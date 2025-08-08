25°C
Życie Warszawy

Próba defilady na Wisłostradzie. Utrudnienia w ruchu już w weekend 9-10 sierpnia

Publikacja: 08.08.2025 13:15

Próba defilady będzie wymagała zamknięcia Wisłostrady

Foto: MON

Kacper Komaiszko
W związku z próbą generalną defilady z okazji Święta Wojska Polskiego, która odbędzie się w niedzielę, 10 sierpnia, mieszkańcy Warszawy muszą przygotować się na poważne zmiany w organizacji ruchu.

Próba defilady sparaliżuje kluczowe arterie komunikacyjne stolicy. Mieszkańcy powinni zaplanować swoje podróże z dużym wyprzedzeniem, szczególnie jeśli planują poruszać się w rejonie Wisły. Utrudnienia dotkną zarówno kierowców, jak i pasażerów komunikacji miejskiej, pieszych oraz rowerzystów. Wisłostrada zostanie całkowicie zamknięta, a utrudnienia obejmą również, mosty, drogi rowerowe i chodniki. Zmiany zaczną obowiązywać już w sobotę, 9 sierpnia.

Zamknięcie Wisłostrady i mostów

Największym utrudnieniem będzie zamknięcie Wisłostrady na odcinku od mostu Skłodowskiej-Curie aż do ulicy Gagarina. Ruch zostanie wstrzymany od soboty 9 sierpnia, od godziny 16:00 do niedzieli 10 sierpnia, do godziny 11:00. W tym czasie nie będzie można wjechać na Wisłostradę z wielu kluczowych dróg, w tym z Trasy AK, mostu Grota-Roweckiego, mostu Śląsko-Dąbrowskiego i mostu Poniatowskiego. Kierowcy jadący z Mokotowa ulicą Czerniakowską będą mogli dojechać jedynie na Trasę Łazienkowską lub na most Łazienkowski.

Dodatkowo, w sobotę 9 sierpnia, w godzinach 11:30–13:30, z powodu próby przelotu samolotów całkowicie wstrzymany zostanie ruch na moście Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim, a także na moście pieszo-rowerowym. Jeśli warunki pogodowe będą niesprzyjające, próba odbędzie się w niedzielę. Wówczas pieszym i rowerzystom również nie uda się w niedzielę rano skorzystać z mostu Gdańskiego.

Objazdy i zamknięte ulice

Szereg ulic poprzecznych prowadzących do Wisłostrady zostanie zamknięty, a na wielu z nich wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela.

Próba na Wisłostradzie

Zmiany w ruchu zostaną wprowadzone od soboty, 9 sierpnia, od godziny 16:00 do niedzieli, 10 sierpnia, do godziny 11:00. W tym czasie będą zamknięte ulice:

· Pułkowa od ulicy Heroldów mostu Skłodowskiej-Curie,

· Wisłostrada (obie jezdnie) od mostu Skłodowskiej-Curie do mostu Łazienkowskiego (zakaz zatrzymywania się),

· jezdnia Wisłostrady w kierunku Wilanowa od mostu Łazienkowskiego do ulicy Gagarina,

· Gwiaździsta od ulicy Tczewskiej do Wisłostrady,

· Krasińskiego od ulicy Czarnieckiego do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się),

· Krajewskiego od ulicy Dymińskiej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się),

· Zakroczymska i Jeziorańskiego od Szymanowskiej do Muzeum Katyńskiego (zakaz zatrzymywania się),

· Wenedów od ulicy Zakroczymskiej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się),

· Sanguszki od ulicy Zakroczymskiej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się),

· Mostowa i Boleść od ulicy Freta do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się),

· Grodzka i Nowy Zjazd od alei „Solidarności” do Wisłostrady (zamknięty będzie także parking pod mostem Śląsko-Dąbrowskim),

· Bednarska od ulicy Dobrej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się),

· Karowa od ulicy Browarnej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się),

· Lipowa od ulicy Browarnej do ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie (zakaz zatrzymywania się),

· Dobra od ulicy Karowej do Lipowej (zakaz zatrzymywania się),

· Wiślana i Gęsta od ulicy Browarnej do Dobrej (zakaz zatrzymywania się),

· Wybrzeże Kościuszkowskie pomiędzy tunelem Wisłostrady a ulicą Jaracza (zakaz zatrzymywania się),

· Zajęcza od mostu Świętokrzyskiego do ulicy Dobrej (zakaz zatrzymywania się),

· Tamka od ulicy Dobrej do mostu Świętokrzyskiego (zakaz zatrzymywania się),

· Ludna od ulicy Solec do Wisłostrady,

· Wilanowska od ulicy Czerniakowskiej do Wisłostrady,

· Górnośląska od ulicy Czerniakowskiej do Wisłostrady,

· Łazienkowska, Szwoleżerów, 29 Listopada, Suligowskiego, Nowosielecka i Hołówki przed Wisłostradą.

Objazdy poprowadzą ulicami Modlińską i Jagiellońską, a dalej Wybrzeżem Helskim, Wybrzeżem Szczecińskim i Wałem Miedzeszyńskim. Na lewym brzegu Wisły kierowcy jadący od strony Łomianek będą kierowani do ulicy Marymonckiej. Dalej pojadą ulicami: Słowackiego, Mickiewicza, Andersa i Marszałkowską.

Mapa zamkniętych odcinków

Foto: Infoulice Warszawa

Zmiany w komunikacji miejskiej

Zmiany dotkną także pasażerów transportu publicznego.

• W sobotę w godz. 11:30–13:30 autobusy linii 100, 160, 190, 409, 500 i Z-5 pojadą zmienionymi trasami. Zmienią się również trasy tramwajów linii 4, 13, 26, 20 i 23, które w tym czasie nie będą przejeżdżać przez zamknięty most Śląsko-Dąbrowski.

• Po godzinie 16:00 w sobotę z powodu zamknięcia Wisłostrady na zmienione trasy skierowane zostaną autobusy linii: 100, 106, 107, 108, 114, 118, 127, 131, 141, 159, 162, 166, 167, 171, 185, 187, 517, N14, N16, N33, N64 i N83.

Utrudnienia dla pieszych i rowerzystów

Piesi i rowerzyści także napotkają utrudnienia. Drogi dla rowerów wzdłuż Wisłostrady od ulicy Krasińskiego do mostu Śląsko-Dąbrowskiego będą zamknięte. Nie będzie też możliwości przejścia przez Wisłostradę w rejonie ulic Krasińskiego, Wenedów, Ludnej i Łazienkowskiej. Zamknięte zostanie również przejście podziemne na wysokości ulicy Sanguszki.

Warto pamiętać, że podobne utrudnienia zostaną wprowadzone przed właściwą defiladą, w czwartek 14 sierpnia. Władze miasta apelują o ostrożność i unikanie podróży samochodem w rejonie utrudnień.

