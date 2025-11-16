Konsultacje nt. skweru Jura. O co wnosili mieszkańcy?

wprowadza nową lokalizację placu zabaw oraz bardziej atrakcyjne i dostępne urządzenia do zabawy,

zakłada nieznaczne przeniesienie siłowni plenerowej oraz remont lub wymianę jej elementów,

proponuje nową lokalizację Ogrodu Sprawiedliwych,

poprawia jakość wyposażenia (ławki, kosze, stojaki rowerowe, nawierzchnie, oświetlenie).

Konsultacje nt. skweru Jana Jura-Gorzechowskiego

W spotkaniach konsultacyjnych wzięło udział w sumie ponad 60 osób. Wypełniono 140 ankiet, a 7 osób skorzystało z dyżuru telefonicznego. Jak podkreślają organizatorzy, ankietę wypełniły głównie osoby mieszkające w okolicznych budynkach oraz codziennie odwiedzające skwer. Ponad połowa z nich jest tam codziennie, a co czwarty bywa kilka razy w tygodniu. Pozostałe osoby korzystają ze skweru raz na tydzień lub rzadziej.

Jak można przeczytać w raporcie z konsultacji, projekt modernizacji w dużej mierze odpowiadał na potrzeby osób, które się wypowiedziały. Zakładał uporządkowanie przestrzeni, lepszą jakość infrastruktury i nowe funkcje, które nie przeszkadzają w dotychczasowym korzystaniu ze skweru. Taka opinia często padała podczas spotkań i w ankietach.

„Zebrane głosy pokazują, że skwer Jura to dla lokalnej społeczności coś więcej niż teren zielony. To miejsce codziennego życia: spotkań sąsiedzkich, odpoczynku seniorów, zabaw dzieci, spacerów z psami i gry w koszykówkę czy ping-ponga. Mieszkańcy cenią jego naturalny charakter, otwartość i różnorodność. Podkreślają, że nie jest «przeprojektowany» i ma klimat, który warto zachować” – napisano w raporcie.

Wiele osób zwróciło uwagę na znaczenie zieleni – zarówno istniejących drzew, jak i nowych nasadzeń. Pojawiły się konkretne pomysły: zachowanie morwy, dosadzenie drzew zimozielonych, stworzenie łąki kwietnej i budek dla ptaków.

Mieszkańcy chcą, aby skwer był przyjazny przyrodzie, a jednocześnie funkcjonalny, z wygodnymi alejkami, ławkami w cieniu, dostępem do wody i dobrze oznakowaną toaletą.

Ważnym tematem jest bezpieczeństwo i komfort. „Dowiedzieliśmy się o potrzebie lepszego oświetlenia, uspokojenia ruchu na ulicy Dzielnej, dodania przejść dla pieszych, zabezpieczenia wjazdu technicznego i monitoringu” – czytamy w raporcie.

Osoby, które wzięły udział w konsultacjach, nie chcą rewolucji. Oczekują modernizacji z poszanowaniem obecnego charakteru miejsca i uwzględnieniem potrzeb wszystkich odwiedzających skwer.

Przyszłość skweru Jana Jura-Gorzechowskiego

Co stanie się dalej? „Poprawimy projekt koncepcyjny na podstawie uwag z konsultacji. Chcemy doprecyzować rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne zgodnie z oczekiwaniami osób zainteresowanych. Na jego podstawie przygotujemy pełną dokumentację wykonawczą i budowlaną. Gotowa dokumentacja pozwoli nam ogłosić przetarg” – zapowiadają urzędnicy.

Gdy skończą się prace projektowe, ogłoszony zostanie przetarg na wykonawcę modernizacjim skweru. Po jego wyborze rozpoczną się prace budowlane. Modernizacja skweru ma zakończyć się we wrześniu 2027 roku.