Galilu otwiera nowy punkt w Westfield Arkadia

W kwietniu 2026 roku do grona najemców Centrum Handlowego Arkadia dołączy neoperfumeria Galilu. Nowy butik zajmie lokal na pierwszym piętrze i będzie oferował niszowe perfumy, kosmetyki oraz produkty do domu.



Decyzja o wprowadzeniu marki do portfolio najemców jest elementem rozbudowy oferty w segmencie beauty premium. Galilu specjalizuje się w sprzedaży niszowych perfum, kosmetyków pielęgnacyjnych oraz produktów z kategorii home. Placówka w Westfield Arkadia będzie piątą neoperfumerią tej sieci na terenie Warszawy.

Zakres oferty

W nowym butiku dostępne będą wyselekcjonowane marki światowe, a obsługa ma opierać się na modelu eksperckim. Przedstawiciele marki podkreślają, że kluczowym elementem konceptu jest prezentacja rzemiosła perfumeryjnego oraz historii związanych z twórcami poszczególnych produktów.

Rola nowego najemcy w strukturze centrum

Zarząd Westfield Arkadia wskazuje, że pojawienie się Galilu to krok w stronę różnicowania oferty poprzez łączenie znanych brandów z unikatowymi konceptami sprzedażowymi. Nowy punkt ma rozszerzyć kategorię pielęgnacji i zapachów dostępną dla odwiedzających największe centrum handlowe w Warszawie.