Ofensywa PiS-u i PO w Warszawie. Ministrowie i posłowie wychodzą do mieszkańców

Publikacja: 22.03.2026 16:30

Jarosław Krajewski i Waldemar Żurek spotkają się z mieszkańcami Warszawy

Kacper Komaiszko
Politycy największych partii ruszają w miasto. Czy to nowa odsłona walki o zaufanie mieszkańców stolicy? W ostatnim czasie z Warszawiakami spotykają się Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i Jarosław Krajewski, poseł PiS.

Warszawa stała się w ostatnich tygodniach areną wzmożonej aktywności politycznej. Czołowi przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości nie ograniczają się do pracy w murach parlamentu. Zarówno strona rządowa, jak i opozycyjna stawiają na bezpośredni kontakt z wyborcami.

Jarosław Krajewski, poseł PiS

Spotkania trzeba organizować tak, by każdy mógł na nie przyjść

W domach kultury, bibliotekach i salach konferencyjnych niemal we wszystkich dzielnicach miasta odbywały się spotkania polityków z mieszkańcami. To wyraźna zmiana w dotychczasowej strategii komunikacyjnej. Wygląd na to, że politycy starają się wyjść poza bańki mediów społecznościowych, aby osobiście przekonywać do swoich racji lub słuchać o lokalnych problemach.

Minister sprawiedliwości wyjaśnia proces naprawy państwa

Szczególną uwagę przyciąga aktywność Waldemara Żurka, który od lipca 2025 roku sprawuje funkcję Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Jako polityk będący symbolem zmian w polskim sądownictwie, realizuje on obecnie cykl spotkań pod wymownym hasłem „Musimy to wszystko naprawić”.

Dla rządu spotkania są szansą na legitymizację trudnych decyzji w okresie rządów z prezydentem z innego obozu politycznego. 

Minister odwiedził już miejscowości w aglomeracji warszawskiej, takie jak Legionowo, Pruszków czy Piaseczno. Teraz przyszedł czas na spotkanie z mieszkańcami stolicy. Już 9 kwietnia 2026 roku o godz. 18 minister pojawi się na Ursynowie. Spotkanie odbędzie się w Sali Szekspir Ursynowskiego Centrum Kultury Alternatywy.

Organizacji tego wydarzenia podjęli się posłanka Magdalena Roguska oraz burmistrz Robert Kempa, przewodniczący Koła Koalicji Obywatelskiej na Ursynowie. Formuła Dyskusyjnego Klubu Obywatelskiego ma charakter otwarty dla każdego zainteresowanego. Głównym tematem rozmów będzie obecny stan procesu naprawy praworządności oraz głębokie reformy systemu sprawiedliwości.

Dla ministra Żurka to kluczowy moment, aby wytłumaczyć wyborcom stopień skomplikowania wprowadzanych zmian. W obliczu trudnej współpracy z prezydentem Karolem Nawrockim, rząd potrzebuje silnego mandatu społecznego. Bezpośrednie rozmowy mają umocnić elektorat w przekonaniu, że zapowiadane rozliczenia i naprawa struktur państwowych postępują zgodnie z planem.

Prawo i Sprawiedliwość stawia na pracę u podstaw

Zupełnie inną, choć równie intensywną strategię przyjął poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Krajewski. Jego działania nie opierają się na doraźnych akcjach, lecz na wieloletniej i systematycznej obecności w każdej z osiemnastu warszawskich dzielnic. Poseł wychodzi z założenia, że reprezentant mieszkańców musi pojawiać się blisko ich domów przynajmniej raz w roku.

– Cenię sobie stały kontakt z mieszkańcami – mówi poseł „Życiu Warszawy”. – Wiele osób pisze, dzwoni do biura poselskiego, ale nie wszyscy się na to decydują. Poseł jest reprezentantem mieszkańców, więc wychodzę z założenia, że raz do roku w każdej z 18 dzielnic takie spotkanie się musi odbyć – wyjaśnia.

Według jego zapowiedzi, spotkania te trwają zazwyczaj od półtorej do dwóch godzin. Taki czas pozwala każdemu chętnemu na zadanie pytania lub przedstawienie własnej opinii. Niedawno poseł rozmawiał z mieszkańcami Ursynowa, a w najbliższym czasie planuje wizyty na Targówku oraz w innych częściach miasta.

– To kwestia stałego utrzymywania kontaktu z mieszkańcami – mówi Jarosław Krajewski. – Na każdym spotkaniu są obecni radni – zarówno dzielnicy jaki i miasta. Możemy więc rozmawiać zarówno na temat konkretnego osiedla i spraw samorządowych, jak też o sprawach krajowych i międzynarodowych – tłumaczy.

Jako przykład podaje spotkanie na Ursynowie, podczas którego zgłoszono postulat dotyczący miejsca dla seniorów, w którym mogliby oni znaleźć opiekę. – Ustaliliśmy, że radni dzielnicy wystąpią w tej sprawie do burmistrza, a radny miasta – do prezydenta – opisuje.

Krajewski podkreśla, że każdy parlamentarzysta powinien wyjść poza social media i być blisko mieszkańców. – Spotkania trzeba organizować tak, by każdy mógł na nie przyjść – tłumaczy. – Nie możemy zmuszać mieszkańca Bielan, by jechał na Ursynów, trzeba zorganizować spotkanie blisko niego – dodaje.

Od reform ustrojowych po lokalne domy opieki

Analizując tematykę obu cykli spotkań, można zauważyć wyraźny podział ról. Koalicja Obywatelska skupia się na tematach o dużej wadze ustrojowej. Mowa tu o praworządności, zmianach w prokuraturze i funkcjonowaniu sądów. To przekaz kierowany do osób, dla których priorytetem jest zmiana sposobu zarządzania państwem na poziomie centralnym. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość umiejętnie łączy krytykę rządu z rozwiązywaniem drobnych postulatów mieszkańców.

W takich przypadkach polityka krajowa ustępuje miejsca skuteczności samorządowej. Radni obecni na spotkaniu od razu deklarują wystąpienia do burmistrzów lub prezydenta miasta. Taka metoda pozwala partii opozycyjnej zachować wrazenie sprawczości w oczach obywateli.

Warszawa jako poligon polityczny

Wzmożona aktywność Waldemara Żurka i Jarosława Krajewskiego to sygnał, że walka o Warszawę nigdy się nie kończy. Dla rządu spotkania są szansą na legitymizację trudnych decyzji w okresie rządów z prezydentem z innego obozu politycznego. Dla opozycji to z kolei sposób na odzyskanie zaufania w dużym mieście, które od lat jest bastionem ich przeciwników.

Wyjście ministrów i posłów do mieszkańców pokazuje, że polityka może wracać do swoich korzeni, czyli do rozmowy twarzą w twarz. Można się spodziewać, że w nadchodzących miesiącach podobnych inicjatyw na mapie Warszawy będzie przybywać.

