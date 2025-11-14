Dwa razy więcej mieszkańców i siedem hektarów pod zieleń na Odolanach? Trwają konsultacje społeczne

13 listopada rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Odolan
Konsultacje rozpoczęły się 13 listopada i potrwają do 18 grudnia.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to dokument określający sposób zagospodarowania danego obszaru. Stanowi lokalny akt prawa i określa m.in. sposób budowy i przebudowy ulic, placów i budynków, tworzenia siei infrastruktury czy urządzania terenów zieleni.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Odolan – część I składa się z dwóch połączonych ze sobą części, które zawsze należy analizować łącznie:
Z projektem można zapoznać się w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego (aleje Jerozolimskie 44, poziom -1, wejście od WOM) od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, a także na jego stronie internetowej.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Odolan – część I obejmuje obszar nieco ponad 158 ha, który ograniczony jest:
Oto obszar objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Odolan – część I
Jak podaje komunikat Urzędu m.st. Warszawy, w ramach tej części planu wyznaczono:
13 listopada przedstawione zostały główne założenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Odolan. W spotkaniu wzięli udział m.in. Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy, Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli oraz Alan Beroud, Prezes PKP S.A.
- To bardzo ważny moment dla rozwoju Woli. Dzięki bardzo dobrej współpracy z Ministerstwem Infrastruktury oraz spółkami kolejowymi, w tym PKP S.A. udało nam się doprowadzić do zdjęcia klauzuli kolejowego terenu zamkniętego. Bez tej decyzji dotychczasowe próby uchwalenia planu dla Odolan były bezskuteczne. Dobra współpraca ze spółkami kolejowymi pozwoliła wypracować ważne rozwiązania dla przyszłej infrastruktury publicznej – zaznaczyła Renata Kaznowska, cytowana w komunikacie Urzędu m.st. Warszawy.
Natomiast Krzysztof Strzałkowski przyznał: - To absolutnie historyczny moment, dzięki któremu zostaną rozwiązane problemy urbanistyczne Odolan. Obecnie mieszka tam nawet ok. 30 tys. mieszkańców, a szacujemy, że wkrótce będzie to nawet 60 tys. osób.
Władze miasta i dzielnicy zachęcają wszystkich do udziału w konsultacjach społecznych, a więc do zapoznawania się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Odolan oraz zgłaszania do niego uwag. Te ostatnie wnosić można na piśmie lub podczas spotkania.
Uwagi do projektu na piśmie, jak informuje Urząd m.st. Warszawy, można złożyć w następujący sposób:
Natomiast w przypadku chęci zgłoszenia uwag do planu podczas spotkania można to zrobić w czasie:
Uwagi do planu zgłosić możne każdy. „Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp.” – czytamy na stronie internetowej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy. Każdy głos jest tak samo ważny.