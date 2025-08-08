Pociągi pojadą szybciej na trasie Warszawa-Kraków. Miliony na modernizację trasy

Trasa kolejowa Warszawa-Kraków zostanie wkrótce zmodernizowana. PKP Polskie Linie Kolejowe otrzymały na ten cel wielomilionowe dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. Można się spodziewać, że dzięki tej inwestycji dojazd z Warszawy do Krakowa będzie możliwy w krótszym czasie.



Jak informuje Centrum Unijnych Projektów Transportowych, zmodernizowany ma zostać odcinek końcowy trasy z Warszawy do Krakowa. Chodzi o fragment trasy na odcinku Tunel-Kraków.

Pociągi pojadą szybciej na trasie Warszawa-Kraków

Modernizacja trasy ma objąć linię kolejową łączącą Kraków Główny ze stacją w miejscowości Tunel. Pozwoli to pociągom pasażerskim jadącym z Warszawy do Krakowa rozwijać na tym odcinku prędkość do 120 km/h, a pociągom towarowym do 80 km/h.

Inwestycja ma na celu skrócenie czasu przejazdu z Warszawy do Krakowa, ale również poprawienie komfortu pasażerów i zwiększenie przepustowości trasy. Zgodnie z założeniami podróż ma być szybsza, wygodniejsza i bardziej punktualna.

Na trasie powstanie także jeden nowy peron i przebudowane zostaną dwa inne na podkrakowskich stacjach. Zostaną m.in. dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością i zyskają nowoczesne oświetlenie.