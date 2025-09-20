16°C
1023.4 hPa
Życie Warszawy

Duże zmiany w ruchu na Senatorskiej i sąsiednich ulicach

Publikacja: 20.09.2025 08:15

Kierowcy nie wjadą w Senatorską od strony placu Teatralnego ani z ulicy Bielańskiej.

Kierowcy nie wjadą w Senatorską od strony placu Teatralnego ani z ulicy Bielańskiej.

Foto: mat. pras.

M.B.
Od poniedziałku do czwartku, 22-25 września, kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z utrudnieniami w rejonie ulicy Senatorskiej. Drogowcy będą naprawiać nawierzchnię po awarii wodociągowej, co wiąże się ze zmianą organizacji ruchu i objazdami.

Prace remontowe rozpoczną się w poniedziałek, 22 września, i potrwają do czwartku, 25 września. W pierwszym etapie (od poniedziałku do wtorku) drogowcy zajmą część jezdni Senatorskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Bielańską, blokując pas do skrętu w prawo w kierunku placu Teatralnego.

Od środy, 24 września, roboty przeniosą się na pas do jazdy prosto, a także na pas w kierunku placu Bankowego. W związku z tym ulica Senatorska będzie całkowicie zamknięta dla ruchu, a kierowcy nie wjadą w nią ani od strony placu Teatralnego, ani z Bielańskiej.

Zmiany w organizacji ruchu wpłyną również na komunikację miejską

Zmiany w organizacji ruchu wpłyną również na komunikację miejską

Foto: mat. pras.

Objazdy na czas remontu Senatorskiej

Na czas remontu wyznaczono objazdy. Jadący od ulicy Miodowej będą kierowani ulicą Bielańską do alei „Solidarności”, a następnie zawrócą za Muzeum Niepodległości. Dla kierowców podróżujących z ulicy Bielańskiej objazd poprowadzi ulicami Wierzbową, przez plac Piłsudskiego, a dalej Królewską do Marszałkowskiej.

Zmiany tras autobusów 111 i 518

Zmiany w organizacji ruchu wpłyną również na komunikację miejską. Autobusy linii 111, jadące w stronę Esperanto, pojadą inaczej niż zwykle. Skręcą z Krakowskiego Przedmieścia w Królewską, potem w Marszałkowską i wrócą na swoją trasę na placu Bankowym.

Reklama
Reklama

Zmianie ulegnie także trasa linii 518. Autobusy te nie dojadą do pętli Bielańska. Będą kursować na skróconej trasie między Nowodworami a pętlą Esperanto, jadąc od Bonifraterskiej ulicami Świętojerską i Anielewicza.

Polecane
Do końca tego roku aleja Solidarności i ulica Leszno od alei Jana Pawła II do ulicy Okopowej zyskają
z perspektywy siodełka
Budowa drogi dla rowerów w al. Solidarności. Uwaga utrudnienia

Gdzie nie parkować na Senatorskiej?

W czasie trwania prac nie będzie można parkować w sąsiedztwie remontowanego odcinka. Pozostawione pojazdy będą mogły zostać odholowane na koszt właściciela. Warto o tym pamiętać, aby uniknąć dodatkowych kosztów i problemów.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W mijającym tygodniu wykonawca inwestycji firma Balzola Polska układała ostatnie szyny
remont na torach

Kiedy wrócą tramwaje na Marszałkowską? Przebudowa trwa

W Warszawie działa dużo parkingów typu Park and Ride
parkowanie

Park and Ride oraz strefy Kiss and Ride: Gdzie są? Jak z nich korzystać?

Ekrany akustyczne zostaną zlokalizowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji środowiskowej
kolej

Ekrany akustyczne powstaną wzdłuż torów kolejowych

Do końca tego roku aleja Solidarności i ulica Leszno od alei Jana Pawła II do ulicy Okopowej zyskają
z perspektywy siodełka

Budowa drogi dla rowerów w al. Solidarności. Uwaga utrudnienia

W niedzielę, 21 września, odbędzie się „Bieg przez Most”
komunikacja

Demonstracje, biegi i koncert. Weekendowe utrudnienia w ruchu

Warszawa zyska 79 nowych autobusów elektrycznych. Wkrótce pojawią się na ulicach stolicy
park maszynowy

Na ulice wyjadą nowe autobusy elektryczne. Ma być wygodnie

Od piątku do niedzieli drogowcy będą asfaltowali ul. Ciszewskiego i Wolską
remonty

Wymiana asfaltu na Ursynowie i Woli. Utrudnienia na pętli Metro Młociny

Kierowcy mogą już przejechać nad linią kolejową Warszawa-Katowice
przebudowa

Drogi dojazdowe do wiaduktu w Ursusie już otwarte

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama