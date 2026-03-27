Czas piątkowych dróg krzyżowych. Jakie będą utrudnienia w ruchu i objazdy autobusów?

Droga Krzyżowa w Wielki Piątek w Warszawie
Nadchodzący piątek upłynie w stolicy pod znakiem uroczystych dróg krzyżowych. Wydarzenia te zaplanowano w ośmiu dzielnicach, co wpłynie na płynność ruchu kołowego oraz funkcjonowanie Warszawskiego Transportu Publicznego.
Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram przejść zgłoszonych przez parafie.
Na Białołęce wierni wyruszą o godz. 19 z parafii przy ulicy Myśliborskiej. Trasa obejmie ulice Ćmielowską, Ceramiczną oraz Światowida. Utrudnienia potrwają do godz. 21 i mogą dotyczyć pasażerów linii 126, 152, 186, 211, 314, 509, 516 oraz 518.
Mokotów będzie miejscem aż czterech zgromadzeń. Najwcześniej, bo o godz. 19, ruszy procesja z kościoła św. Szczepana. O godz. 19:30 później modlitwy rozpoczną się w parafii św. Michała Archanioła oraz św. Andrzeja Boboli. W tym czasie autobusy linii 118, 119, 141 i 172 mogą zmieniać trasy. Ostatnia grupa wyruszy o godz. 19:45 z okolic ulicy Rzymowskiego, co wpłynie na kursowanie linii 189, 317, 401 i 402.
W sercu miasta procesja rozpocznie się o godz. 19 na Placu Zbawiciela. Uczestnicy przejdą głównie chodnikami wzdłuż Marszałkowskiej i Trasy Łazienkowskiej, okrążając Rondo Jazdy Polskiej. Z kolei na Ochocie wydarzenie wystartuje o godz. 20 spod gmachu Geologii UW przy ulicy Banacha i przejdzie w stronę Placu Narutowicza.
W Ursusie zaplanowano trzy drogi krzyżowe, które rozpoczną się między godz. 18:30 a godz. 20. Utrudnienia dotkną m.in. ulice Sosnkowskiego, Piastowską oraz Wojciechowskiego. Pasażerowie linii 177, 187, 191, 194, 207, 401, 517 i 716 powinni liczyć się z opóźnieniami lub objazdami.
Wesoła również przygotowuje się do dwóch wydarzeń. Od godz. 18:45 procesje przejdą ulicami Szeroką oraz Rumiankową. Zmiany obejmą trasy autobusów 147, 173, 183, 198, 411 i 502.
W Wilanowie krótka procesja przejdzie Aleją Rzeczypospolitej i Branickiego w godz. 18:30-19:30. Na Żoliborzu natomiast odbędzie się Ogólnopolska Droga Krzyżowa, która w godz. 17-20 przejdzie m.in. przez Plac Grunwaldzki i ulicę Popiełuszki, co może wpłynąć na linie 114, 122 oraz 303.
To nie koniec zmian, ponieważ w sobotę, 28 marca, uroczystości przeniosą się do Wawra. Między godz. 17 a godz. 18:30 procesja z palmami przejdzie ulicami Korkową i Bychowską, co może wymusić objazdy dla linii 173 i 520.