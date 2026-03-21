Warszawa na „polu minowym”. Czas na surowsze karanie właścicieli psów?

Publikacja: 21.03.2026 11:05

Radna wnioskuje do prezydenta o ostrzejsze egzekwowanie kar za niesprzątanie po psach

Kacper Komaiszko
Marcowe roztopy w Warszawie odsłoniły skalę problemu, który od lat bulwersuje mieszkańców. Temat zalegających na chodnikach i trawnikach psich odchodów stał się przedmiotem oficjalnej interpelacji radnej i gorącej debaty o skuteczności miejskich służb.

Wiosna w Warszawie tradycyjnie kojarzy się z budzącą się do życia przyrodą. Jednak pierwsze promienie słońca ukazały obraz, który wielu warszawiaków nazywa wprost estetyczną i sanitarną katastrofą. Po wyjątkowo mroźnej i śnieżnej zimie gwałtowny wzrost temperatury sprawił, że znikający śnieg obnażył tysiące nieuprzątniętych nieczystości.

Problem widoczny jest niemal w każdej dzielnicy. Dotyczy on zarówno osiedlowych trawników, jak i reprezentacyjnych ciągów pieszych w centrum miasta. Skala zjawiska stała się tak duża, że temat trafił na biurko prezydenta Warszawy w formie oficjalnego dokumentu.

Aby skutecznie dotrzeć do właścicieli czworonogów łamiących zasady w niektórych miastach europejskich i amerykańskich z powodzeniem testuje się bazy DNA psów. 

Radna bije na alarm i wskazuje zagrożenia zdrowotne

Głos w sprawie zabrała radna Marta Szczepańska, która 15 marca 2026 roku złożyła interpelację do Rafała Trzaskowskiego. Autorka pisma podkreśla, że tegoroczna skala problemu zaskoczyła nawet osoby przyzwyczajone do pozimowego nieporządku. Radna przypomina, że pozostawione odchody są siedliskiem groźnych bakterii, takich jak Salmonella czy E. coli. W dokumencie wymienia również wirusy oraz pasożyty, w tym tasiemce i pierwotniaki Giardia, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt.

Urzędnicy przekonują, że nie stwierdzono, aby którekolwiek ze zwierząt poniosło jakiekolwiek konsekw
zwierzę warszawskie
Zamarznięta woda i karma w schronisku dla zwierząt? „To wynika z praw fizyki”
Szczególną uwagę radna poświęca najmłodszym mieszkańcom stolicy. Trawniki są naturalnym miejscem zabaw dla dzieci, których układ odpornościowy nie jest jeszcze w pełni ukształtowany. Kontakt z formami przetrwalnikowymi pasożytów może prowadzić do poważnych schorzeń, takich jak toksokaroza.

Według radnej place zabaw i przyległe do nich tereny zielone stały się w obecnym okresie miejscami wysokiego ryzyka. Dodatkowym problemem jest tak zwany „agresywny aerozol”. Silne wiosenne wiatry unoszą z chodników drobiny odchodów wraz z pyłkami, niedopałkami papierosów i piaskiem. Taka mieszanka jest niezwykle obciążająca dla alergików oraz osób z chorobami dróg oddechowych.

Martwe prawo i brak nieuchronności kary

Kluczowym punktem debaty jest skuteczność obecnych przepisów. Obowiązek sprzątania po psie wynika bezpośrednio z miejskiego regulaminu. Jednak zdaniem radnej Szczepańskiej przepis ten pozostaje w dużej mierze martwy. Główną przyczyną ma być brak nieuchronności kary.

Radna zauważa, że jako wieloletnia opiekunka psów nigdy nie spotkała w parku kontroli Straży Miejskiej nakierowanej na dyscyplinowanie właścicieli czworonogów. W związku z tym jednym z głównych postulatów jest radykalne zwiększenie liczby patroli oraz bezwzględne egzekwowanie mandatów.

Dziki na naszym osiedlu są codziennością, ale władze nie podejmują skutecznych kroków, by rozwiązać
temat od czytelniczki
Bliskie spotkania z dzikami. Czy mieszkańcy są bezpieczni?
Obok postulatów karnych pojawia się również kwestia technicznego utrzymania miasta. Radna apeluje o radykalną poprawę standardów mechanicznego czyszczenia chodników. Obecnie służby miejskie skupiają się głównie na oczyszczaniu jezdni. Tymczasem to właśnie na przestrzeniach pieszych zalegają zanieczyszczenia, które po wyschnięciu stają się toksycznym pyłem. Bez systematycznego mycia chodników Warszawa ma szansę pozostać przestrzenią nieprzyjazną dla pieszych.

Od edukacji do twardej infrastruktury

Dzisiejsza dyskusja skłania do refleksji nad tym, jak w przeszłości radzono sobie z tym problemem. Za czasów prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz miasto prowadziło szeroko zakrojoną akcję „Psie sprawy Warszawy”. Program ten opierał się na dystrybucji milionów darmowych zestawów do sprzątania oraz kampaniach billboardowych pod hasłem „Kupa psów łamie prawo”.

Z czasem jednak miasto zaczęło wygaszać te działania. Urzędnicy uznali, że świadomość mieszkańców jest już na tyle wysoka, że każdy powinien sam dbać o worki dla swojego psa. Obecna sytuacja pokazuje jednak, że bez stałego wsparcia infrastrukturalnego i przypominania o obowiązkach dobre nawyki zanikają.

45-latek od dłuższego czasu miał pozbawiać psa opieki weterynaryjnej
zwierzę warszawskie
45-latek z Ursynowa odpowie za znęcanie się nad psem

Zarząd Zieleni Warszawy podkreśla, że obecnie infrastruktura jest wystarczająca. Na terenach podlegających tej jednostce znajduje się niemal 3600 koszy na śmieci. W skali całego miasta liczba ta rośnie do imponujących 32 tysięcy pojemników.

Urzędnicy przypominają, że nie trzeba szukać specjalistycznych pojemników na psie odchody. Można je wrzucać do każdego ogólnodostępnego czarnego kosza na odpady zmieszane. Jednocześnie miasto przypomina o tabliczkach edukacyjnych, które mają dyscyplinować zapominalskich właścicieli.

Czy czas na rewolucję w identyfikacji?

Skoro edukacja i prośby zawodzą, a Straż Miejska nie jest w stanie być wszędzie, pojawiają się głosy o potrzebie wdrożenia bardziej nowoczesnych rozwiązań. W niektórych miastach europejskich i amerykańskich z powodzeniem testuje się bazy DNA psów. System ten zakłada pobranie próbki genetycznej od każdego zarejestrowanego w mieście czworonoga.

Pozwala to na precyzyjną identyfikację właściciela na podstawie próbki pozostawionej na trawniku. Choć rozwiązanie to budzi kontrowersje i wymaga sporych nakładów logistycznych, jest uznawane za jedyną metodę gwarantującą niemal stuprocentową nieuchronność kary.

Niewielki mikroprocesor z unikalnym numerem jest wszczepiany pod skórę zwierzęcia, a dane trafiają d
zwierzę warszawskie
Ruszyła nowa warszawska kampania kastracji i czipowania pupili

Inne rozważane alternatywy to wykorzystanie inteligentnego monitoringu miejskiego opartego na algorytmach rozpoznających zachowanie zwierząt i ich właścicieli. Pojawiają się także postulaty powrotu do opłat od posiadania psów, które w całości byłyby przeznaczane na finansowanie specjalnych ekip sprzątających trawniki w okresach krytycznych.

Bez względu na wybraną drogę, Warszawa stoi przed wyzwaniem znalezienia skutecznego sposobu na dyscyplinę mieszkańców.

Plan zakłada przedłużenie pirsu POrtu Lotniczego Chopina o ponad 200 metrów, co pozwoli na montaż oś
samolot

Warszawa szykuje się na wielką rozbudowę lotniska. Ośmiu gigantów powalczy o kontrakt

Policjanci ze Śródmieścia błyskawicznie przejęli napastnika z rąk współpasażerów, odebrali mu niebez
bezpieczeństwo

Atak w tramwaju. Napastnik z nożem obezwładniony

W działania zaangażowani byli przedstawiciele służb z różnych pionów
bezpieczeństwo

Poranne naloty. 18 zatrzymanych, akcja objęła bazary i ulice

Budynek hali z elewacją w nturalnych kolorach ma łatwo się wkopmonować w zieleń Pola Mokotowskiego
infrastruktura sportowa

Jest wykonawca hali dla Nowej Skry za ponad 237 mln zł

Główną ideą przyświecającą radnym jest stworzenie modelu, w którym pacjent otrzymuje pełne wsparcie
terapia uzależnień

Radni KO chcą budowy nowego ośrodka dla uzależnionych w Warszawie. Wskazano lokalizację

W 2024 r. w Warszawie zwolnionych zostało 1781 lokali
mieszkania służbowe

Jak długa jest kolejka po mieszkania dla nauczycieli i służb?

Do śmierci funkcjonariusza na służbie doszło 10 marca 2026 r. w rejonie Placu Szembeka
Straż miejska

Zabrakło trzech tygodni. Nowe fakty w sprawie śmierci strażnika na Placu Szembeka

Zarzuty związane bezpośrednio z prowadzeniem gier hazardowych przedstawiono 11 pracownikom skontrolo
bezpieczeństwo

Hazardowe imperium rozbite przez mazowiecką KAS

