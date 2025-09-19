21.4°C
Życie Warszawy

Parkingi Park and Ride oraz strefy Kiss and Ride w Warszawie: Gdzie są? Jak z nich korzystać?

Publikacja: 19.09.2025 10:30

W Warszawie działa dużo parkingów typu Park and Ride

W Warszawie działa dużo parkingów typu Park and Ride

Foto: Sebastian / Adobe Stock

Joanna Kamińska
Parkingi Park and Ride oraz strefy Kiss and Ride to obszary, które ułatwiają korzystanie z komunikacji miejskiej, a tym samym podróże po Warszawie. Podpowiadamy, gdzie się znajdują i jak z nich korzystać.

W 2007 roku uruchomiono w Warszawie pierwszy parking typu Park and Ride, a od 2016 roku w mieście funkcjonują dodatkowo strefy Kiss and Ride.

Parkingi Park and Ride (P+R) w Warszawie

Czym są parkingi Park and Ride?

Parkingi Park and Ride (Parkuj i Jedź) to publiczne niestrzeżone parkingi. Przeznaczone są – w godzinach swojego funkcjonowania – do bezpłatnego parkowania. Zlokalizowane zostały w pobliżu miejsc przesiadkowych do komunikacji miejskiej, a więc blisko stacji metra, stacji PKP oraz pętli autobusowych i tramwajowych.

Ideą parkingów Park and Ride jest zachęcanie mieszkańców i turystów do pozostawienia swoich samochodów i poruszania się po mieście komunikacją miejską. Zachowanie takie jest przede wszystkim korzystne dla środowiska. Ponadto pozwala często uniknąć stania w korkach i szukania miejsca parkingowego w centrum, dzięki czemu można zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy.

Parkingi Park and Ride: Jak z nich korzystać?

Aby móc korzystać z parkingu P+R w Warszawie, wystarczy w chwili wyjazdu z niego przedstawić ważny bilet:

  • dobowy,
  • 3-dniowy,
  • weekendowy,
  • weekendowy grupowy,
  • 30-dniowy,
  • 90-dniowy,
  • bilet seniora,
  • bilet dla dzieci z rodzin z trójką dzieci.
Podstawą do korzystania z parkingu P+R jest ponadto dokument, który uprawnia do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę.

W przypadku braku takiego dokumentu lub jednego z wyżej wymienionych biletów osoba korzystająca z parkingu musi przy wyjeździe z niego uiścić jednorazową opłatę wynoszącą 150 zł, która naliczana jest jednak dopiero po upływie 20 minut od wjazdu na parking. Kwota ta wzrasta do 250 zł w przypadku opłaty z odroczonym terminem płatności. Opłaty te nie dotyczą właścicieli rowerów, motorowerów, motocykli i hulajnóg, którzy mogą korzystać z parkingów zawsze całkowicie bezpłatnie.

Parkingi Park and Ride w Warszawie: Gdzie się znajdują?

Parkingi P+R w Warszawie czynne całą dobę:

  • Jeziorki PKP – Ursynów (ul. Karczunkowska, przy wiadukcie, po wschodniej stronie przystanku kolejowego Warszawa Jeziorki);
  • Żerań PKP – Białołęka (rejon skrzyżowania ul. Płochocińskiej i Marywilskiej, wzdłuż przystanku kolejowego Warszawa Żerań);
  • Metro Młociny II – Bielany (okolice skweru 30 Pułku Strzelców Kaniowskich i Zgrupowania AK „Kampinos”, przy węźle komunikacyjnym „Młociny”).

Parkingi P+R w Warszawie czynne 7 dni w tygodniu z przerwą w godz. 2:31-4:29, która nie dotyczy pozostawiania na parkingach rowerów, motorowerów, motocykli i hulajnóg (przerwa nie obowiązuje od soboty od godz. 2:31 do poniedziałku do godz. 4:29):

  • Metro Kondratowicza – Bródno (ul. św. Wincentego, na tyłach Urzędu Dzielnicy Targówek);
  • Metro Młociny – Bielany (okolice skrzyżowania ulicy Kasprowicza i Nocznickiego, przy węźle komunikacyjnym „Młociny”);
  • Metro Młociny III – Bielany (pas pomiędzy jezdniami ulicy Kasprowicza, na odc. Nocznickiego - Sokratesa, przy węźle komunikacyjnym „Młociny”);
  • Metro Młociny IV – Bielany (pas pomiędzy jezdniami al. gen. M. Wittek, przed skrzyżowaniem z ul. Zgrupowania AK „Kampinos”, przy węźle komunikacyjnym „Młociny”);
  • Metro Wawrzyszew – Bielany (okolice skrzyżowania ulicy Kasprowicza i Przytyk, przy stacji metra „Wawrzyszew”);
  •  Metro Marymont – Żoliborz (okolice skrzyżowania ulicy Słowackiego i Włościańskiej, przy stacji metra „Marymont”);
  • ul. Połczyńska – Bemowo (ul. Połczyńska 8, pomiędzy salonem samochodowym a torami kolejowymi);
  • Ursus Niedźwiadek – Ursus (ul. Orląt Lwowskich 45, przy przystanku PKP Ursus-Niedźwiadek);
  • Al. Krakowska – Włochy (al. Krakowska, przy skrzyżowaniu z Mineralną, przy pętli autobusowej P+R Al. Krakowska oraz pętli tramwajowej);
  • Metro Wilanowska – Mokotów (okolice skrzyżowania ulicy Puławskiej i alei Wilanowskiej, przy pętli autobusowej);
  • Metro Ursynów – Ursynów (al. Komisji Edukacji Narodowej przy Beli Bartoka, nad stacją metra „Ursynów”);
  • Metro Stokłosy – Ursynów (okolice skrzyżowania alei Komisji Edukacji Narodowej i ulicy Ciszewskiego, około 100 metrów od stacji metra „Stokłosy”);
  • Wawer SKM – Wawer (okolice skrzyżowania ulicy Widocznej i Nagietkowej, przy stacji SKM Warszawa Wawer);
  • Anin SKM – Anin (rejon skrzyżowania ul. Szpotańskiego i VIII Poprzecznej, przy stacji SKM Warszawa Anin).
Strefy Kiss and Ride (K+R) w Warszawie

Strefy Kiss and Ride: Co to za miejsca? Jak z nich korzystać?

Strefy Kiss and Ride to specjalne miejsca postojowe, które wyznaczone zostały w celu ułatwienia podwiezienia kogoś do komunikacji miejskiej. Pozwalają na legalne zatrzymanie samochodu i pożegnanie z pasażerem, który następnie może bezpiecznie wysiąść i przesiąść się na autobus, tramwaj czy metro. Kierowca samochodu musi zaś w tym czasie odjechać. Strefy Kiss and Ride nie są bowiem miejscami parkingowymi. Samochód nie może stać tu dłużej niż 2 minuty, o czym informuje znak drogowy B-35. Obszary te oznaczone są ponadto czytelnym symbolem „K+R”.

Strefy Kiss and Ride (K+R) powstały w Warszawie w 2016 roku w efekcie stażu „Fabryka innowacji w komunikacji miejskiej w Warszawie”. W jego ramach pracownicy warszawskiego ZTM zdobywali doświadczenie zawodowe m.in. w Pradze w instytucji odpowiadającej za tamtejszy transport zbiorowy.

Strefy Kiss and Ride w Warszawie: Gdzie się znajdują?

Strefy Kiss and Ride w Warszawie znajdują się przy dogodnych punktach przesiadkowych komunikacji miejskiej. Są to węzły komunikacyjne:

  • P+R Al. Krakowska,
  • Młociny,
  • Dworzec Wileński,
  • Dworzec Gdański.

Poza tym strefy K+R w Warszawie znajdują się przy stacjach metra:

  • Kabaty,
  • Wilanowska,
  • Słodowiec,
  • Bemowo,
  • Księcia Janusza,
  • Młynów,
  • Targówek Mieszkaniowy,
  • Trocka,
  • Kondratowicza,
  • Bródno.
© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

