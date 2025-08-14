Wycieczki i masaże za pół miliona, czyli KPO po warszawsku

"Życie Warszawy" przyjrzało się zwycięskim projektom z dofinansowaniem z KPO
Projekty w ramach KPO miały m.in. wprowadzać dodatkową działalność, która uodporni je na takie sytuacje, jakie miały miejsce podczas pandemii. Firma Budowlano-Drogowa „Tomar” otrzymała więc 537 435,90 zł na wprowadzenie do swojej oferty usług masażu. Z kolei Spółka Monter-Vis Exhibitions zrealizuje projekt o wartości 539 572,19 zł, polegający na organizacji pokazów filmowych na otwartym powietrzu skierowanych do klientów indywidualnych. Z kolei fundacja „A Jednak” z Mazowsza uzyskała 491 083,73 zł na rozpoczęcie oferowania usług restauracji mobilnej.
Wśród zwycięskich projektów znalazły się m.in. te związane z wynajmem i czarterem sprzętu wodnego oraz jachtów: Firma Anovi przeznaczy 539 861,40 zł na czarter jachtów na Zegrzu, a Kortland – Sandor Ladanyi & Paweł Hadryś s.c. z Jabłonny uzyskał wsparcie finansowe w wysokości 528 145,29 zł na wprowadzenie usługi najmu jachtu z zeroemisyjnym napędem elektrycznym na jeziorze Zegrzyńskim. Business Harvard Sp. z o.o. wykorzysta 540 000 zł na utworzenie wypożyczalni jachtów żaglowych na terenie województwa mazowieckiego, zaś firma Open Pharma House Barbara Giza zrealizuje projekt za 539 946,14 zł, w ramach którego wprowadzi nową usługę wynajmu jachtu zeroemisyjnego bez załogi oraz zakupi usługi doradcze i szkoleniowe.
Alltravel.pl Artur Frelek zainwestuje 535 734 zł w zakup jachtu pod wynajem oraz w szkolenia i usługi doradcze, Barinclusive Marcin Gwistka wprowadzi usługę wypożyczania sprzętu rekreacyjnego i sportowego, w tym jachtu zeroemisyjnego, wykorzystując wsparcie finansowe w wysokości 526 014 zł. Spółka Prosper s.c. wdroży nową usługę dzierżawy i wypożyczania żagli bez załogi, realizując projekt o wartości 469 807,87 zł.
Biuro Promocji Eksportu „Euro Targi” Teresa Prondzińska utworzy wypożyczalnię jachtów wraz z usługami doradczymi i szkoleniowymi, realizując projekt wart 539 918,43 zł. J Holiday Sp. z o.o. wprowadzi czarter jachtu żaglowego z napędem elektrycznym, realizując projekt o wartości 539 940,50 zł. Przedsiębiorstwo Iwona Uss-Chekulaeva uruchomi czarter nowoczesnych i ekologicznych łodzi spacerowych z napędem elektrycznym na Mazowszu, korzystając z dofinansowania w wysokości 539 910 zł. Firma „Weco-Travel” Sp. z o.o. rozszerzy swoją ofertę o wynajem łodzi elektrycznych, realizując projekt wart 537 133,75 zł.
Multiconcept Sp. z o.o. połączy ofertę wypożyczalni jachtu z usługami gastronomicznymi i organizacją projekcji filmowych pod nazwą CinemaGusto, korzystając z dofinansowania 509 743,46 zł. Firma Agma-Sport Agnieszka Matuszyk otrzymała 473 605 zł na wynajem żaglówek w województwie mazowieckim. Spółka LIDER Jakub Kędzierski wprowadzi wynajem zeroemisyjnych, ekologicznych łodzi typu „houseboat” w regionie mazowieckim, korzystając z dofinansowania 538 545,95 zł.
Przedsiębiorstwo MDM S.C. z Warszawy planuje zakup trzech autonomicznych przyczep kempingowych jako nową usługę rozszerzającą profil działalności firmy na Mazowszu.
Z kolei fundacja „A Jednak” rozpocznie oferowanie usług restauracji mobilnej. Spółka „Prominentis” zainwestuje 402 002,97 zł w nową usługę EcoBox Catering, a restauracja Lolek Grill & Bar prowadzona przez spółkę „Styx” wprowadzi catering zewnętrzny z dofinansowaniem 360 748,39 zł.
Spółka „Art-Meritum” planuje oferować kompleksową organizację spotkań oraz catering z dostawą dla biur i osób niepełnosprawnych, realizując projekt o wartości 515 347,23 zł. Firma Feniks Jakub Chromiński uruchomi mobilną kawiarnię specjalizującą się w sprzedaży lodów kręconych, kawy i przekąsek, korzystając z dofinansowania 232 034,72 zł. Karczma „Baba Jaga” rozszerzy działalność o stację południowoamerykańskiego barbecue oraz usługi cateringowe, realizując projekt warty 426 330,61 zł.
Best Event Catering Łukasza Birka otworzy kawiarnię z asortymentem piekarniczo-cukierniczym, w tym system POS i stronę internetową, korzystając ze wsparcia 533 085,97 zł. Firma Zjedz z Mazowsza powiększy ofertę o nową usługę cateringową z dowozem oraz kompleksową obsługę wydarzeń, realizując projekt wart 488 545,57 zł. MUFFIA Sp. z o.o. sp.k. otworzy bistro z kuchnią otwartą w Warszawie, oferujące śniadania, lunche i kolacje, realizując projekt za 540 000 zł.
Air Hotel przy al. Krakowskiej otrzymał prawie 540 tys. zł na przekształcenie swojej działalności w całoroczne zajęcia sportowe z tenisa ziemnego, w ramach których planowany jest zakup pawilonu pełniącego funkcję szatni oraz pneumatycznej hali namiotowej z kortem tenisowym. Firma Tradycja Agnieszka Wtulich rozwija oazę rekreacji z placem campingowym, boiskami oraz profesjonalną gastronomią, realizując projekt wart 539 621 zł.
Smart2Stay Sp. z o.o. utworzy przyhotelową wypożyczalnię elektrycznych rowerów i hulajnóg, realizując projekt o wartości 532 241 zł. Business & Family Events Dariusz Epelbaum rozszerzy działalność o wynajem krótkoterminowy i długoterminowy rowerów elektrycznych, korzystając z dofinansowania 539 922,91 zł. Spółka Poland Tour D.Racz, M.Robak s.c. rozszerzy ofertę o wycieczki rowerowe skierowane do mieszkańców Warszawy, województwa mazowieckiego oraz całej Polski, realizując projekt wart 540 000 zł.
Firma Lets Go Anna Lorenz-Tylicka uruchomi w Warszawie wypożyczalnię sprzętu sportowo-rekreacyjnego do kitesurfingu, wingfoila oraz rowerów elektrycznych, korzystając z dofinansowania 488 309,59 zł. Firma Way Out Marta Reinhercs wprowadzi usługę wynajmu sprzętu kitesurfingowego, zwiększając odporność oraz konkurencyjność firmy w regionie mazowieckim, z projektem wartym 453 433,14 zł.
Pop Gym Sp. z o.o. zakupi i zainstaluje kort do squasha z interaktywnym systemem edukacji sportowej, realizując projekt o wartości 539 994,42 zł. Bogusław Jakubowski, prowadzący ASH 33, zwiększy konkurencyjność i odporność klubu kawiarni Paradox Cafe poprzez wprowadzenie nowych usług, korzystając z dofinansowania 178 380,72 zł. Firma Sandow Bogusława Borkowskiego zaoferuje w klubie w Legionowie nowe usługi zabiegów odchudzających oraz relaksacyjnych, realizując projekt wart 481 975,94 zł.
New Age Fitness Sp. z o.o. wzbogaci swoją ofertę o strefę wellness, wypożyczalnię rowerów i hulajnóg elektrycznych oraz działalność eventową, korzystając z dofinansowania 539 744,81 zł. Patryk Płoska rozwinie firmę poprzez wprowadzenie nowych usług glampingu z wioską SPA Ptasietrele oraz mobilnej restauracji, realizując projekt o wartości 539 559,96 zł. Z kolei Warsaw Concept Anna Grabowska utworzy salon WELLNESS, oferując usługi masażu, co ma na celu budowanie odporności firmy, realizując projekt wart 466 793,69 zł.
Nie wszystkie projekty jednak zostały zatwierdzone. Przykładowo projekt firmy Toproduction zakładał rozszerzenie działalności o usługę KinoMobilArt – Uniwersalną Naczepę Kultury, dedykowaną województwu mazowieckiemu. Łączna kwota wynosiła 1 178 627,31 zł, lecz projekt ostatecznie nie został zatwierdzony.
Z kolei spółka Gutek Film planowała realizację projektu pod nazwą Zielona Sala w Kinie Muranów, którego celem było rozszerzenie oferty kinowej o nowoczesną, ekologiczną salę projekcyjną. Łączna kwota to 577 800 zł.
Kolejnym projektem, który nie został zatwierdzony, była inicjatywa spółki „Stalowa 52” z Mazowsza. Projekt zakładał stworzenie kameralnego kina hotelowego, co miało przyczynić się do rozszerzenia działalności i zwiększenia odporności firmy na sytuacje kryzysowe. Wnioskowana kwota wsparcia wynosiła 717 640,03 zł.