Remonty na Bielanach i w Wawrze. Jak ominąć zamknięte odcinki?

Drogowcy przystępują do pilnej wymiany nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Pelplińskiej i Sobockiej. Prace rozpoczną się w środę, 29 października, od godz. 6 i wymuszą całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego, co może znacząco wpłynąć na poranne i popołudniowe dojazdy w rejonie remontu. Koniec prac przewidziano na piątek, 31 października, ok. godz. 4.
Przez cały ten czas, ulicami Pelplińską i Sobocką będzie możliwy dojazd jedynie do miejsca prowadzonych robót. Skrzyżowanie będzie nieprzejezdne na wylot.
W związku z planowanymi pracami, w sąsiedztwie skrzyżowania zostaną ustawione znaki zakazujące parkowania, wraz z tabliczką informującą o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela. Apeluje się do mieszkańców i użytkowników okolicznych parkingów o jak najszybsze przestawienie samochodów przed rozpoczęciem remontu.
Kolejne utrudnienia już trwają i dotykają kierowców w okolicy ulicy Sęczkowej. W poniedziałek, 27 października, ruszył remont nawierzchni ulicy Sęczkowej na odcinku przy Kosmatki. Jest to inicjatywa prywatnego inwestora, odpowiedzialnego za budowę pobliskiego osiedla.
Dobra wiadomość jest taka, że przejazd do posesji będzie cały czas możliwy. Osoby dojeżdżające bezpośrednio do swoich domów lub firm na remontowanym fragmencie nie stracą dostępu do nieruchomości.