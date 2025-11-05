9.4°C
Życie Warszawy

Familijna i Ostródzka na Białołęce czasowo zablokowane

Publikacja: 05.11.2025 09:00

Prace przy kanalizacji oraz wymiana dylatacji będą przyczyną trudności komunikacyjnych na Białołęce

Prace przy kanalizacji oraz wymiana dylatacji będą przyczyną trudności komunikacyjnych na Białołęce

Foto: Wojciech Artyniew

M.B.
Mieszkańcy Białołęki i inni kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu. Od czwartku, 6 listopada, ruszą prace drogowe na ulicy Familijnej oraz na ulicy Ostródzkiej w pobliżu mostu nad rzeką Długą.

Budowa kanalizacji odetnie Familijną od Modlińskiej na tydzień, a wymiana dylatacji na Ostródzkiej wymusi ruch wahadłowy przez trzy dni. Sprawdź, jak ominąć korki i uniknąć niespodzianek.

Tydzień utrudnień na Familijnej

Rozpoczynająca się inwestycja deweloperska wymusza budowę nowej sieci kanalizacyjnej na ulicy Familijnej, która obsłuży pobliskie osiedle. W związku z tym, od czwartku, 6 listopada, od godz. 7 nastąpi całkowite zamknięcie fragmentu ulicy.

  • Lokalizacja zamknięcia: Ulica Familijna zostanie odcięta od Modlińskiej zaraz za wjazdem do salonu samochodowego.
  • Objazd dla kierowców: Wprowadzono objazd poprowadzony trasą: Modlińska, Kasztanowa, Portowa i powrót do Familijnej.
  • Dojazd lokalny: Od strony Portowej kierowcy dojadą jedynie do miejsca, gdzie prowadzone są prace.
  • Czas trwania utrudnienia: Roboty na jezdni potrwają około tydzień, planowe ich zakończenie przewidziano na czwartek 13 listopada. Po tym czasie prace przeniosą się na chodnik.

Foto: mat. pras.

Trzydniowy ruch wahadłowy na Ostródzkiej

Kolejne ważne prace, które wpłyną na płynność ruchu, odbędą się na ulicy Ostródzkiej przy moście nad rzeką Długą. Drogowcy przystąpią do wymiany dylatacji – elementów łączących most z nawierzchnią jezdni.

  • Charakter utrudnienia: Przez trzy dni obowiązywać będzie ruch wahadłowy na jednym pasie.
  • Start prac:
  • Harmonogram zamknięć:
    • Czwartek, 6 listopada: Czwartek, 6 listopada: Zamknięty pas w kierunku ulic Mochtyńskiej i Fajnej.
    • Piątek, 7 listopada: Roboty przeniosą się na drugą część jezdni – ruch wahadłowy na pasie w kierunku ulicy Przejezdnej.
  • Zakończenie robót: Prace drogowe powinny zakończyć się w sobotę, 8 listopada, wieczorem.
© Copyright by GREMI MEDIA SA

