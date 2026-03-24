Pracownia patronacka Metra Warszawskiego w technikum na Żoliborzu

Wiceprezydent Renata Kaznowska w pracowni Metra Warszawskiego na Zoliborzu
Metro Warszawskie współpracuje z Zespołem Szkół Elektronicznych i Licealnych im. Żołnierzy Armii Krajowej „Żywiciel” przy ul. gen. Zajączka (ZSEiL). Kooperacja zakłada wspólne działania na rzecz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego oraz przygotowania uczniów do pracy w branży transportu szynowego.
Za ponad 100 tys. zł Metro Warszawskie stworzyło na terenie szkoły nowoczesną pracownię wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, umożliwiający realizację podstawy programowej na najwyższym poziomie.
– Współpraca Metra Warszawskiego z Zespołem Szkół Elektronicznych i Licealnych przynosi korzyści obu stronom – podkreśla Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy. – Stołeczny przewoźnik wzmacnia kompetencje młodych ludzi, podnosi atrakcyjność kierunku kształcenia w zawodzie technik elektronik, dbając przy tym o zaplecze kadrowe na przyszłe potrzeby spółki. Z kolei uczniowie i uczennice korzystają z wiedzy ekspertów i wsparcia w planowaniu ścieżki kariery zawodowej.
Nowo utworzona pracownia została wyposażona w sprzęt do kształcenia zawodowego w warunkach zbliżonych do realnego środowiska pracy.
Wyposażenie pracowni, które kosztowało niemal 120 tys. zł, to m.in. stoły elektrotechniczne, oscyloskopy cyfrowe, sondy logiczne, autotransformatory, stacje lutownicze, multimetry laboratoryjne, mierniki mocy, generatory funkcyjne, lampy z lupą LED, szafy laminowane, czy szafy metalowe.
Od podpisania w 2024 roku porozumienia między Metrem Warszawskim a ZSEiL, partnerzy realizują wspólne inicjatywy, m.in. wizyty nauczycieli i uczniów w Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty w celu poznania specyfiki pracy w Metrze Warszawskim i praktyki zawodowe dla klas trzecich i czwartych umożliwiające zdobywanie fachowej wiedzy i praktycznych umiejętności w realiach środowiska pracy o profilach technik elektryk, technik elektronik oraz technik teleinformatyk. Odbywają się też spotkania przedstawicieli Metra Warszawskiego z uczniami klas czwartych i piątych w ramach doradztwa zawodowego, a eksperci z Metra Warszawskiego biurą udział w szkolnych wydarzeniach, m.in. Dniach Technika.
Współpraca obejmuje również udział w konferencjach branżowych, od 2025 roku także patronat nad klasami kształcącymi w zawodzie technika elektronika. Partnerzy organizują systematyczne spotkania grup roboczych, a przedstawiciele metra angażują się w konkursy szkolne, takie jak Super Technik.
Uczniowie ZSEiL tworzą również interaktywną makietę metra w ramach wspólnego projektu edukacyjnego. Działania te wzmacniają praktyczne kompetencje młodzieży i budują trwałe partnerstwo między szkołą a jednym z kluczowych pracodawców w regionie.