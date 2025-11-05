Mieszkańcy Białołęki i inni kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu. Od czwartku, 6 listopada, ruszą prace drogowe na ulicy Familijnej oraz na ulicy Ostródzkiej w pobliżu mostu nad rzeką Długą.



Budowa kanalizacji odetnie Familijną od Modlińskiej na tydzień, a wymiana dylatacji na Ostródzkiej wymusi ruch wahadłowy przez trzy dni. Sprawdź, jak ominąć korki i uniknąć niespodzianek.

Tydzień utrudnień na Familijnej

Rozpoczynająca się inwestycja deweloperska wymusza budowę nowej sieci kanalizacyjnej na ulicy Familijnej, która obsłuży pobliskie osiedle. W związku z tym, od czwartku, 6 listopada, od godz. 7 nastąpi całkowite zamknięcie fragmentu ulicy.

Lokalizacja zamknięcia: Ulica Familijna zostanie odcięta od Modlińskiej zaraz za wjazdem do salonu samochodowego.

Objazd dla kierowców: Wprowadzono objazd poprowadzony trasą: Modlińska, Kasztanowa, Portowa i powrót do Familijnej.

Dojazd lokalny: Od strony Portowej kierowcy dojadą jedynie do miejsca, gdzie prowadzone są prace.

Czas trwania utrudnienia: Roboty na jezdni potrwają około tydzień, planowe ich zakończenie przewidziano na czwartek 13 listopada. Po tym czasie prace przeniosą się na chodnik.

Foto: mat. pras.

Trzydniowy ruch wahadłowy na Ostródzkiej

Kolejne ważne prace, które wpłyną na płynność ruchu, odbędą się na ulicy Ostródzkiej przy moście nad rzeką Długą. Drogowcy przystąpią do wymiany dylatacji – elementów łączących most z nawierzchnią jezdni.