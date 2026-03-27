Rozbój na Ursynowie. Policja zatrzymała sprawców

Szybka akcja policji dopraowadziła do ujęcia obu sprawców rozboju
Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa Ursynów sfinalizowali sprawę brutalnego napadu, do którego doszło pod koniec ubiegłego roku. Dzięki skrupulatnej analizie zebranych informacji oraz działaniom operacyjnym, funkcjonariusze ustalili tożsamość osób odpowiedzialnych za zaatakowanie przechodnia i kradzież drogiego smartfona.
Typowanie sprawców doprowadziło mundurowych poza granice Warszawy. Pierwszy z podejrzanych, 23-letni mężczyzna, wpadł w ręce policji na terenie Żyrardowa. Jego wspólnik nie cieszył się wolnością znacznie dłużej. Następnego dnia funkcjonariusze pojawili się w miejscowości Żabieniec, gdzie w miejscu pracy zatrzymali 24-latka.
Podczas przeszukania mieszkania starszego z mężczyzn kryminalni znaleźli coś więcej niż tylko dowody związane z rozbojem. Zabezpieczono tam susz roślinny, który po badaniach testerem okazał się marihuaną. Tym samym lista zarzutów dla 24-latka uległa wydłużeniu.
Równolegle z zatrzymaniami policjanci prowadzili działania mające na celu odzyskanie mienia. Ustalono, że wart niemal 8 tys. zł telefon komórkowy trafił do jednego z warszawskich lombardów. Funkcjonariuszom przejęli urządzenie, które wkrótce będzie mogło wrócić do prawowitego właściciela.
Obaj zatrzymani zostali przewiezieni do jednostki policji, gdzie usłyszeli oficjalne zarzuty. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec nich środka zapobiegawczego w postaci dozoru policyjnego. Za rozbój, zgodnie z polskim prawem, grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 15 lat.
Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów, która oceni zebrany materiał dowodowy przed skierowaniem aktu oskarżenia do sądu.