Życie Warszawy

Remonty na Bielanach i w Wawrze. Jak ominąć zamknięte odcinki?

Publikacja: 27.10.2025 11:00

Remonty na Bielanach i w Wawrze. Jak ominąć zamknięte odcinki?

Foto: mat. pras.

M.B.
Jesienią mimo spadających temperatur wciąż trwa sezon remontowy. W środę, 29 października, rozpocznie się dwudniowe zamknięcie strategicznego skrzyżowania Pelplińskiej i Sobockiej. Równolegle, od poniedziałku 27 października, trwa remont ulicy Sęczkowej przy Kosmatki.

Drogowcy przystępują do pilnej wymiany nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Pelplińskiej i Sobockiej. Prace rozpoczną się w środę, 29 października, od godz. 6 i wymuszą całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego, co może znacząco wpłynąć na poranne i popołudniowe dojazdy w rejonie remontu. Koniec prac przewidziano na piątek, 31 października, ok. godz. 4.

Przez cały ten czas, ulicami Pelplińską i Sobocką będzie możliwy dojazd jedynie do miejsca prowadzonych robót. Skrzyżowanie będzie nieprzejezdne na wylot.

Drogowcom dostało się od internautów między innymi za malowanie pasów już po otwarciu przebudowanego
przebudowa
Na Wólczyńskiej i Nocznickiego nowe światła i fala krytyki

Ważne dla kierowców: Odholowanie pojazdów na koszt właściciela!

W związku z planowanymi pracami, w sąsiedztwie skrzyżowania zostaną ustawione znaki zakazujące parkowania, wraz z tabliczką informującą o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela. Apeluje się do mieszkańców i użytkowników okolicznych parkingów o jak najszybsze przestawienie samochodów przed rozpoczęciem remontu.

Remont ulicy Sęczkowej: Prace przy Kosmatki finansowane przez inwestora

Kolejne utrudnienia już trwają i dotykają kierowców w okolicy ulicy Sęczkowej. W poniedziałek, 27 października, ruszył remont nawierzchni ulicy Sęczkowej na odcinku przy Kosmatki. Jest to inicjatywa prywatnego inwestora, odpowiedzialnego za budowę pobliskiego osiedla.

  • Lokalizacja prac: Fragment ulicy Sęczkowej pomiędzy ulicą Kosmatki a posesją numer 116
  • Termin utrudnień: Od poniedziałku, 27 października, do końca października.

Dobra wiadomość jest taka, że przejazd do posesji będzie cały czas możliwy. Osoby dojeżdżające bezpośrednio do swoich domów lub firm na remontowanym fragmencie nie stracą dostępu do nieruchomości.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Promocyjna oferta obejmuje przejazdy nad morze w terminie od 3 do 26 listopada
kolej

Tańsze bilety z Warszawy do Trójmiasta

Zmiany, które już się dokonały na Marszałkowskiej to jeszcze nie koniec udogodnień dla rowerzystów
z perspektywy siodełka

Nowa rowerowa jakość na Marszałkowskiej

Cmentarz Wolski to jedna z najstarszych nekropolii w Warszawie
Komunikacja

Cmentarz Wolski w Warszawie. Historia, dojazd, parking i godziny otwarcia

Drogowcom dostało się od internautów między innymi za malowanie pasów już po otwarciu przebudowanego
przebudowa

Na Wólczyńskiej i Nocznickiego nowe światła i fala krytyki

Warszawska i Władysława Jagiełły pełnią ważną rolę jako główne arterie komunikacyjne łączące m.in. P
remont

Warszawska i Władysława Jagiełły do przebudowy. Co zmieni się na ulicach?

W piątek kierowcy mogli pojechać nowym przebudowanym odcinekim S7 pomiędzy Czosnowem a Modlinem
drogi

Udostępniono 9,7 km ekspresówki Modlin-Czosnów. Postęp na S7

Węgierski przewoźnik niskokosztowy Wizz Air zaplanował kursy do 10 europejskich miast. 7 z nich powi
samolot

Siedem zdublowanych połączeń z lotniska w Modlinie. Wrócą bilety lotnicze za złotówkę?

Rondo powstało na wysokości osiedla „Zielone Zacisze” przy ul. św. Wincentego 110.
organizacja ruchu

Czy nowe rondo na ul. św. Wincentego pomoże?

