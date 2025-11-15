Wybory uzupełniające do Rady Osiedla Falenica

Wybory uzupełniające w Falenicy odbędą się 23 listopada. Zostały zorganizowane wskutek rezygnacji z mandatu jednego z radnych.



Zdecydowała o tym Rada Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przegłosowując uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Falenica Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

W Wawrze znajduje się 13 osiedli. W 10 osiedlach rady zostały wybrane – 24 listopada 2024 roku w Nadwiślu, Lasie, oraz 1 grudnia 2024 roku w Aninie, Falenicy, Marysinie Wawerskim Południe i Miedzeszynie, Marysinie Wawerskim Północ, Międzylesiu i Radości oraz Aleksandrowie.

Jak wyglądają wybory do rady osiedla?

Zebranie Wyborcze zaczyna się o wyznaczonej godzinie. Mieszkańcy, którzy uczestniczą w zebraniu, wpisują się na listę obecności. Spośród uczestników wybiera się Komisję Wyborczą, składającą się z 3-5 członków. Komisja Wyborcza wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Komisji Wyborczej.Rejestracja zgłoszeń kandydatów spośród chętnych uczestników spotkania.

Ci, którzy chcą kandydować, ale nie mogą wziąć udziału w Zebraniu Wyborczym, co najmniej 3 dni przed terminem zebrania powinni złożyć pisemną zgodę na kandydowanie – w Wydziale Obsługi Rady dla Dzielnicy Wawer (Urząd Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1, pok. 123).