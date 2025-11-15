Wybory uzupełniające do Rady Osiedla Falenica

Wyborca głosuje, stawiając znak „x” obok nazwiska wybieranego kandydata.
Zdecydowała o tym Rada Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przegłosowując uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Falenica Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
W Wawrze znajduje się 13 osiedli. W 10 osiedlach rady zostały wybrane – 24 listopada 2024 roku w Nadwiślu, Lasie, oraz 1 grudnia 2024 roku w Aninie, Falenicy, Marysinie Wawerskim Południe i Miedzeszynie, Marysinie Wawerskim Północ, Międzylesiu i Radości oraz Aleksandrowie.
Zebranie Wyborcze zaczyna się o wyznaczonej godzinie. Mieszkańcy, którzy uczestniczą w zebraniu, wpisują się na listę obecności. Spośród uczestników wybiera się Komisję Wyborczą, składającą się z 3-5 członków. Komisja Wyborcza wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Komisji Wyborczej.Rejestracja zgłoszeń kandydatów spośród chętnych uczestników spotkania.
Ci, którzy chcą kandydować, ale nie mogą wziąć udziału w Zebraniu Wyborczym, co najmniej 3 dni przed terminem zebrania powinni złożyć pisemną zgodę na kandydowanie – w Wydziale Obsługi Rady dla Dzielnicy Wawer (Urząd Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1, pok. 123).
Wyborca głosuje, stawiając znak „x” obok nazwiska wybieranego kandydata. Wyborca może głosować na nie większą liczbę kandydatów niż liczba mandatów do obsadzenia.
Komisja Wyborcza po zliczeniu głosów sporządza protokół oraz wydaje wybranym członkom Rady Osiedla zaświadczenia o objęciu mandatu.
Wyniki wyborów pojawią się w lokalu wyborczym, na wawer.um.warszawa.pl, tablicy informacyjnej w Urzędzie Dzielnicy Wawer i tablicach na osiedlach.