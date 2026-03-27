Luksus w nowym wydaniu. Michael Kors otwiera butik w Westfield Mokotów

Nowy salon Michael Kors w Westfield Mokotów to kolejny krok w rozwoju segmentu premium w stolicy. Klienci znajdą tu modne akcesoria, odzież i kultowe dodatki w nowoczesnym wydaniu.



Pojawienie się nowego butiku Michael Kors w jednym z ważniejszych centrów handlowych Warszawy to wydarzenie, które z pewnością przyciągnie miłośników mody – donosi propertynews.pl. Nowa przestrzeń zakupowa została zaprojektowana tak, aby łączyć elegancję z wygodą – dokładnie tak, jak robi to sama marka w swoich kolekcjach.

Luksusowe kolekcje w jednym miejscu

Nowy salon zaoferuje szeroki wybór produktów – od charakterystycznych torebek, przez biżuterię i zegarki, aż po obuwie i odzież prêt-à-porter. W ofercie nie zabraknie także perfum oraz popularnej linii MICHAEL Michael Kors, która od lat cieszy się dużą popularnością na całym świecie.

Michael Kors to nie tylko nazwisko projektanta, ale też globalne imperium modowe.

Marka słynie z umiejętnego łączenia ponadczasowej elegancji z nowoczesnymi trendami. To właśnie ta równowaga sprawia, że projekty Korsa trafiają zarówno do fanów klasyki, jak i osób szukających świeżego, miejskiego stylu.