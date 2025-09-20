Duże zmiany w ruchu na Senatorskiej i sąsiednich ulicach

Kierowcy nie wjadą w Senatorską od strony placu Teatralnego ani z ulicy Bielańskiej.
Prace remontowe rozpoczną się w poniedziałek, 22 września, i potrwają do czwartku, 25 września. W pierwszym etapie (od poniedziałku do wtorku) drogowcy zajmą część jezdni Senatorskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Bielańską, blokując pas do skrętu w prawo w kierunku placu Teatralnego.
Od środy, 24 września, roboty przeniosą się na pas do jazdy prosto, a także na pas w kierunku placu Bankowego. W związku z tym ulica Senatorska będzie całkowicie zamknięta dla ruchu, a kierowcy nie wjadą w nią ani od strony placu Teatralnego, ani z Bielańskiej.
Zmiany w organizacji ruchu wpłyną również na komunikację miejską
Na czas remontu wyznaczono objazdy. Jadący od ulicy Miodowej będą kierowani ulicą Bielańską do alei „Solidarności”, a następnie zawrócą za Muzeum Niepodległości. Dla kierowców podróżujących z ulicy Bielańskiej objazd poprowadzi ulicami Wierzbową, przez plac Piłsudskiego, a dalej Królewską do Marszałkowskiej.
Zmiany w organizacji ruchu wpłyną również na komunikację miejską. Autobusy linii 111, jadące w stronę Esperanto, pojadą inaczej niż zwykle. Skręcą z Krakowskiego Przedmieścia w Królewską, potem w Marszałkowską i wrócą na swoją trasę na placu Bankowym.
Zmianie ulegnie także trasa linii 518. Autobusy te nie dojadą do pętli Bielańska. Będą kursować na skróconej trasie między Nowodworami a pętlą Esperanto, jadąc od Bonifraterskiej ulicami Świętojerską i Anielewicza.
W czasie trwania prac nie będzie można parkować w sąsiedztwie remontowanego odcinka. Pozostawione pojazdy będą mogły zostać odholowane na koszt właściciela. Warto o tym pamiętać, aby uniknąć dodatkowych kosztów i problemów.