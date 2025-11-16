6.6°C
Życie Warszawy

Prawie 5 tysięcy zgłoszeń awarii. Pogotowie Drogowe ZDM w październiku

Publikacja: 16.11.2025 13:34

Usuwanie ubytków w jezdni.

Usuwanie ubytków w jezdni.

Foto: Zarząd Dróg Miejskich Warszawa

Pogotowie Drogowe Zarządu Dróg Miejskich w październiku otrzymało łącznie 4 939 zgłoszeń. Dotyczyły m.in. uszkodzenia nawierzchni jezdni i chodnika, niedziałającej sygnalizacji, niedziałającego oświetlenia ulicznego i oznakowania.

Spośród wszystkich zgłoszeń 715 interwencji zostało podjętych na skutek codziennych kontroli wykonywanych przez pracowników Pogotowia Drogowego.

Zgłoszenia przez 19 115

Awarie mogą zgłaszać również mieszkańcy za pomocą Warszawa 19 115. W październiku ZDM otrzymał 2 451 zgłoszeń z tego systemu.

Na podstawie tych zgłoszeń podejmowane są kontrole i – w razie potrzeby – interwencje. W październiku zakończyły się m.in. wykorzystaniem 425 kg masy bitumicznej do naprawy nawierzchni oraz zabezpieczeniem 67 awarii, które bezpośrednio zagrażały bezpieczeństwu ruchu.

Zarządowi Dróg Miejskich w Warszawie podlega ponad 800 km stołecznych dróg. Są one stale monitorowane pod kątem występujących awarii infrastruktury drogowej.

Pogodowie Drogowe ZDM we wrześniu

Z kolei we wrześniu Pogotowie Drogowe ZDM otrzymało łącznie 4 585 zgłoszeń. Dotyczyły m.in. uszkodzenia nawierzchni jezdni i chodnika, niedziałającej sygnalizacji, niedziałającego oświetlenia ulicznego, oznakowania.

Na podstawie tych zgłoszeń podejmowane są kontrole i – w razie potrzeby – interwencje. We wrześniu zakończyły się m.in. wykorzystaniem 225 kg masy bitumicznej do naprawy nawierzchni oraz zabezpieczeniem 49 awarii, które bezpośrednio zagrażały bezpieczeństwu ruchu.

Spośród wszystkich zgłoszeń 675 interwencji zostało podjętych na skutek codziennych kontroli wykonywanych przez pracowników Pogotowia Drogowego. Awarie mogą zgłaszać również mieszkańcy za pomocą Warszawa 19 115. We wrześniu ZDM otrzymał 2 159 zgłoszeń z tego systemu.

Źródło: zyciewarszawy.pl

