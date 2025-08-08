Pociągi pojadą szybciej na trasie Warszawa-Kraków. Miliony na modernizację trasy

Trasa kolejowa Warszawa-Kraków zostanie zmodernizowana
Jak informuje Centrum Unijnych Projektów Transportowych, zmodernizowany ma zostać odcinek końcowy trasy z Warszawy do Krakowa. Chodzi o fragment trasy na odcinku Tunel-Kraków.
Modernizacja trasy ma objąć linię kolejową łączącą Kraków Główny ze stacją w miejscowości Tunel. Pozwoli to pociągom pasażerskim jadącym z Warszawy do Krakowa rozwijać na tym odcinku prędkość do 120 km/h, a pociągom towarowym do 80 km/h.
Inwestycja ma na celu skrócenie czasu przejazdu z Warszawy do Krakowa, ale również poprawienie komfortu pasażerów i zwiększenie przepustowości trasy. Zgodnie z założeniami podróż ma być szybsza, wygodniejsza i bardziej punktualna.
Na trasie powstanie także jeden nowy peron i przebudowane zostaną dwa inne na podkrakowskich stacjach. Zostaną m.in. dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością i zyskają nowoczesne oświetlenie.
PKP Polskie Linie Kolejowe dostały na modernizację trasy duże dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. Opiewa ono na 118 mln zł. Cała inwestycja ma kosztować 145 mln zł.
Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na III kwartał 2025 r. Odcinek ten stanowi jeden z najważniejszych kolejowych korytarzy transportowych w południowej Polsce.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są największym beneficjentem KPO w obszarze transportu. Na realizację projektów kolejowych spółka otrzymała 11,5 mld zł z funduszy europejskich, z czego ponad 90 proc. zostało już zakontraktowane.
Jak podaje portal krknews.pl, modernizacja ma być przeprowadzona bez konieczności całkowitego zamykania linii. Dla pasażerów oznacza to, że ruch pociągów zostanie utrzymany, mogą jednak występować pewne ograniczenia i zmiany w rozkładzie. Dokładny harmonogram prac nie jest jeszcze znany.