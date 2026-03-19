Galilu otwiera nowy punkt w Westfield Arkadia

Westfield Arkadia wystematycznie powieksza swoją ofertę dla klientów
Decyzja o wprowadzeniu marki do portfolio najemców jest elementem rozbudowy oferty w segmencie beauty premium. Galilu specjalizuje się w sprzedaży niszowych perfum, kosmetyków pielęgnacyjnych oraz produktów z kategorii home. Placówka w Westfield Arkadia będzie piątą neoperfumerią tej sieci na terenie Warszawy.
W nowym butiku dostępne będą wyselekcjonowane marki światowe, a obsługa ma opierać się na modelu eksperckim. Przedstawiciele marki podkreślają, że kluczowym elementem konceptu jest prezentacja rzemiosła perfumeryjnego oraz historii związanych z twórcami poszczególnych produktów.
Zarząd Westfield Arkadia wskazuje, że pojawienie się Galilu to krok w stronę różnicowania oferty poprzez łączenie znanych brandów z unikatowymi konceptami sprzedażowymi. Nowy punkt ma rozszerzyć kategorię pielęgnacji i zapachów dostępną dla odwiedzających największe centrum handlowe w Warszawie.
|Nazwa punktu
|Adres
|Profil działalności
|Galilu Olfactory
|ul. Mokotowska 26 (wejście od ul. Koszykowej)
|Perfumy niszowe i kosmetyki
|Galilu Neoperfumeria
|ul. Mokotowska 63 (wejście od ul. Wilczej)
|Pielęgnacja, makijaż i zapachy
|Galilu Elektrownia Powiśle
|ul. Dobra 42
|Neoperfumeria
|Galilu Westfield Mokotów
|ul. Wołoska 12
|Neoperfumeria (w tym koncept shop-in-shop Diptyque)
|Gabinety Galilu Day Spa
|Al. Róż 8/1 (wejście od Dolinki Szwajcarskiej)
|Zabiegi pielęgnacyjne i spa
Warto dodać, że w hali Koszyki (ul. Koszykowa 63) znajduje się również butik Diptyque, którego Galilu jest autoryzowanym dystrybutorem w Polsce.