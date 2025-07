Walka z ogniem w fabryce folii w Mińsku Mazowieckim

Ogromna mobilizacja straży pożarnej

Na początku akcji gaśniczej na miejscu pracowało 15 zastępów straży pożarnej. Jednak ze względu na „rozwojową sytuację” i skalę zagrożenia, bardzo szybko skierowano kolejne siły. Mł. bryg. Kamil Płochocki po godzinie 21:00 informował już o 50 jednostkach walczących z żywiołem, co daje około 200 strażaków. W akcji uczestniczą zastępy zarówno Państwowej Straży Pożarnej (PSP), jak i Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP).

Starosta minski zwraca uwagę na zagrożenie dla trakcji kolejowej znajdującej się w pobliżu. Foto: mat. pras.

Na miejsce pożaru ściągnięto specjalistyczne Plutony Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego FABRYKA, co świadczy o strategicznym znaczeniu i trudnościach w opanowaniu ognia. Wśród nich są jednostki z:

20 zastępów z powiatu mińskiego

4 plutony z powiatu otwockiego

6 plutonów z powiatu siedleckiego

5 plutonów z powiatu wołomińskiego

10 jednostek z Miasta Stołecznego Warszawy

Tak zmasowane siły są niezbędne, aby opanować pożar i zabezpieczyć okoliczne tereny.

Zagrożenia i działania zapobiegawcze

Sytuacja jest dynamiczna i, jak określa starosta Remigiusz Górniak, „bardzo trudna i nieprzewidywalna”. Głównym wyzwaniem dla strażaków, oprócz samego ugaszenia ognia, jest zabezpieczenie sąsiadujących zabudowań i zapobieżenie rozprzestrzenianiu się pożaru. Dodatkowo, na terenie zakładu znajdują się prawdopodobnie butle z gazem, co stwarza ryzyko eksplozji i czyni akcję jeszcze bardziej niebezpieczną. Starosta zwraca również uwagę na zagrożenie dla trakcji kolejowej znajdującej się w pobliżu. Po godzinie 23 strażakom udało się opanować ogień na tyle, że ustało zagrożenie jego rozprzestrzenienia się na sąsiednie obiekty. Jednocześnie według przewidywań starżaków akcja może potrwać nawet do południa w poniedziałek 14 lipca.

Z uwagi na intensywne zadymienie, straż pożarna i władze gminy Mińsk Mazowiecki apelują do mieszkańców o pozostanie w domach, zamknięcie okien i unikanie udawania się w kierunku pożaru. Chmura dymu przesuwa się w kierunku północno-wschodnim, co ma znaczenie dla jakości powietrza w tych rejonach. Mieszkańcy są proszeni o zachowanie spokoju i nieutrudnianie dojazdu służbom ratowniczym. Choć jak informował przed północą rzecznik PSP st. bryg. Karol Kierzkowski badanie powietrza przeprowadzone przez jednostkę specjalistyczną nie stwierdzono zagrożenia, oczywiście poza obrębem pożaru. Jednocześnie wciąż warto stosować się do sugestii służb i zamykać okna.

Wcześniej niestety jak donosili liczni internauci prośby straży i władz były ignorowane. Tak sytuację opisywała jedna z mieszkanek Mińska: „Całe rodziny z dziećmi wyległy w okolicy pooglądać, tyle z ostrożności, tam wszędzie jest tłum ludzi".

Perspektywy czasowe i śledztwo

Na szczęście, jak podkreślają służby, nikt nie został ranny. Wszyscy pracownicy zdołali opuścić halę przed przybyciem straży pożarnej, co jest kluczową informacją w tej dramatycznej sytuacji.

Jednak akcja gaśnicza potrwa długo. Mł. bryg. Kamil Płochocki szacuje, że gaszenie pożaru potrwa co najmniej kilkanaście godzin. Trudna konstrukcja hali uniemożliwia strażakom wejście do środka, co komplikuje działania i wymusza gaszenie z zewnątrz. Po opanowaniu ognia specjalna grupa dochodzeniowa przystąpi do ustalenia przyczyn zdarzenia. Obecnie jest jeszcze za wcześnie, aby spekulować na ten temat.

Na miejscu zdarzenia oprócz strażaków obecna jest także policja, w tym dwie drużyny oddziałów prewencji z Warszawy, które blokują wszystkie ulice dookoła miejsca pożaru, zapewniając bezpieczeństwo i swobodny dojazd służb ratunkowych. Powołano również sztab kryzysowy w celu koordynacji wszystkich działań.