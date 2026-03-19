Życie Warszawy
Galilu otwiera nowy punkt w Westfield Arkadia

Publikacja: 19.03.2026 13:05

Westfield Arkadia wystematycznie powieksza swoją ofertę dla klientów

M.B.
W kwietniu 2026 roku do grona najemców Centrum Handlowego Arkadia dołączy neoperfumeria Galilu. Nowy butik zajmie lokal na pierwszym piętrze i będzie oferował niszowe perfumy, kosmetyki oraz produkty do domu.

Decyzja o wprowadzeniu marki do portfolio najemców jest elementem rozbudowy oferty w segmencie beauty premium. Galilu specjalizuje się w sprzedaży niszowych perfum, kosmetyków pielęgnacyjnych oraz produktów z kategorii home. Placówka w Westfield Arkadia będzie piątą neoperfumerią tej sieci na terenie Warszawy.

Zakres oferty

 W nowym butiku dostępne będą wyselekcjonowane marki światowe, a obsługa ma opierać się na modelu eksperckim. Przedstawiciele marki podkreślają, że kluczowym elementem konceptu jest prezentacja rzemiosła perfumeryjnego oraz historii związanych z twórcami poszczególnych produktów.

Rola nowego najemcy w strukturze centrum

Zarząd Westfield Arkadia wskazuje, że pojawienie się Galilu to krok w stronę różnicowania oferty poprzez łączenie znanych brandów z unikatowymi konceptami sprzedażowymi. Nowy punkt ma rozszerzyć kategorię pielęgnacji i zapachów dostępną dla odwiedzających największe centrum handlowe w Warszawie.

Lokalizacje sklepów i gabinetów Galilu w stolicy

Nazwa punktu Adres Profil działalności
Galilu Olfactory ul. Mokotowska 26 (wejście od ul. Koszykowej) Perfumy niszowe i kosmetyki
Galilu Neoperfumeria ul. Mokotowska 63 (wejście od ul. Wilczej) Pielęgnacja, makijaż i zapachy
Galilu Elektrownia Powiśle ul. Dobra 42 Neoperfumeria
Galilu Westfield Mokotów ul. Wołoska 12 Neoperfumeria (w tym koncept shop-in-shop Diptyque)
Gabinety Galilu Day Spa Al. Róż 8/1 (wejście od Dolinki Szwajcarskiej) Zabiegi pielęgnacyjne i spa

Warto dodać, że w hali Koszyki (ul. Koszykowa 63) znajduje się również butik Diptyque, którego Galilu jest autoryzowanym dystrybutorem w Polsce.

