Koniec utrudnień na „Solidarności” – tramwaje wracają, drogowcy poszerzają jezdnie

Tramwaje wracają do serca Woli: Nowa siatka połączeń

Najważniejszą zmianą dla pasażerów jest powrót tramwajów na al. „Solidarności” na odcinku między ulicą Okopową a Kinem Femina.

Od poniedziałku 29 września na swoje stałe trasy wrócą:

Linie 13, 23, 66: Ponownie kursować będą al. „Solidarności”.

Linie 20 i 26: Wznowią standardowe trasy, co ułatwi dojazd z Bemowa i Pragi.

W związku ze zmianami, zostaną skorygowane trasy linii:

Linia 25: Wróci na skróconą trasę Annopol – Plac Starynkiewicza.

Linia 27: Pojedzie między Cmentarzem Wolskim a pętlą Żerań FSO przez Most Gdański.

W związku z powrotem tramwajów na „Solidarności”, z rozkładu znikają tymczasowe linie i połączenia: przestają kursować autobusy zastępcze linii Z26 oraz tramwaje 70 i 73.

Nieczynne przystanki Wola-Ratusz: Ważna informacja

Mimo przywrócenia ruchu tramwajowego, na razie nieczynne pozostają przystanki tramwajowe Wola-Ratusz zlokalizowane przy ulicy Żelaznej. Tramwaje w obu kierunkach nie będą się tam zatrzymywały.

Zarząd Dróg Miejskich zapewnia, że prace postępują zgodnie z planem, a o kolejnych zmianach w organizacji ruchu będzie informować na bieżąco.