Remonty na Bielanach i w Wawrze. Jak ominąć zamknięte odcinki?

Jesienią mimo spadających temperatur wciąż trwa sezon remontowy. W środę, 29 października, rozpocznie się dwudniowe zamknięcie strategicznego skrzyżowania Pelplińskiej i Sobockiej. Równolegle, od poniedziałku 27 października, trwa remont ulicy Sęczkowej przy Kosmatki.



Drogowcy przystępują do pilnej wymiany nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Pelplińskiej i Sobockiej. Prace rozpoczną się w środę, 29 października, od godz. 6 i wymuszą całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego, co może znacząco wpłynąć na poranne i popołudniowe dojazdy w rejonie remontu. Koniec prac przewidziano na piątek, 31 października, ok. godz. 4.

Przez cały ten czas, ulicami Pelplińską i Sobocką będzie możliwy dojazd jedynie do miejsca prowadzonych robót. Skrzyżowanie będzie nieprzejezdne na wylot.

Ważne dla kierowców: Odholowanie pojazdów na koszt właściciela!

W związku z planowanymi pracami, w sąsiedztwie skrzyżowania zostaną ustawione znaki zakazujące parkowania, wraz z tabliczką informującą o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela. Apeluje się do mieszkańców i użytkowników okolicznych parkingów o jak najszybsze przestawienie samochodów przed rozpoczęciem remontu.

Remont ulicy Sęczkowej: Prace przy Kosmatki finansowane przez inwestora

Kolejne utrudnienia już trwają i dotykają kierowców w okolicy ulicy Sęczkowej. W poniedziałek, 27 października, ruszył remont nawierzchni ulicy Sęczkowej na odcinku przy Kosmatki. Jest to inicjatywa prywatnego inwestora, odpowiedzialnego za budowę pobliskiego osiedla.