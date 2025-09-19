Parkingi Park and Ride oraz strefy Kiss and Ride w Warszawie: Gdzie są? Jak z nich korzystać?

Parkingi Park and Ride oraz strefy Kiss and Ride to obszary, które ułatwiają korzystanie z komunikacji miejskiej, a tym samym podróże po Warszawie. Podpowiadamy, gdzie się znajdują i jak z nich korzystać.



W 2007 roku uruchomiono w Warszawie pierwszy parking typu Park and Ride, a od 2016 roku w mieście funkcjonują dodatkowo strefy Kiss and Ride.

Parkingi Park and Ride (P+R) w Warszawie

Czym są parkingi Park and Ride?

Parkingi Park and Ride (Parkuj i Jedź) to publiczne niestrzeżone parkingi. Przeznaczone są – w godzinach swojego funkcjonowania – do bezpłatnego parkowania. Zlokalizowane zostały w pobliżu miejsc przesiadkowych do komunikacji miejskiej, a więc blisko stacji metra, stacji PKP oraz pętli autobusowych i tramwajowych.

Ideą parkingów Park and Ride jest zachęcanie mieszkańców i turystów do pozostawienia swoich samochodów i poruszania się po mieście komunikacją miejską. Zachowanie takie jest przede wszystkim korzystne dla środowiska. Ponadto pozwala często uniknąć stania w korkach i szukania miejsca parkingowego w centrum, dzięki czemu można zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy.

Parkingi Park and Ride: Jak z nich korzystać?

Aby móc korzystać z parkingu P+R w Warszawie, wystarczy w chwili wyjazdu z niego przedstawić ważny bilet: