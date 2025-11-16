Konsultacje nt. skweru Jura. O co wnosili mieszkańcy?

Zakończył się kolejny etap przygotowań do modernizacji skweru Generała Jana Jura-Gorzechowskiego.
Jak przekonują urzędnicy, skwer ma stać się miejscem przyjaznym dla wszystkich osób, które z niego korzystają. Proces modernizacji rozpoczęto od diagnozy lokalnej tego terenu, następnie urzędnicy przedstawili wstępną koncepcję zagospodarowania tego terenu i przeprowadzili konsultacje społeczne.
Projekt przygotowany przez pracownię mamArchitekci:
W spotkaniach konsultacyjnych wzięło udział w sumie ponad 60 osób. Wypełniono 140 ankiet, a 7 osób skorzystało z dyżuru telefonicznego. Jak podkreślają organizatorzy, ankietę wypełniły głównie osoby mieszkające w okolicznych budynkach oraz codziennie odwiedzające skwer. Ponad połowa z nich jest tam codziennie, a co czwarty bywa kilka razy w tygodniu. Pozostałe osoby korzystają ze skweru raz na tydzień lub rzadziej.
Jak można przeczytać w raporcie z konsultacji, projekt modernizacji w dużej mierze odpowiadał na potrzeby osób, które się wypowiedziały. Zakładał uporządkowanie przestrzeni, lepszą jakość infrastruktury i nowe funkcje, które nie przeszkadzają w dotychczasowym korzystaniu ze skweru. Taka opinia często padała podczas spotkań i w ankietach.
„Zebrane głosy pokazują, że skwer Jura to dla lokalnej społeczności coś więcej niż teren zielony. To miejsce codziennego życia: spotkań sąsiedzkich, odpoczynku seniorów, zabaw dzieci, spacerów z psami i gry w koszykówkę czy ping-ponga. Mieszkańcy cenią jego naturalny charakter, otwartość i różnorodność. Podkreślają, że nie jest «przeprojektowany» i ma klimat, który warto zachować” – napisano w raporcie.
Wiele osób zwróciło uwagę na znaczenie zieleni – zarówno istniejących drzew, jak i nowych nasadzeń. Pojawiły się konkretne pomysły: zachowanie morwy, dosadzenie drzew zimozielonych, stworzenie łąki kwietnej i budek dla ptaków.
Mieszkańcy chcą, aby skwer był przyjazny przyrodzie, a jednocześnie funkcjonalny, z wygodnymi alejkami, ławkami w cieniu, dostępem do wody i dobrze oznakowaną toaletą.
Ważnym tematem jest bezpieczeństwo i komfort. „Dowiedzieliśmy się o potrzebie lepszego oświetlenia, uspokojenia ruchu na ulicy Dzielnej, dodania przejść dla pieszych, zabezpieczenia wjazdu technicznego i monitoringu” – czytamy w raporcie.
Osoby, które wzięły udział w konsultacjach, nie chcą rewolucji. Oczekują modernizacji z poszanowaniem obecnego charakteru miejsca i uwzględnieniem potrzeb wszystkich odwiedzających skwer.
Co stanie się dalej? „Poprawimy projekt koncepcyjny na podstawie uwag z konsultacji. Chcemy doprecyzować rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne zgodnie z oczekiwaniami osób zainteresowanych. Na jego podstawie przygotujemy pełną dokumentację wykonawczą i budowlaną. Gotowa dokumentacja pozwoli nam ogłosić przetarg” – zapowiadają urzędnicy.
Gdy skończą się prace projektowe, ogłoszony zostanie przetarg na wykonawcę modernizacjim skweru. Po jego wyborze rozpoczną się prace budowlane. Modernizacja skweru ma zakończyć się we wrześniu 2027 roku.