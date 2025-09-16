Utrudnienia na linii średnicowej. Wspólne honorowanie biletów KM i ZTM

Do godz. 12 trwać będzie wzajemne honorowanie biletów Kolei Mazowieckich i Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Powodem kłopotów jest awaria urządzeń sterujących ruchem pociągów.



Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, z powodu awarii urządzeń sterowania ruchem pociągów na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia występują utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S1 i S2 oraz KM. Część pociągów może być skierowana przez stację Warszawa Centralna.

Usterka rozjazdów na odcinku Warszawa Włochy – Warszawa Gołąbki

„W związku z powyższym od godz. 6:55 do godz. 12:00 wprowadza się wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM w 1 oraz 2 strefie WTP” – czytamy w ogłoszeniu.

ZTM dodaje, że z powodu usterki rozjazdów na odcinku Warszawa Włochy – Warszawa Gołąbki mogą występować utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S1 i KM. Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji, jadące inną trasą. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie.

PKP PLK potwierdzają awarię

Komunikat w tej sprawie wydały też PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. „Od godziny 8 przywracamy jazdę pociągów na torze podmiejskim między stacjami Warszawa Wschodnia a Warszawa Zachodnia” – informują kolejarze.