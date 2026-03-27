Utrudnienia na Mołdawskiej. Jak ominąć remont przy targowisku

Ruszyły prace przy budowie przyłącza wodno-kanalizacyjnego na Ochocie. Kierowcy i piesi muszą liczyć się ze zmianami w parkowaniu oraz zamknięciem fragmentu jezdni. Utrudnienia potrwają do początku kwietnia.



Inwestycja zlecona przez dzielnicę dotyczy doprowadzenia mediów do targowiska znajdującego się przy ulicy Mołdawskiej 5. Prace zostały podzielone na etapy, aby zminimalizować niedogodności, jednak od najbliższego piątku przejazd tą trasą będzie niemożliwy.

Foto: mat. pras.

Zmiany dla parkujących i pieszych

Robotnicy pojawili się na miejscu już we wtorek, 24 marca. W pierwszej kolejności wygrodzone zostały miejsca postojowe oraz część chodnika bezpośrednio przy placu budowy. To był jednak etap przygotowawczy, który nie wpłynął na płynność ruchu aut. Pojawiły się jedynie ograniczenia dla przechodniów i osób szukających parkingu w tej okolicy.

Zamknięta jezdnia i objazdy

Kluczowy etap robót rozpoczął się w piątek, 27 marca. Wykonawca wszedł z pracami na jezdnię, co spowodowało jej całkowite wygrodzenie. Przez ulicę Mołdawską nie ma przejazdu – od obu można dojechać jedynie do miejsca, w którym prowadzone są wykopy.