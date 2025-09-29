8.5°C
1024.8 hPa
Życie Warszawy

Koniec utrudnień na „Solidarności” – tramwaje wracają, drogowcy poszerzają jezdnie

Publikacja: 29.09.2025 00:15

Najważniejszą zmianą dla pasażerów jest powrót tramwajów na al. „Solidarności” na odcinku między uli

Najważniejszą zmianą dla pasażerów jest powrót tramwajów na al. „Solidarności” na odcinku między ulicą Okopową a Kinem Femina.

Foto: mat. pras.

M.B.
Po zakończeniu kluczowego etapu przebudowy alei „Solidarności” na odcinku między al. Jana Pawła II a Okopową, od poniedziałku 29 września samochodowy odzyskają pełną szerokość ulicy, a tramwaje powrócą na swoje standardowe trasy, co znacząco ułatwi dojazd do centrum i na Wolę.

Intensywne prace Zarządu Dróg Miejskich przy przebudowie alei „Solidarności” dobiegły końca, co oznacza natychmiastową poprawę przepustowości w rejonie wolskiego ratusza.

Od poniedziałku 29 września kierowcy będą mieli do dyspozycji więcej pasów ruchu na al. „Solidarności”:

  • W kierunku Okopowej: Jezdnia zostanie poszerzona do dwóch pasów. Przed skrzyżowaniem z Żelazną dojdzie do nich trzeci pas, umożliwiając ruch, jak przed rozpoczęciem przebudowy. Należy jednak pamiętać, że za skrzyżowaniem pozostanie zamknięty pas tuż przy torowisku tramwajowym.
  • W kierunku placu Bankowego: Ruch zostanie w pełni przywrócony – kierowcy wrócą na wszystkie pasy.

Warto pamiętać, że ulica Żelazna wciąż pozostanie zwężona po obu stronach skrzyżowania. Ponadto, kierowcy jadący od strony Nowolipia nie będą mogli skręcić w lewo w aleję „Solidarności”. Jako objazd zalecana jest trasa ulicami Żytnią i Okopową w kierunku Kercelaka.

Polecane
Kompozycja nowego torowiska oraz gmachów MSN i PKiN
remont na torach
Nowe torowisko, więcej zieleni. Marszałkowską za zaraz pojadą tramwaje
Reklama
Reklama

Tramwaje wracają do serca Woli: Nowa siatka połączeń

Najważniejszą zmianą dla pasażerów jest powrót tramwajów na al. „Solidarności” na odcinku między ulicą Okopową a Kinem Femina.

Od poniedziałku 29 września na swoje stałe trasy wrócą:

  • Linie 13, 23, 66: Ponownie kursować będą al. „Solidarności”.
  • Linie 20 i 26: Wznowią standardowe trasy, co ułatwi dojazd z Bemowa i Pragi.

W związku ze zmianami, zostaną skorygowane trasy linii:

  • Linia 25: Wróci na skróconą trasę Annopol – Plac Starynkiewicza.
  • Linia 27: Pojedzie między Cmentarzem Wolskim a pętlą Żerań FSO przez Most Gdański.

W związku z powrotem tramwajów na „Solidarności”, z rozkładu znikają tymczasowe linie i połączenia: przestają kursować autobusy zastępcze linii Z26 oraz tramwaje 70 i 73.

Reklama
Reklama
Polecane
Drogowcy pracują na skrzyżowaniu ulic Wólczyńskiej i Nocznickiego. Prace będą prowadzone także w noc
remont
Uwaga na ruch wahadłowy w nocy na Wólczyńskiej i Nocznickiego

Nieczynne przystanki Wola-Ratusz: Ważna informacja

Mimo przywrócenia ruchu tramwajowego, na razie nieczynne pozostają przystanki tramwajowe Wola-Ratusz zlokalizowane przy ulicy Żelaznej. Tramwaje w obu kierunkach nie będą się tam zatrzymywały.

Zarząd Dróg Miejskich zapewnia, że prace postępują zgodnie z planem, a o kolejnych zmianach w organizacji ruchu będzie informować na bieżąco.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Drogowcy pracują na skrzyżowaniu ulic Wólczyńskiej i Nocznickiego. Prace będą prowadzone także w noc
remont

Uwaga na ruch wahadłowy w nocy na Wólczyńskiej i Nocznickiego

Przystanek przy Och-Teatrze wymaga jeszcze trochę pracy
remont na torach

Harmonogram na Grójeckiej niezagrożony. Tramwaje pojadą o czasie

Biegacze opanują wiele stołecznych ulic, w tym Marszałkowską
utrudnienia komunikacyjne

47. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski zamyka ulice

Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników jazdy na rolkach i wrotkach.
rekreacja

Ostatni Nightskating Warszawa w sezonie. Rolkarze żegnają lato

Ruszają spotkania informacyjne dla mieszkańców. To kolejny krok w stronę budowy Obwodnicy Aglomeracj
Duża obwodnica Warszawy

GDDKiA pokazała kolejne warianty. Spotkania w 13 gminach

Kompozycja nowego torowiska oraz gmachów MSN i PKiN
remont na torach

Nowe torowisko, więcej zieleni. Marszałkowską za zaraz pojadą tramwaje

Trwają prace przy rozbudowie autostrady A2 na trasie Warszawa – Biała Podlaska
drogi

A2 na wschód od stolicy. Kiedy pojedziemy nowymi odcinkami?

Utrudnienia dotkną również pieszych – na czas asfaltowania zamknięte zostaną niektóre przejścia dla
remont

Wymiana nawierzchni Płochocińskiej. Roboty na pół tygodnia

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama