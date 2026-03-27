Czas piątkowych dróg krzyżowych. Jakie będą utrudnienia w ruchu i objazdy autobusów?

W piątek, 27 marca, mieszkańcy wielu warszawskich dzielnic muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu. Wieczorne procesje religijne spowodują czasowe zamykanie ulic oraz skierowanie autobusów miejskich na trasy objazdowe.



Nadchodzący piątek upłynie w stolicy pod znakiem uroczystych dróg krzyżowych. Wydarzenia te zaplanowano w ośmiu dzielnicach, co wpłynie na płynność ruchu kołowego oraz funkcjonowanie Warszawskiego Transportu Publicznego.

Reklama Reklama

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram przejść zgłoszonych przez parafie.

Wieczorne procesje na Białołęce i Mokotowie

Na Białołęce wierni wyruszą o godz. 19 z parafii przy ulicy Myśliborskiej. Trasa obejmie ulice Ćmielowską, Ceramiczną oraz Światowida. Utrudnienia potrwają do godz. 21 i mogą dotyczyć pasażerów linii 126, 152, 186, 211, 314, 509, 516 oraz 518.

Mokotów będzie miejscem aż czterech zgromadzeń. Najwcześniej, bo o godz. 19, ruszy procesja z kościoła św. Szczepana. O godz. 19:30 później modlitwy rozpoczną się w parafii św. Michała Archanioła oraz św. Andrzeja Boboli. W tym czasie autobusy linii 118, 119, 141 i 172 mogą zmieniać trasy. Ostatnia grupa wyruszy o godz. 19:45 z okolic ulicy Rzymowskiego, co wpłynie na kursowanie linii 189, 317, 401 i 402.

Modlitwa na ulicach Ochoty i Śródmieścia

W sercu miasta procesja rozpocznie się o godz. 19 na Placu Zbawiciela. Uczestnicy przejdą głównie chodnikami wzdłuż Marszałkowskiej i Trasy Łazienkowskiej, okrążając Rondo Jazdy Polskiej. Z kolei na Ochocie wydarzenie wystartuje o godz. 20 spod gmachu Geologii UW przy ulicy Banacha i przejdzie w stronę Placu Narutowicza.