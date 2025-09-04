Frezowanie nawierzchni. Utrudnienia na Ciszewskiego i Obozowej w weekend

Drogowcy zaplanowali prace remontowe w weekend
Zaplanowane prace obejmują frezowanie i wymianę nawierzchni, co wiąże się ze znacznymi zmianami w organizacji ruchu.
Prace na Ciszewskiego rozpoczną się w piątek, 5 września, o godz. 11. Zostanie zamknięty odcinek w kierunku ulicy Roentgena, od skrzyżowania z alejami Rodowicza „Anody” i Rosoła do przejścia dla pieszych przed aleją Komisji Edukacji Narodowej. Drogowcy planują zakończyć remont w poniedziałek, 8 września, o godz. 5 rano.
Objazdy i zmiany w komunikacji:
Remont nawierzchni ulicy Obozowej został podzielony na dwa etapy, które znacząco wpłyną na ruch w tej części miasta.
Etap 1: Od Księcia Janusza do Deotymy
Pierwszy etap prac rozpocznie się w piątek, 5 września, około godz. 22. Zamknięta zostanie jezdnia w kierunku alei Prymasa Tysiąclecia, na odcinku od ulicy Księcia Janusza do Deotymy. Remont potrwa do poniedziałku, 8 września, do godz. 4.
Zmiany dla kierowców i pasażerów:
Etap 2: Od Długomiła do Dahlberga
Drugi etap robót na Obozowej ruszy w środę, 10 września, o 6:00 rano. Drogowcy zajmą się frezowaniem jezdni w kierunku Bemowa, na odcinku od Długomiła do Dahlberga. Prace mają zakończyć się w czwartek, 11 września, do końca dnia.
Objazdy i utrudnienia:
Zarówno na Ciszewskiego, jak i na Obozowej, należy spodziewać się dużych utrudnień. Jeśli to możliwe, warto wybrać alternatywne trasy lub skorzystać z innych środków transportu.
Piesi również powinni zachować ostrożność, ponieważ przejścia przez jezdnie będą dostępne tylko w przerwach w pracach.