na Mazowszu. 

Z kolei fundacja „A Jednak” rozpocznie oferowanie usług restauracji mobilnej. Spółka „Prominentis” zainwestuje 402 002,97 zł w nową usługę EcoBox Catering, a restauracja Lolek Grill & Bar prowadzona przez spółkę „Styx” wprowadzi catering zewnętrzny z dofinansowaniem 360 748,39 zł.

Polecane
Obecny system informacji pasażerskiej na największych stołecznych dworcach kolejowych zaczął być wdr
kolej
Rewolucja w informacji pasażerskiej. Nowy system na 51 dworcach

Spółka „Art-Meritum” planuje oferować kompleksową organizację spotkań oraz catering z dostawą dla biur i osób niepełnosprawnych, realizując projekt o wartości 515 347,23 zł. Firma Feniks Jakub Chromiński uruchomi mobilną kawiarnię specjalizującą się w sprzedaży lodów kręconych, kawy i przekąsek, korzystając z dofinansowania 232 034,72 zł. Karczma „Baba Jaga” rozszerzy działalność o stację południowoamerykańskiego barbecue oraz usługi cateringowe, realizując projekt warty 426 330,61 zł.

Best Event Catering Łukasza Birka otworzy kawiarnię z asortymentem piekarniczo-cukierniczym, w tym system POS i stronę internetową, korzystając ze wsparcia 533 085,97 zł. Firma Zjedz z Mazowsza powiększy ofertę o nową usługę cateringową z dowozem oraz kompleksową obsługę wydarzeń, realizując projekt wart 488 545,57 zł. MUFFIA Sp. z o.o. sp.k. otworzy bistro z kuchnią otwartą w Warszawie, oferujące śniadania, lunche i kolacje, realizując projekt za 540 000 zł.

Projekty rekreacyjne i sportowe z KPO

Air Hotel przy al. Krakowskiej otrzymał prawie 540 tys. zł na przekształcenie swojej działalności w całoroczne zajęcia sportowe z tenisa ziemnego, w ramach których planowany jest zakup pawilonu pełniącego funkcję szatni oraz pneumatycznej hali namiotowej z kortem tenisowym. Firma Tradycja Agnieszka Wtulich rozwija oazę rekreacji z placem campingowym, boiskami oraz profesjonalną gastronomią, realizując projekt wart 539 621 zł.

Smart2Stay Sp. z o.o. utworzy przyhotelową wypożyczalnię elektrycznych rowerów i hulajnóg, realizując projekt o wartości 532 241 zł. Business & Family Events Dariusz Epelbaum rozszerzy działalność o wynajem krótkoterminowy i długoterminowy rowerów elektrycznych, korzystając z dofinansowania 539 922,91 zł. Spółka Poland Tour D.Racz, M.Robak s.c. rozszerzy ofertę o wycieczki rowerowe skierowane do mieszkańców Warszawy, województwa mazowieckiego oraz całej Polski, realizując projekt wart 540 000 zł.

Polecane
Trasa kolejowa Warszawa-Kraków zostanie zmodernizowana
kolej
Pociągi szybsze na trasie Warszawa-Kraków. Miliony na modernizację

Firma Lets Go Anna Lorenz-Tylicka uruchomi w Warszawie wypożyczalnię sprzętu sportowo-rekreacyjnego do kitesurfingu, wingfoila oraz rowerów elektrycznych, korzystając z dofinansowania 488 309,59 zł. Firma Way Out Marta Reinhercs wprowadzi usługę wynajmu sprzętu kitesurfingowego, zwiększając odporność oraz konkurencyjność firmy w regionie mazowieckim, z projektem wartym 453 433,14 zł.

Pop Gym Sp. z o.o. zakupi i zainstaluje kort do squasha z interaktywnym systemem edukacji sportowej, realizując projekt o wartości 539 994,42 zł. Bogusław Jakubowski, prowadzący ASH 33, zwiększy konkurencyjność i odporność klubu kawiarni Paradox Cafe poprzez wprowadzenie nowych usług, korzystając z dofinansowania 178 380,72 zł. Firma Sandow Bogusława Borkowskiego zaoferuje w klubie w Legionowie nowe usługi zabiegów odchudzających oraz relaksacyjnych, realizując projekt wart 481 975,94 zł.

Spółka Gutek Film planowała realizację projektu pod nazwą Zielona Sala w Kinie Muranów, którego celem było rozszerzenie oferty kinowej o nowoczesną, ekologiczną salę projekcyjną

New Age Fitness Sp. z o.o. wzbogaci swoją ofertę o strefę wellness, wypożyczalnię rowerów i hulajnóg elektrycznych oraz działalność eventową, korzystając z dofinansowania 539 744,81 zł. Patryk Płoska rozwinie firmę poprzez wprowadzenie nowych usług glampingu z wioską SPA Ptasietrele oraz mobilnej restauracji, realizując projekt o wartości 539 559,96 zł. Z kolei Warsaw Concept Anna Grabowska utworzy salon WELLNESS, oferując usługi masażu, co ma na celu budowanie odporności firmy, realizując projekt wart 466 793,69 zł.

Odrzucone projekty w ramach KPO

Nie wszystkie projekty jednak zostały zatwierdzone. Przykładowo projekt firmy Toproduction zakładał rozszerzenie działalności o usługę KinoMobilArt – Uniwersalną Naczepę Kultury, dedykowaną województwu mazowieckiemu. Łączna kwota wynosiła 1 178 627,31 zł, lecz projekt ostatecznie nie został zatwierdzony.

Z kolei spółka Gutek Film planowała realizację projektu pod nazwą Zielona Sala w Kinie Muranów, którego celem było rozszerzenie oferty kinowej o nowoczesną, ekologiczną salę projekcyjną. Łączna kwota to 577 800 zł.

Kolejnym projektem, który nie został zatwierdzony, była inicjatywa spółki „Stalowa 52” z Mazowsza. Projekt zakładał stworzenie kameralnego kina hotelowego, co miało przyczynić się do rozszerzenia działalności i zwiększenia odporności firmy na sytuacje kryzysowe. Wnioskowana kwota wsparcia wynosiła 717 640,03 zł.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W budynkach powstaną lokale komunalne i mieszkania dla służb państwowych
modernizacja

Konkurs architektoniczny na „Szpiegowo”. Mieszkania gotowe najszybciej za 4 lata

Niedzielne zgromadzenie rozpocznie się pod pomnikiem Mikołaja Kopernika
demonstracja

Marsz dla Palestyny. Żądanie zerwania stosunków z Izraelem

Warszawiacy borykają się z językowymi dylematami dotyczącymi nazewnictwa dzielnic
nazewnictwo

W Wawrze czy na Wawrze? A co z Włochami i Śródmieściem? Językowe niuanse dzielnic Warszawy

Aktywiści planują utworzenie miasteczka namiotowego przy ul. Wiejskiej w Warszawie
protest

Ostatnie Pokolenie chce okupować Sejm. Stworzą miasteczko namiotowe

Maleństwo o nieustalonej jeszcze płci coraz odważniej opuszcza maminą torbę
zwierzę warszawskie

Maleństwo kangurzycy ma już imię. Internauci wybrali

Ślub sanitariuszki Alicji Treutler „Jarmuż" i podchorążego Bolesława Biegi „Pałąka", 13 sierpnia 194
81. rocznica powstania warszawskiego

Historie „miłości w ruinach". Kto jest na zdjęciu z powstańczego ślubu?

W środę sprawca wypadku usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym
bezpieczeństwo

Wypadek na Bielanach. Dwie osoby nie żyją. Kierowca usłyszał zarzuty

GDDKiA szuka pracowników w Warszawie
kadry

GDDKiA szuka specjalistów w stolicy. W ofercie umowa o pracę

© Copyright by GREMI MEDIA SA