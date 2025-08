Dziś zaprzysiężenie Prezydenta RP. Autobusy i tramwaje zmienią trasy

W związku z uroczystościami związanymi z zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego na Prezydenta RP w Warszawie odbywa się szereg zgromadzeń i uroczystości. Dlatego część autobusów i tramwajów będzie kursowało objazdami. "Życie Warszawy" przedstawia szczegóły.



Z okazji zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na Prezydenta RP do godz. 21 planowane jest zgromadzenie publiczne przed budynkiem przy ul. Wiejskiej 4/6/8, w rejonie pomnika Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego. O godz. 11:15 odbędzie się „Marsz Zaprzysiężenia” na trasie: Wiejska – pl. Trzech Krzyży – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście przed budynek przy ul. Krakowskie Przedmieście 46/48 i dalej Krakowskim Przedmieściem na pl. Zamkowy.

Z kolei do godz. 15 planowane jest zgromadzenie publiczne przed budynkiem przy ul. Wiejskiej 4/6/8, ulicy Górnośląskiej, Pięknej do Al. Ujazdowskich i Al. Ujazdowskich od ul. Pięknej do pl. Trzech Krzyży.

Do godz. 20 planowane jest zgromadzenie publiczne przed budynkiem przy ul. Wiejskiej 4/6/8 a następnie przemarsz na trasie: Matejki – Al. Ujazdowskie – pl. Trzech Krzyży – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście przed budynek przy ul. Krakowskie Przemieście 46/48.

W przypadku braku możliwości przejazdu autobusy i tramwaje zostaną skierowane na trasy objazdowe. Na trasach objazdowych dla wszystkich linii pierwsze napotkane przystanki obowiązują jako stałe, a pozostałe – jako na żądanie.