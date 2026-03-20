Hazardowe imperium rozbite przez mazowiecką KAS

Służby celno-skarbowe z Warszawy, wspierane przez jednostki z innych województw oraz Ministerstwo Finansów, przeprowadziły zakrojoną na szeroką skalę operację 11 marca 2026 roku. Działania objęły nie tylko stolicę, ale również powiaty piaseczyński i grodziski.
Głównym celem funkcjonariuszy było unieszkodliwienie grupy zajmującej się nielegalnym hazardem, która działała pod nadzorem 44-letniego obywatela Polski. Mężczyzna ten, znany wcześniej organom ścigania z powodu konfliktów z prawem, usłyszał zarzut kierowania związkiem przestępczym.
W trakcie skoordynowanych działań mundurowi przeszukali łącznie 8 mieszkań oraz 13 lokali usługowych, w których odbywały się nielegalne gry. Efektem kontroli było przejęcie 57 automatów typu jednoręki bandyta. W jednym z punktów funkcjonariusze natrafili również na środki odurzające w postaci 25 gramów marihuany. Zarzuty związane bezpośrednio z prowadzeniem gier hazardowych przedstawiono 11 pracownikom skontrolowanych lokali.
Podczas przeszukań zabezpieczono znaczną kwotę pieniędzy w różnych walutach, przekraczającą 350 tys. zł. Środki te mają posłużyć na poczet przyszłych kar grożących podejrzanym. Interesującym aspektem sprawy okazał się sposób przechowywania gotówki. Aby uniknąć wykrycia majątku, członkowie grupy zaszywali banknoty wewnątrz pluszowych zabawek, między innymi w misiach.
Łącznie w ręce służb wpadło 17 osób, w tym obywatele Polski i Ukrainy. Po doprowadzeniu do Prokuratury Okręgowej w Warszawie usłyszeli oni zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz organizowania nielegalnego hazardu. Decyzją sądu dwie osoby trafiły do aresztu, natomiast wobec pozostałych zastosowano dozór policyjny. Przedstawiciele służb zaznaczają, że sprawa jest rozwojowa, co może oznaczać kolejne zatrzymania w najbliższym czasie.