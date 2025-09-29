Koniec utrudnień na „Solidarności” – tramwaje wracają, drogowcy poszerzają jezdnie

Najważniejszą zmianą dla pasażerów jest powrót tramwajów na al. „Solidarności” na odcinku między ulicą Okopową a Kinem Femina.
Intensywne prace Zarządu Dróg Miejskich przy przebudowie alei „Solidarności” dobiegły końca, co oznacza natychmiastową poprawę przepustowości w rejonie wolskiego ratusza.
Od poniedziałku 29 września kierowcy będą mieli do dyspozycji więcej pasów ruchu na al. „Solidarności”:
Warto pamiętać, że ulica Żelazna wciąż pozostanie zwężona po obu stronach skrzyżowania. Ponadto, kierowcy jadący od strony Nowolipia nie będą mogli skręcić w lewo w aleję „Solidarności”. Jako objazd zalecana jest trasa ulicami Żytnią i Okopową w kierunku Kercelaka.
Najważniejszą zmianą dla pasażerów jest powrót tramwajów na al. „Solidarności” na odcinku między ulicą Okopową a Kinem Femina.
Od poniedziałku 29 września na swoje stałe trasy wrócą:
W związku ze zmianami, zostaną skorygowane trasy linii:
W związku z powrotem tramwajów na „Solidarności”, z rozkładu znikają tymczasowe linie i połączenia: przestają kursować autobusy zastępcze linii Z26 oraz tramwaje 70 i 73.
Mimo przywrócenia ruchu tramwajowego, na razie nieczynne pozostają przystanki tramwajowe Wola-Ratusz zlokalizowane przy ulicy Żelaznej. Tramwaje w obu kierunkach nie będą się tam zatrzymywały.
Zarząd Dróg Miejskich zapewnia, że prace postępują zgodnie z planem, a o kolejnych zmianach w organizacji ruchu będzie informować na bieżąco.