Dwa razy więcej mieszkańców i siedem hektarów pod zieleń na Odolanach? Trwają konsultacje społeczne

Odolany: Jaki obszar objęty został planem?

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Odolan – część I obejmuje obszar nieco ponad 158 ha, który ograniczony jest:

od północy – ciągiem ulic Połczyńska-Wolska-Kasprzaka;

od zachodu – ul. Ordona;

od południa – ul. Gniewkowską i terenami kolejowymi;

od wschodu – granicą z dzielnicami Bemowo i Włochy.

Oto obszar objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Odolan – część I Foto: Urząd m.st. Warszawy

Jak podaje komunikat Urzędu m.st. Warszawy, w ramach tej części planu wyznaczono:

49,5 ha pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (z czego ok. 17,3 ha nowych terenów);

24,5 ha pod zabudowę usługową (z czego ok. 10 ha nowych terenów);

13 ha pod funkcje wymienne mieszkaniowe lub usługowe (z czego ok. 8 ha nowych terenów);

10 ha pod usługi publiczne (z czego ok. 6,8 ha nowych terenów);

7 ha pod zieleń (z czego ok. 6,1 ha nowych terenów);

45 ha pod drogi publiczne i plac publiczny (z czego ok. 22 ha nowych terenów);

9 ha pod inne funkcje takie jak kolej, infrastruktura techniczna, produkcja.

Reklama Reklama

Liczba mieszkańców Odolan wzrośnie dwukrotnie?

13 listopada przedstawione zostały główne założenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Odolan. W spotkaniu wzięli udział m.in. Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy, Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli oraz Alan Beroud, Prezes PKP S.A.

- To bardzo ważny moment dla rozwoju Woli. Dzięki bardzo dobrej współpracy z Ministerstwem Infrastruktury oraz spółkami kolejowymi, w tym PKP S.A. udało nam się doprowadzić do zdjęcia klauzuli kolejowego terenu zamkniętego. Bez tej decyzji dotychczasowe próby uchwalenia planu dla Odolan były bezskuteczne. Dobra współpraca ze spółkami kolejowymi pozwoliła wypracować ważne rozwiązania dla przyszłej infrastruktury publicznej – zaznaczyła Renata Kaznowska, cytowana w komunikacie Urzędu m.st. Warszawy.

Natomiast Krzysztof Strzałkowski przyznał: - To absolutnie historyczny moment, dzięki któremu zostaną rozwiązane problemy urbanistyczne Odolan. Obecnie mieszka tam nawet ok. 30 tys. mieszkańców, a szacujemy, że wkrótce będzie to nawet 60 tys. osób.

Konsultacje społeczne: Jak wziąć w nich udział?

Władze miasta i dzielnicy zachęcają wszystkich do udziału w konsultacjach społecznych, a więc do zapoznawania się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Odolan oraz zgłaszania do niego uwag. Te ostatnie wnosić można na piśmie lub podczas spotkania.

Reklama Reklama

Uwagi do projektu na piśmie, jak informuje Urząd m.st. Warszawy, można złożyć w następujący sposób:

mailowo na adres [email protected];

drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa;

osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy;

poprzez formularz ogólny umieszczony w ePUAP lub formularz samej uwagi do projektu planu zamieszczony na stronie internetowej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy;

na adres do doręczeń elektronicznych Urzędu m.st. Warszawy: ADE: AE:PL-79408-50689-FDSVF-21.

Natomiast w przypadku chęci zgłoszenia uwag do planu podczas spotkania można to zrobić w czasie:

dyskusji on-line 20 listopada (czwartek) o godz. 17 – za pośrednictwem czatu na YouTube lub poprzez platformę ZOOM;

dyżuru telefonicznego projektantki planu w środy 19 i 26 listopada w godz. 13-16 pod numerem telefonu 22 325 81 08;

dyżuru stacjonarnego projektantki planu we wtorek 2 grudnia 2025 w godz. 13-16 w Urzędzie Dzielnicy Wola, al. Solidarności 90 (wejście od ul. Żelaznej), sala sesji.

Uwagi do planu zgłosić możne każdy. „Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp.” – czytamy na stronie internetowej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy. Każdy głos jest tak samo ważny.