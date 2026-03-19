Projekt upamiętniający Czerwiec ’76 w Ursusie wybrany

Publikacja: 19.03.2026 12:15

Blok przy ulic Mariana Keniga 1 na którego ścianie szczytowej ma powstać mural upamiętniający 50. ro

Blok przy ulic Mariana Keniga 1 na którego ścianie szczytowej ma powstać mural upamiętniający 50. rocznicę strajku robotników w Ursusie

Foto: Google Maps

M.B.
Marcin Czaja wygrał konkurs na projekt muralu, który ozdobi budynek przy ul. Keniga 1. Praca upamiętniająca 50. rocznicę strajków robotniczych otrzymała maksymalną liczbę punktów i zostanie uroczyście odsłonięta już 25 czerwca.

Zakończyły się prace komisji konkursowej, która wybierała najlepszą wizję artystyczną dla upamiętnienia historycznych wydarzeń w Ursusie. Rywalizacja była duża, ponieważ do urzędu wpłynęło aż 21 prac przygotowanych przez różnych artystów. Ostatecznie bezkonkurencyjny okazał się projekt Marcina Czai. Jego propozycja zdobyła uznanie wszystkich członków jury, uzyskując najwyższą możliwą punktację.

Ujawniony przez organizatorów konkursu fragment muralu autorstwa Marcina Czai upamiętaniającego Czer

Ujawniony przez organizatorów konkursu fragment muralu autorstwa Marcina Czai upamiętaniającego Czerwiec '76 w Ursusie

Foto: mat. pras.

Kto oceniał nadesłane prace

Wybór najlepszego projektu nie był przypadkowy. W skład komisji oceniającej weszli przedstawiciele lokalnych władz z burmistrzem Bogdanem Olesińskim na czele, a także eksperci z zakresu kultury i architektury. W obradach uczestniczył między innymi przedstawiciel Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz reprezentanci Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Swoje zdanie wyraził również przedstawiciel Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Ursus, na której terenie powstanie dzieło.

 Fragmenty zwycięskiego projektu będą stopniowo publikowane w mediach społecznościowych

Mural jako element obchodów rocznicowych

Wielkoformatowa grafika ozdobi ścianę szczytową bloku mieszkalnego przy ulicy Mariana Keniga 1. Realizacja tego przedsięwzięcia wpisuje się w program obchodów 50. rocznicy strajków robotniczych Czerwca '76, które są kluczowym elementem tożsamości tej dzielnicy. Projekt jest finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

Mieszkańcy nie muszą czekać do lata, aby dowiedzieć się, jak będzie wyglądać nowe upamiętnienie. Fragmenty zwycięskiego projektu będą stopniowo publikowane w mediach społecznościowych, co pozwoli śledzić proces powstawania dzieła aż do momentu jego oficjalnej prezentacji pod koniec czerwca.

