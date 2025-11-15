3.6°C
1020 hPa
Życie Warszawy

Wybory uzupełniające do Rady Osiedla Falenica

Publikacja: 15.11.2025 15:05

Wyborca głosuje, stawiając znak „x” obok nazwiska wybieranego kandydata.

Wyborca głosuje, stawiając znak „x” obok nazwiska wybieranego kandydata.

Foto: Adobe Stock

rbi
Wybory uzupełniające w Falenicy odbędą się 23 listopada. Zostały zorganizowane wskutek rezygnacji z mandatu jednego z radnych.

Zdecydowała o tym Rada Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przegłosowując uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Falenica Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

W Wawrze znajduje się 13 osiedli. W 10 osiedlach rady zostały wybrane – 24 listopada 2024 roku w Nadwiślu, Lasie, oraz 1 grudnia 2024 roku w Aninie, Falenicy, Marysinie Wawerskim Południe i Miedzeszynie, Marysinie Wawerskim Północ, Międzylesiu i Radości oraz Aleksandrowie.

Jak wyglądają wybory do rady osiedla?

Zebranie Wyborcze zaczyna się o wyznaczonej godzinie. Mieszkańcy, którzy uczestniczą w zebraniu, wpisują się na listę obecności. Spośród uczestników wybiera się Komisję Wyborczą, składającą się z 3-5 członków. Komisja Wyborcza wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Komisji Wyborczej.Rejestracja zgłoszeń kandydatów spośród chętnych uczestników spotkania.

Polecane
Jedna z ulic warszawskiego Anina, którego dotyczą zatwierdzone dokumenty
urbanistyka
Plany zagospodarowania zmienią Białołękę i Wawer

Ci, którzy chcą kandydować, ale nie mogą wziąć udziału w Zebraniu Wyborczym, co najmniej 3 dni przed terminem zebrania powinni złożyć pisemną zgodę na kandydowanie – w Wydziale Obsługi Rady dla Dzielnicy Wawer (Urząd Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1, pok. 123).

Reklama
Reklama

Jak wygląda głosowanie na radnego osiedla?

Wyborca głosuje, stawiając znak „x” obok nazwiska wybieranego kandydata. Wyborca może głosować na nie większą liczbę kandydatów niż liczba mandatów do obsadzenia.

Wyniki wyborów pojawią się w lokalu wyborczym, na wawer.um.warszawa.pl, tablicy informacyjnej w Urzędzie Dzielnicy Wawer i tablicach na osiedlach.

Komisja Wyborcza po zliczeniu głosów sporządza protokół oraz wydaje wybranym członkom Rady Osiedla zaświadczenia o objęciu mandatu.

Wyniki wyborów pojawią się w lokalu wyborczym, na wawer.um.warszawa.pl, tablicy informacyjnej w Urzędzie Dzielnicy Wawer i tablicach na osiedlach.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

8 stycznia działać zacznie Pawilon Tańca i Innych Sztuk Performatywnych, który zajął miejsce Pawilon
SZTUKA

Pawilon Tańca powstał na Powiślu.

Arthouse Kołowa, działający od listopada 2020 roku, stanowi ważny punkt na mapie lokalnej kultury i
INWESTYCJE

Nowa przestrzeń na Targówku. Otwarcie Arthouse Kołowa

Uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się równo rok po rozpo
infrastruktura dydaktyczna

UW inwestuje w nowoczesny wydział. Podczas budowy natrafiono na zaskakujące ślady historii

13 listopada rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przest
plan zagospodarowania

Dwa razy więcej mieszkańców i 7 ha pod zieleń na Odolanach?

"(...) przypadki występowania insektów w budynkach użyteczności publicznej (...) mają charakter incy
infrastruktura dydaktyczna

Pluskwy w siedzibie UW? Uczelnia uspokaja - będzie dezynsekcja

Bożodrzew gruczołkowaty to szybko rosnące drzewo, często z odrostami korzeniowymi
flora stołeczna

Niszczy nawierzchnie, infrastrukturę i budynki. Walka z bożodrzewem

Figlowisko na Ursynowie działa już od końca września
rekreacja

Sezon łyżwiarski 2025/2026 w Warszawie wystartował

Marsz Niepodległości 2025 w Warszawie
bezpieczeństwo

Odpalali race na Marszu Niepodległości, teraz szuka ich policja

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama