Pracownia patronacka Metra Warszawskiego w technikum na Żoliborzu

W Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych na Żoliborzu powstała nowoczesna pracownia dla przyszłych techników elektroników. To efekt porozumienia z Metrem Warszawskim, które od 2024 roku wspiera szkołę w rozwijaniu kształcenia zawodowego.



Metro Warszawskie współpracuje z Zespołem Szkół Elektronicznych i Licealnych im. Żołnierzy Armii Krajowej „Żywiciel” przy ul. gen. Zajączka (ZSEiL). Kooperacja zakłada wspólne działania na rzecz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego oraz przygotowania uczniów do pracy w branży transportu szynowego.

Pracownia Metra Warszawskiego w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych na Żoliborzu

Za ponad 100 tys. zł Metro Warszawskie stworzyło na terenie szkoły nowoczesną pracownię wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, umożliwiający realizację podstawy programowej na najwyższym poziomie.

– Współpraca Metra Warszawskiego z Zespołem Szkół Elektronicznych i Licealnych przynosi korzyści obu stronom – podkreśla Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy. – Stołeczny przewoźnik wzmacnia kompetencje młodych ludzi, podnosi atrakcyjność kierunku kształcenia w zawodzie technik elektronik, dbając przy tym o zaplecze kadrowe na przyszłe potrzeby spółki. Z kolei uczniowie i uczennice korzystają z wiedzy ekspertów i wsparcia w planowaniu ścieżki kariery zawodowej.

Nowo utworzona pracownia została wyposażona w sprzęt do kształcenia zawodowego w warunkach zbliżonych do realnego środowiska pracy.