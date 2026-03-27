Warszawa: rosną płace, ale zatrudnienie lekko spada. Nowe dane za luty

Warszawski rynek pracy pozostaje stabilny, choć najnowsze dane za luty pokazują pierwsze sygnały lekkiego schłodzenia koniunktury. Spada zatrudnienie i rośnie liczba bezrobotnych, ale jednocześnie wyraźnie zwiększają się wynagrodzenia.



Jak informuje Urząd Statystyczny w Warszawie, w lutym przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 1,114 mln osób. To o 0,3 proc. mniej niż miesiąc wcześniej oraz o 0,4 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spadki widoczne są w kilku kluczowych branżach, m.in. w administracji i działalności wspierającej, sektorze profesjonalnym, transporcie, handlu oraz budownictwie. Na tym tle wyróżnia się przemysł, gdzie zatrudnienie wzrosło w ujęciu miesięcznym.

Rośnie liczba bezrobotnych w Warszawie

Nieco pogorszyła się także sytuacja osób poszukujących pracy. Na koniec lutego liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 20,6 tys., co oznacza wzrost zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym. Stopa bezrobocia w Warszawie utrzymała się jednak na bardzo niskim poziomie 1,5 proc., wyraźnie poniżej średniej dla województwa mazowieckiego i całego kraju. Oznacza to, że mimo wzrostu liczby bezrobotnych rynek pracy w stolicy nadal pozostaje jednym z najbardziej stabilnych w Polsce.

Na koniec lutego w Warszawie funkcjonowało ponad 602 tys. podmiotów gospodarczych, czyli ponad połowa wszystkich firm w województwie mazowieckim. W ciągu roku ich liczba zwiększyła się o niemal 4 proc. Wzrost dotyczy zarówno spółek, jak i osób prowadzących działalność gospodarczą. W lutym zarejestrowano więcej nowych firm niż miesiąc wcześniej, a jednocześnie wyraźnie spadła liczba podmiotów wykreślanych z rejestru.

Wynagrodzenia w Warszawie wzrosły o 3,3 proc.

Wyraźnie lepsze informacje płyną z danych o wynagrodzeniach. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw osiągnęło w lutym poziom 11 201 zł. To wzrost o 3,3 proc. w porównaniu ze styczniem oraz o 6,6 proc. w ujęciu rocznym. Największe podwyżki odnotowano w handlu, sektorze informacyjno-komunikacyjnym, budownictwie oraz działalności związanej z nieruchomościami, podczas gdy spadki pojawiły się w gastronomii i transporcie.