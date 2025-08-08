Próba defilady na Wisłostradzie. Utrudnienia w ruchu już w weekend 9-10 sierpnia

W związku z próbą generalną defilady z okazji Święta Wojska Polskiego, która odbędzie się w niedzielę, 10 sierpnia, mieszkańcy Warszawy muszą przygotować się na poważne zmiany w organizacji ruchu.



Próba defilady sparaliżuje kluczowe arterie komunikacyjne stolicy. Mieszkańcy powinni zaplanować swoje podróże z dużym wyprzedzeniem, szczególnie jeśli planują poruszać się w rejonie Wisły. Utrudnienia dotkną zarówno kierowców, jak i pasażerów komunikacji miejskiej, pieszych oraz rowerzystów. Wisłostrada zostanie całkowicie zamknięta, a utrudnienia obejmą również, mosty, drogi rowerowe i chodniki. Zmiany zaczną obowiązywać już w sobotę, 9 sierpnia.

Zamknięcie Wisłostrady i mostów

Największym utrudnieniem będzie zamknięcie Wisłostrady na odcinku od mostu Skłodowskiej-Curie aż do ulicy Gagarina. Ruch zostanie wstrzymany od soboty 9 sierpnia, od godziny 16:00 do niedzieli 10 sierpnia, do godziny 11:00. W tym czasie nie będzie można wjechać na Wisłostradę z wielu kluczowych dróg, w tym z Trasy AK, mostu Grota-Roweckiego, mostu Śląsko-Dąbrowskiego i mostu Poniatowskiego. Kierowcy jadący z Mokotowa ulicą Czerniakowską będą mogli dojechać jedynie na Trasę Łazienkowską lub na most Łazienkowski.

Dodatkowo, w sobotę 9 sierpnia, w godzinach 11:30–13:30, z powodu próby przelotu samolotów całkowicie wstrzymany zostanie ruch na moście Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim, a także na moście pieszo-rowerowym. Jeśli warunki pogodowe będą niesprzyjające, próba odbędzie się w niedzielę. Wówczas pieszym i rowerzystom również nie uda się w niedzielę rano skorzystać z mostu Gdańskiego.

Objazdy i zamknięte ulice

Szereg ulic poprzecznych prowadzących do Wisłostrady zostanie zamknięty, a na wielu z nich wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela.