Prace przy kanalizacji oraz wymiana dylatacji będą przyczyną trudności komunikacyjnych na Białołęce
Budowa kanalizacji odetnie Familijną od Modlińskiej na tydzień, a wymiana dylatacji na Ostródzkiej wymusi ruch wahadłowy przez trzy dni. Sprawdź, jak ominąć korki i uniknąć niespodzianek.
Rozpoczynająca się inwestycja deweloperska wymusza budowę nowej sieci kanalizacyjnej na ulicy Familijnej, która obsłuży pobliskie osiedle. W związku z tym, od czwartku, 6 listopada, od godz. 7 nastąpi całkowite zamknięcie fragmentu ulicy.
Kolejne ważne prace, które wpłyną na płynność ruchu, odbędą się na ulicy Ostródzkiej przy moście nad rzeką Długą. Drogowcy przystąpią do wymiany dylatacji – elementów łączących most z nawierzchnią jezdni.
Służby odpowiedzialne za remonty apelują do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do tymczasowego oznakowania oraz uwzględnienie większej ilości czasu na dojazd. Korzystanie z wyznaczonych objazdów oraz planowanie podróży z wyprzedzeniem pomoże zminimalizować negatywne skutki wprowadzonych zmian.