Życie Warszawy

Konsultacje nt. skweru Jura. O co wnosili mieszkańcy?

Publikacja: 16.11.2025 10:45

Zakończył się kolejny etap przygotowań do modernizacji skweru Generała Jana Jura-Gorzechowskiego.

Zakończył się kolejny etap przygotowań do modernizacji skweru Generała Jana Jura-Gorzechowskiego.

Foto: UM Warszawa

rbi
Zakończyły się konsultacje społeczne na temat nowego wyglądu skweru Jana Jura-Gorzechowskiego na Muranowie.

Jak przekonują urzędnicy, skwer ma stać się miejscem przyjaznym dla wszystkich osób, które z niego korzystają. Proces modernizacji rozpoczęto od diagnozy lokalnej tego terenu, następnie urzędnicy przedstawili wstępną koncepcję zagospodarowania tego terenu i przeprowadzili konsultacje społeczne.

Projekt przygotowany przez pracownię mamArchitekci:

  • porządkuje układ ścieżek, poprawia jakość nawierzchni
  • porządkuje zieleń już istniejącą oraz uzupełnia ją,
  • tworzy atrakcyjną przestrzeń sąsiedzką przeznaczoną na spotkania,
  • wprowadza nową lokalizację placu zabaw oraz bardziej atrakcyjne i dostępne urządzenia do zabawy,
  • zakłada nieznaczne przeniesienie siłowni plenerowej oraz remont lub wymianę jej elementów,
  • proponuje nową lokalizację Ogrodu Sprawiedliwych,
  • poprawia jakość wyposażenia (ławki, kosze, stojaki rowerowe, nawierzchnie, oświetlenie).

Konsultacje nt. skweru Jana Jura-Gorzechowskiego 

W spotkaniach konsultacyjnych wzięło udział w sumie ponad 60 osób. Wypełniono 140 ankiet, a 7 osób skorzystało z dyżuru telefonicznego. Jak podkreślają organizatorzy, ankietę wypełniły głównie osoby mieszkające w okolicznych budynkach oraz codziennie odwiedzające skwer. Ponad połowa z nich jest tam codziennie, a co czwarty bywa kilka razy w tygodniu. Pozostałe osoby korzystają ze skweru raz na tydzień lub rzadziej.

Jak można przeczytać w raporcie z konsultacji, projekt modernizacji w dużej mierze odpowiadał na potrzeby osób, które się wypowiedziały. Zakładał uporządkowanie przestrzeni, lepszą jakość infrastruktury i nowe funkcje, które nie przeszkadzają w dotychczasowym korzystaniu ze skweru. Taka opinia często padała podczas spotkań i w ankietach.

„Zebrane głosy pokazują, że skwer Jura to dla lokalnej społeczności coś więcej niż teren zielony. To miejsce codziennego życia: spotkań sąsiedzkich, odpoczynku seniorów, zabaw dzieci, spacerów z psami i gry w koszykówkę czy ping-ponga. Mieszkańcy cenią jego naturalny charakter, otwartość i różnorodność. Podkreślają, że nie jest «przeprojektowany» i ma klimat, który warto zachować” – napisano w raporcie.

Wiele osób zwróciło uwagę na znaczenie zieleni – zarówno istniejących drzew, jak i nowych nasadzeń. Pojawiły się konkretne pomysły: zachowanie morwy, dosadzenie drzew zimozielonych, stworzenie łąki kwietnej i budek dla ptaków.

Mieszkańcy chcą, aby skwer był przyjazny przyrodzie, a jednocześnie funkcjonalny, z wygodnymi alejkami, ławkami w cieniu, dostępem do wody i dobrze oznakowaną toaletą.

Ważnym tematem jest bezpieczeństwo i komfort. „Dowiedzieliśmy się o potrzebie lepszego oświetlenia, uspokojenia ruchu na ulicy Dzielnej, dodania przejść dla pieszych, zabezpieczenia wjazdu technicznego i monitoringu” – czytamy w raporcie.

Osoby, które wzięły udział w konsultacjach, nie chcą rewolucji. Oczekują modernizacji z poszanowaniem obecnego charakteru miejsca i uwzględnieniem potrzeb wszystkich odwiedzających skwer.

Przyszłość skweru Jana Jura-Gorzechowskiego

Co stanie się dalej? „Poprawimy projekt koncepcyjny na podstawie uwag z konsultacji. Chcemy doprecyzować rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne zgodnie z oczekiwaniami osób zainteresowanych. Na jego podstawie przygotujemy pełną dokumentację wykonawczą i budowlaną. Gotowa dokumentacja pozwoli nam ogłosić przetarg” – zapowiadają urzędnicy.

Gdy skończą się prace projektowe, ogłoszony zostanie przetarg na wykonawcę modernizacjim skweru. Po jego wyborze rozpoczną się prace budowlane. Modernizacja skweru ma zakończyć się we wrześniu 2027 roku.

