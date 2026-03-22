Życie Warszawy
Nielegalna fabryka papierosów zlikwidowana

Publikacja: 22.03.2026 09:00

Osobom odpowiedzialnym za ujawniony proceder grożą teraz surowe kary.

Foto: Centralne Biuro Śledcze Policji

M.B.
Wspólna akcja KAS i CBŚP doprowadziła do zamknięcia wytwórni papierosów w powiecie nowodworskim. Funkcjonariusze przejęli tytoń i gotowe wyroby o rynkowej wartości prawie 700 tysięcy złotych, zabezpieczając przy tym profesjonalne maszyny produkcyjne.

Podczas kontroli posesji w powiecie nowodworskim funkcjonariusze mazowieckiej KAS oraz policjanci z CBŚP natrafili na profesjonalnie zorganizowaną linię produkcyjną. Na miejscu odkryto nie tylko gotowe produkty, ale także cały zaplecze techniczne służące do nielegalnego wytwarzania wyrobów tytoniowych. Proceder odbywał się w budynkach gospodarczych oraz w domu mieszkalnym, które przeszukano punkt po punkcie.

Na miejscu odkryto nie tylko gotowe produkty, ale także cały zaplecze techniczne służące do nielegalnego wytwarzania wyrobów tytoniowych.

Foto: Centralne Biuro Śledcze Policji

Maszyny i tysiące sztuk towaru

W jednym z pomieszczeń gospodarczych mundurowi znaleźli dwie maszyny do produkcji papierosów. Obok nich znajdowały się stosy gilz oraz tytoń przygotowany do obróbki. Kolejne magazyny skrywały kartony wypełnione materiałami niezbędnymi do produkcji, a w samym budynku mieszkalnym funkcjonariusze zabezpieczyli gotowe papierosy różnych marek, które nie posiadały polskich znaków akcyzy.

Skala znaleziska jest znacząca. Łącznie przejęto niemal 31,5 tysiąca sztuk papierosów oraz ponad 630 kg tytoniu do palenia. Oprócz tego na miejscu znajdowało się prawie 571 tysięcy sztuk pustych gilz oraz około 40 kg odpadów pozostałych po procesie produkcji.

Poważne konsekwencje finansowe i karne

Szacunkowa wartość rynkowa wszystkich zabezpieczonych towarów wynosi ok. 700 tys. zł złotych. Straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku akcyzowego mogły być zatem bardzo dotkliwe. Obecnie dalsze czynności w tej sprawie prowadzi Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie.

Osobom odpowiedzialnym za ten proceder grożą teraz surowe kary. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za nielegalne produkowanie i magazynowanie wyrobów tytoniowych bez akcyzy sąd może wymierzyć wysoką grzywnę, karę pozbawienia wolności lub zastosować obie te kary jednocześnie.

