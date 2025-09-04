27.4°C
1016.4 hPa
Życie Warszawy

Frezowanie nawierzchni. Utrudnienia na Ciszewskiego i Obozowej w weekend

Publikacja: 04.09.2025 11:00

Drogowcy zaplanowali prace remontowe w weekend

Drogowcy zaplanowali prace remontowe w weekend

Foto: ZDM Warszawa

M.B.
Warszawscy kierowcy i pasażerowie komunikacji muszą przygotować się na utrudnienia. W weekend, od 5 do 8 września, drogowcy będą pracować na dwóch kluczowych ulicach: Ciszewskiego na Ursynowie oraz Obozowej na Woli i Bemowie.

Zaplanowane prace obejmują frezowanie i wymianę nawierzchni, co wiąże się ze znacznymi zmianami w organizacji ruchu.

Zamknięcie ulicy Ciszewskiego na Ursynowie

Prace na Ciszewskiego rozpoczną się w piątek, 5 września, o godz. 11. Zostanie zamknięty odcinek w kierunku ulicy Roentgena, od skrzyżowania z alejami Rodowicza „Anody” i Rosoła do przejścia dla pieszych przed aleją Komisji Edukacji Narodowej. Drogowcy planują zakończyć remont w poniedziałek, 8 września, o godz. 5 rano.

Foto: mat. pras.

Objazdy i zmiany w komunikacji:

  • Objazd dla samochodów poprowadzono ulicami: Rosoła, Gandhi i aleją Komisji Edukacji Narodowej. Z ulicy Cynamonowej na Ciszewskiego będzie można wyjechać tylko w prawo, w stronę Nowoursynowskiej.
  • Autobusy linii 193 pojadą objazdem w kierunku pętli Ursynów Płn.
  • Autobusy linii 192 w stronę pętli Kujawiaka zmienią trasę na aleję Komisji Edukacji Narodowej i ulicę Herbsta.
  • W noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę, linia nocna N37 w stronę Dworca Centralnego pojedzie ulicami Gandhi i aleją KEN
Reklama
Reklama

Frezowanie Obozowej: dwa etapy robót

Remont nawierzchni ulicy Obozowej został podzielony na dwa etapy, które znacząco wpłyną na ruch w tej części miasta.

Foto: mat. pras.

Etap 1: Od Księcia Janusza do Deotymy

Pierwszy etap prac rozpocznie się w piątek, 5 września, około godz. 22. Zamknięta zostanie jezdnia w kierunku alei Prymasa Tysiąclecia, na odcinku od ulicy Księcia Janusza do Deotymy. Remont potrwa do poniedziałku, 8 września, do godz. 4.

Zmiany dla kierowców i pasażerów:

  • Objazd poprowadzono ulicą Dywizjonu 303, Księcia Janusza, Górczewską, a dalej aleją Prymasa Tysiąclecia do Obozowej.
  • Inny wariant objazdu to ulice Powstańców Śląskich i Górczewska.
  • Na skrzyżowaniach z ulicami Siedzikówny „Inki”, Traktorzystki i Brożka na Księcia Janusza będzie obowiązywało pierwszeństwo przejazdu.
  • Autobusy linii 129, 184, 197, 201 i 249 zmienią swoje trasy.
  • Pojazdy pozostawione na remontowanym odcinku mogą zostać odholowane na koszt właściciela.
Reklama
Reklama

Foto: mat. pras.

Etap 2: Od Długomiła do Dahlberga

Drugi etap robót na Obozowej ruszy w środę, 10 września, o 6:00 rano. Drogowcy zajmą się frezowaniem jezdni w kierunku Bemowa, na odcinku od Długomiła do Dahlberga. Prace mają zakończyć się w czwartek, 11 września, do końca dnia.

Objazdy i utrudnienia:

  • Objazd dla samochodów i komunikacji nocnej (N45, N95) wyznaczono aleją Prymasa Tysiąclecia, ulicą Górczewską i Deotymy
  • Jezdnia Obozowej będzie zamknięta za skrzyżowaniem z Magistracką i Długomiła. Skrzyżowanie z Dahlberga pozostanie przejezdne.
Polecane
Po wakacjach komunikacja miejska wraca do standardowego funkcjonowania
transport po wakacjach
Rewolucja w komunikacji miejskiej. Remonty i szkolne zmiany
Reklama
Reklama

Porady dla kierowców

Zarówno na Ciszewskiego, jak i na Obozowej, należy spodziewać się dużych utrudnień. Jeśli to możliwe, warto wybrać alternatywne trasy lub skorzystać z innych środków transportu.

Piesi również powinni zachować ostrożność, ponieważ przejścia przez jezdnie będą dostępne tylko w przerwach w pracach.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Pociągi łączące Warszawę z Berlinem będą odjeżdżały co dwie godziny
kolej

Pociągi między Warszawą a Berlinem co dwie godziny

Półmaraton Praski to impreza cisząca się rosnącą popularnością
impreza masowa

Biegacze opanują Pragę. Jakie będą utrudnienia drogowe?

Jest pierwszy krok w stronę budowy trasy rowerowej z Grodziska Mazowieckiego do Warszawy
z perspektywy siodełka

Pierwszy krok w stronę trasy rowerowej wzdłuż WKD

Nie wiadomo, kiedy ruszy budowa „małej obwodnicy Warszawy"
drogi

„Mała obwodnica Warszawy” znów musi czekać

Region Rogaland jest znany z majestatycznych fiordów, zapierających dech w piersiach krajobrazów i b
samolot

LOT poleci z Warszawy do norweskiej krainy fiordów

Koleje Mazowieckie chcą zwiększyć bezpieczeństwo przewozów
kolej

Koleje Mazowieckie chcą pożegnać radio-stop

Podczas spotkania odwiedzający będą mieli okazję poznać warunki zatrudnienia, szczegóły pracy kierow
kadry

Dzień Otwarty w Zajezdni R-1 „Woronicza”

Wizualizacja drogi ekspresowej S10
drogi

Krok do lepszego połączenia Warszawy ze Szczecinem

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama