Uniwersytet Warszawski wybrał koncepcję Kampusu Centralnego. Kiedy ruszy budowa?

Jury najwyżej oceniło wspólny projekt pracowni „Pracownia Architektoniczna 1997 sp. z o.o.” oraz „Gąska Wojcieszak Pracownia Architektoniczna sp. z o.o.”
Rozstrzygnięty został nieograniczony, dwuetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 w Warszawie. Spośród nadesłanych prac jury najwyżej oceniło wspólny projekt pracowni „Pracownia Architektoniczna 1997 sp. z o.o.” oraz „Gąska Wojcieszak Pracownia Architektoniczna sp. z o.o.”.
Celem konkursu było uzyskanie najlepszej koncepcji zagospodarowania terenu najstarszego kampusu UW pod względem urbanistyczno-architektonicznym, przestrzennym, funkcjonalno–użytkowym i ekonomiki użytkowania. Ocenie komisji konkursowej podlegały takie kryteria, jak: oryginalność proponowanych rozwiązań, funkcjonalność, uwzględnienie aspektów proekologicznych i nowoczesnych rozwiązań retencji wody.
Tak wedłu zwycięskiej koncepcji będzie się prezentować kampus Uniwersytetu Warszawskiego
– Dokonaliśmy wyboru rozwiązania najbardziej funkcjonalnego i odpowiadającego potrzebom Uniwersytetu Warszawskiego. Zależy nam, aby Kampus Centralny służył całej społeczności akademickiej, tworząc przestrzeń przyjazną i komfortową dla studentów, doktorantów i pracowników uczelni, a także gości odwiedzających UW. Ważne jest dla nas również, że zwycięska koncepcja wpisuje się w strategiczne założenia zielonego Uniwersytetu – mówi prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.
Jak wskazała komisja konkursowa, zwycięski projekt na zagospodarowanie Kampusu Centralnego UW cechuje poszanowanie dla historycznego układu komunikacyjnego przy jednoczesnym przekształceniu go w przyjazny pieszym. Autorzy zwycięskiej koncepcji zaproponowali przekształcenia przestrzeni kampusu, unikając działań rewolucyjnych w zagospodarowaniu układu komunikacyjnego oraz zieleni. Zaproponowano spójną estetycznie małą architekturę i system informacji wizualnej oraz system ruchomego umeblowania głównego placu, umożliwiający łatwą aranżację w zależności od zapotrzebowania. W koncepcji uwzględniono aspekty związane z wykonalnością i przewidywalnością kosztów eksploatacji, dostępnością, elastycznością użytkowania oraz możliwościami etapowania inwestycji.
Nowa przestrzeń kampusu zapewni komfortowe warunki pracy, nauki i odpoczynku dla wszystkich użytkowników, a także umożliwi organizację wydarzeń kulturalnych i imprez organizowanych przez studentów. Przestrzeń kampusu służyć będzie zarówno społeczności Uniwersytetu, jak i mieszkańcom Warszawy.
– Kampus Centralny to przestrzeń głęboko zakorzeniona w historii naszej uczelni i miasta. Zwycięska koncepcja pozwala nam zachować i podkreślić ten wyjątkowy charakter, a jednocześnie otwiera uczelnię na otaczającą ją Warszawę. Dzięki nowym rozwiązaniom przestrzennym kampus stanie się miejscem, które nie tylko podtrzymuje nasze tradycje akademickie, ale również lepiej wpisuje się w tkankę miejską, podkreślając, że Uniwersytet jest integralną częścią stolicy i jej życia kulturalnego. Realizacja projektu będzie prowadzona etapami, w sposób niezakłócający codziennej pracy i nauki, tak aby służyła zarówno naszej społeczności, jak i mieszkańcom Warszawy – mówi Robert Grey, kanclerz UW.
Rozpoczęcie realizacji założeń projektowych planowane jest w 2026 roku.
Konkurs został ogłoszony w kwietniu 2025 roku. Jego organizatorem jest Uniwersytet Warszawski we współpracy z Odziałem Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP). Rozstrzygnięcie odbyło się w Pawilonie Wystawowym SARP przy ul. Foksal w Warszawie. Drugie miejsce w konkursie przyznano pracowni RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa. Trzecie miejsce otrzymał projekt pracowni architektonicznej Karola Żurawskiego.
Pracownia, która zajęła pierwsze miejsce otrzyma zaproszenie do negocjacji, których celem będzie wykonanie projektu. Dyskusja pokonkursowa, podczas której nastąpi szczegółowe omówienie wyników konkursu, odbędzie się 21 sierpnia.
Materiały konkursowe oraz szczegółowe informacje na temat rozstrzygnięcia znajdują się na stronie SARP: https://konkurs-uw-kampus.sarp.warszawa.pl/.