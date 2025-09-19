Parkingi Park and Ride oraz strefy Kiss and Ride w Warszawie: Gdzie są? Jak z nich korzystać?

W Warszawie działa dużo parkingów typu Park and Ride
W 2007 roku uruchomiono w Warszawie pierwszy parking typu Park and Ride, a od 2016 roku w mieście funkcjonują dodatkowo strefy Kiss and Ride.
Parkingi Park and Ride (Parkuj i Jedź) to publiczne niestrzeżone parkingi. Przeznaczone są – w godzinach swojego funkcjonowania – do bezpłatnego parkowania. Zlokalizowane zostały w pobliżu miejsc przesiadkowych do komunikacji miejskiej, a więc blisko stacji metra, stacji PKP oraz pętli autobusowych i tramwajowych.
Ideą parkingów Park and Ride jest zachęcanie mieszkańców i turystów do pozostawienia swoich samochodów i poruszania się po mieście komunikacją miejską. Zachowanie takie jest przede wszystkim korzystne dla środowiska. Ponadto pozwala często uniknąć stania w korkach i szukania miejsca parkingowego w centrum, dzięki czemu można zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy.
Aby móc korzystać z parkingu P+R w Warszawie, wystarczy w chwili wyjazdu z niego przedstawić ważny bilet:
Podstawą do korzystania z parkingu P+R jest ponadto dokument, który uprawnia do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę.
W przypadku braku takiego dokumentu lub jednego z wyżej wymienionych biletów osoba korzystająca z parkingu musi przy wyjeździe z niego uiścić jednorazową opłatę wynoszącą 150 zł, która naliczana jest jednak dopiero po upływie 20 minut od wjazdu na parking. Kwota ta wzrasta do 250 zł w przypadku opłaty z odroczonym terminem płatności. Opłaty te nie dotyczą właścicieli rowerów, motorowerów, motocykli i hulajnóg, którzy mogą korzystać z parkingów zawsze całkowicie bezpłatnie.
Parkingi P+R w Warszawie czynne całą dobę:
Parkingi P+R w Warszawie czynne 7 dni w tygodniu z przerwą w godz. 2:31-4:29, która nie dotyczy pozostawiania na parkingach rowerów, motorowerów, motocykli i hulajnóg (przerwa nie obowiązuje od soboty od godz. 2:31 do poniedziałku do godz. 4:29):
Strefy Kiss and Ride to specjalne miejsca postojowe, które wyznaczone zostały w celu ułatwienia podwiezienia kogoś do komunikacji miejskiej. Pozwalają na legalne zatrzymanie samochodu i pożegnanie z pasażerem, który następnie może bezpiecznie wysiąść i przesiąść się na autobus, tramwaj czy metro. Kierowca samochodu musi zaś w tym czasie odjechać. Strefy Kiss and Ride nie są bowiem miejscami parkingowymi. Samochód nie może stać tu dłużej niż 2 minuty, o czym informuje znak drogowy B-35. Obszary te oznaczone są ponadto czytelnym symbolem „K+R”.
Strefy Kiss and Ride (K+R) powstały w Warszawie w 2016 roku w efekcie stażu „Fabryka innowacji w komunikacji miejskiej w Warszawie”. W jego ramach pracownicy warszawskiego ZTM zdobywali doświadczenie zawodowe m.in. w Pradze w instytucji odpowiadającej za tamtejszy transport zbiorowy.
Strefy Kiss and Ride w Warszawie znajdują się przy dogodnych punktach przesiadkowych komunikacji miejskiej. Są to węzły komunikacyjne:
Poza tym strefy K+R w Warszawie znajdują się przy stacjach metra: