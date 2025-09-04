Frezowanie nawierzchni. Utrudnienia na Ciszewskiego i Obozowej w weekend

Frezowanie Obozowej: dwa etapy robót

Remont nawierzchni ulicy Obozowej został podzielony na dwa etapy, które znacząco wpłyną na ruch w tej części miasta.

Etap 1: Od Księcia Janusza do Deotymy

Pierwszy etap prac rozpocznie się w piątek, 5 września, około godz. 22. Zamknięta zostanie jezdnia w kierunku alei Prymasa Tysiąclecia, na odcinku od ulicy Księcia Janusza do Deotymy. Remont potrwa do poniedziałku, 8 września, do godz. 4.

Zmiany dla kierowców i pasażerów:

Objazd poprowadzono ulicą Dywizjonu 303, Księcia Janusza, Górczewską, a dalej aleją Prymasa Tysiąclecia do Obozowej.

Inny wariant objazdu to ulice Powstańców Śląskich i Górczewska.

Na skrzyżowaniach z ulicami Siedzikówny „Inki”, Traktorzystki i Brożka na Księcia Janusza będzie obowiązywało pierwszeństwo przejazdu.

Autobusy linii 129, 184, 197, 201 i 249 zmienią swoje trasy.

Pojazdy pozostawione na remontowanym odcinku mogą zostać odholowane na koszt właściciela.

Etap 2: Od Długomiła do Dahlberga

Drugi etap robót na Obozowej ruszy w środę, 10 września, o 6:00 rano. Drogowcy zajmą się frezowaniem jezdni w kierunku Bemowa, na odcinku od Długomiła do Dahlberga. Prace mają zakończyć się w czwartek, 11 września, do końca dnia.

Objazdy i utrudnienia:

Objazd dla samochodów i komunikacji nocnej (N45, N95) wyznaczono aleją Prymasa Tysiąclecia, ulicą Górczewską i Deotymy

Jezdnia Obozowej będzie zamknięta za skrzyżowaniem z Magistracką i Długomiła. Skrzyżowanie z Dahlberga pozostanie przejezdne.

Porady dla kierowców

Zarówno na Ciszewskiego, jak i na Obozowej, należy spodziewać się dużych utrudnień. Jeśli to możliwe, warto wybrać alternatywne trasy lub skorzystać z innych środków transportu.

Piesi również powinni zachować ostrożność, ponieważ przejścia przez jezdnie będą dostępne tylko w przerwach w pracach.