Rozbój na Ursynowie. Policja zatrzymała sprawców

Kryminalni z Ursynowa zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o grudniowy rozbój przy Al. KEN. Sprawcy ukradli telefon wart 8 tys. zł, uderzając wcześniej pokrzywdzonego w twarz. Obu grozi teraz do 15 lat więzienia.



Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa Ursynów sfinalizowali sprawę brutalnego napadu, do którego doszło pod koniec ubiegłego roku. Dzięki skrupulatnej analizie zebranych informacji oraz działaniom operacyjnym, funkcjonariusze ustalili tożsamość osób odpowiedzialnych za zaatakowanie przechodnia i kradzież drogiego smartfona.

Typowanie sprawców doprowadziło mundurowych poza granice stolicy. Foto: policja

Zatrzymania w Żyrardowie i Żabieńcu

Typowanie sprawców doprowadziło mundurowych poza granice Warszawy. Pierwszy z podejrzanych, 23-letni mężczyzna, wpadł w ręce policji na terenie Żyrardowa. Jego wspólnik nie cieszył się wolnością znacznie dłużej. Następnego dnia funkcjonariusze pojawili się w miejscowości Żabieniec, gdzie w miejscu pracy zatrzymali 24-latka.

Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec sprawców rozboju środka zapobiegawczego w postaci dozoru policyjnego.

Podczas przeszukania mieszkania starszego z mężczyzn kryminalni znaleźli coś więcej niż tylko dowody związane z rozbojem. Zabezpieczono tam susz roślinny, który po badaniach testerem okazał się marihuaną. Tym samym lista zarzutów dla 24-latka uległa wydłużeniu.