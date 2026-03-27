Luksus w nowym wydaniu. Michael Kors otwiera butik w Westfield Mokotów

Pojawienie się nowego butiku Michael Kors w jednym z ważniejszych centrów handlowych Warszawy to wydarzenie, które z pewnością przyciągnie miłośników mody – donosi propertynews.pl. Nowa przestrzeń zakupowa została zaprojektowana tak, aby łączyć elegancję z wygodą – dokładnie tak, jak robi to sama marka w swoich kolekcjach.
Nowy salon zaoferuje szeroki wybór produktów – od charakterystycznych torebek, przez biżuterię i zegarki, aż po obuwie i odzież prêt-à-porter. W ofercie nie zabraknie także perfum oraz popularnej linii MICHAEL Michael Kors, która od lat cieszy się dużą popularnością na całym świecie.
Marka słynie z umiejętnego łączenia ponadczasowej elegancji z nowoczesnymi trendami. To właśnie ta równowaga sprawia, że projekty Korsa trafiają zarówno do fanów klasyki, jak i osób szukających świeżego, miejskiego stylu.
Wybór Westfield Mokotów nie jest przypadkowy. To jedno z najbardziej prestiżowych centrów handlowych w Polsce, które skupia około 260 sklepów i punktów usługowych. Wśród nich znajdują się takie marki jak Hugo Boss, Nespresso czy Adidas.
Obiekt oferuje nie tylko zakupy, ale też rozbudowaną strefę rozrywki – kino, klub fitness oraz udogodnienia takie jak concierge czy infrastruktura dla rowerzystów. Nowy butik doskonale wpisuje się w tę koncepcję miejsca, które łączy styl życia z zakupami na najwyższym poziomie.
Michael Kors to nie tylko nazwisko projektanta, ale też globalne imperium modowe. Firma powstała w 1981 roku i dziś jest obecna w największych światowych metropoliach – od Nowy Jork, przez Paryż, aż po Tokio.
Produkty marki są cenione za jakość wykonania i charakterystyczny styl, który łączy klasykę z nowoczesnym, wielkomiejskim szykiem. Otwarcie salonu w Warszawie to kolejny krok w umacnianiu jej pozycji na europejskim rynku.