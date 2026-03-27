Utrudnienia na Mołdawskiej. Jak ominąć remont przy targowisku

Po zajęciu chodnika drogowcy weszli na jezdnię
Inwestycja zlecona przez dzielnicę dotyczy doprowadzenia mediów do targowiska znajdującego się przy ulicy Mołdawskiej 5. Prace zostały podzielone na etapy, aby zminimalizować niedogodności, jednak od najbliższego piątku przejazd tą trasą będzie niemożliwy.
Robotnicy pojawili się na miejscu już we wtorek, 24 marca. W pierwszej kolejności wygrodzone zostały miejsca postojowe oraz część chodnika bezpośrednio przy placu budowy. To był jednak etap przygotowawczy, który nie wpłynął na płynność ruchu aut. Pojawiły się jedynie ograniczenia dla przechodniów i osób szukających parkingu w tej okolicy.
Kluczowy etap robót rozpoczął się w piątek, 27 marca. Wykonawca wszedł z pracami na jezdnię, co spowodowało jej całkowite wygrodzenie. Przez ulicę Mołdawską nie ma przejazdu – od obu można dojechać jedynie do miejsca, w którym prowadzone są wykopy.
Dla kierowców przygotowano trasę zastępczą. Aby ominąć zamknięty odcinek, należy kierować się ulicami Bohdanowicza, Sąchocką oraz Gorlicką. Warto zwracać uwagę na znaki informacyjne, które pojawiły się w sąsiedztwie inwestycji przed weekendem.
Zgodnie z harmonogramem budowa przyłącza nie powinna potrwać długo. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wodociągowcy zakończą roboty i przywrócą pierwotną organizację ruchu do czwartku, 2 kwietnia. Do tego czasu warto planować przejazd z uwzględnieniem sugerowanych objazdów.