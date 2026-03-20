Życie Warszawy
Hazardowe imperium rozbite przez mazowiecką KAS

Publikacja: 20.03.2026 08:15

Zarzuty związane bezpośrednio z prowadzeniem gier hazardowych przedstawiono 11 pracownikom skontrolowanych lokali.

Foto: Krajowa Administracja Skarbowa

M.B.
Funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej we współpracy z prokuraturą rozbili zorganizowaną grupę przestępczą. Podczas akcji zatrzymano 17 osób i zabezpieczono 57 automatów oraz gotówkę ukrytą w nietypowych skrytkach.

Służby celno-skarbowe z Warszawy, wspierane przez jednostki z innych województw oraz Ministerstwo Finansów, przeprowadziły zakrojoną na szeroką skalę operację 11 marca 2026 roku. Działania objęły nie tylko stolicę, ale również powiaty piaseczyński i grodziski.

Głównym celem funkcjonariuszy było unieszkodliwienie grupy zajmującej się nielegalnym hazardem, która działała pod nadzorem 44-letniego obywatela Polski. Mężczyzna ten, znany wcześniej organom ścigania z powodu konfliktów z prawem, usłyszał zarzut kierowania związkiem przestępczym.

Foto: Krajowa Administracja Skarbowa

Akcja w lokalach i mieszkaniach

W trakcie skoordynowanych działań mundurowi przeszukali łącznie 8 mieszkań oraz 13 lokali usługowych, w których odbywały się nielegalne gry. Efektem kontroli było przejęcie 57 automatów typu jednoręki bandyta. W jednym z punktów funkcjonariusze natrafili również na środki odurzające w postaci 25 gramów marihuany. Zarzuty związane bezpośrednio z prowadzeniem gier hazardowych przedstawiono 11 pracownikom skontrolowanych lokali.

Podczas przeszukań zabezpieczono znaczną kwotę pieniędzy w różnych walutach, przekraczającą 350 tys. zł.

Foto: Krajowa Administracja Skarbowa

Pieniądze w pluszowych zabawkach

Podczas przeszukań zabezpieczono znaczną kwotę pieniędzy w różnych walutach, przekraczającą 350 tys. zł. Środki te mają posłużyć na poczet przyszłych kar grożących podejrzanym. Interesującym aspektem sprawy okazał się sposób przechowywania gotówki. Aby uniknąć wykrycia majątku, członkowie grupy zaszywali banknoty wewnątrz pluszowych zabawek, między innymi w misiach.

Polecane
Podczas przeszukania lokalu mundurowi znaleźli pięć automatów do gier.
bezpieczeństwo
Służby zamknęły ukryty lokal hazardowy na Mokotowie

Zarzuty i środki zapobiegawcze

Łącznie w ręce służb wpadło 17 osób, w tym obywatele Polski i Ukrainy. Po doprowadzeniu do Prokuratury Okręgowej w Warszawie usłyszeli oni zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz organizowania nielegalnego hazardu. Decyzją sądu dwie osoby trafiły do aresztu, natomiast wobec pozostałych zastosowano dozór policyjny. Przedstawiciele służb zaznaczają, że sprawa jest rozwojowa, co może oznaczać kolejne zatrzymania w najbliższym czasie.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Główną ideą przyświecającą radnym jest stworzenie modelu, w którym pacjent otrzymuje pełne wsparcie
terapia uzależnień

Radni KO chcą budowy nowego ośrodka dla uzależnionych w Warszawie. Wskazano lokalizację

W 2024 r. w Warszawie zwolnionych zostało 1781 lokali
mieszkania służbowe

Jak długa jest kolejka po mieszkania dla nauczycieli i służb?

Do śmierci funkcjonariusza na służbie doszło 10 marca 2026 r. w rejonie Placu Szembeka
Straż miejska

Zabrakło trzech tygodni. Nowe fakty w sprawie śmierci strażnika na Placu Szembeka

Ponadliczbowe pojemniki na śmieci stoją często na trawnikach
gospodarka odpadami

Śmieci na zapas, dziki na patrolu. Ktoś tu sprząta przed czasem?

Ujęcie z policyjnej kamery pokazujące motocyklistę, który przekroczył 250 km/h na autostradzie
bezpieczeństwo ruchu drogowego

Ponad 250 km/h na autostradzie. Motocyklista bez uprawnień zatrzymany

Urzędnicy przekonują, że nie stwierdzono, aby którekolwiek ze zwierząt poniosło jakiekolwiek konsekw
zwierzę warszawskie

Zamarznięta woda i karma w schronisku dla zwierząt? „To wynika z praw fizyki”

Gmach nowej szkoły, za któego budowę odpowiadać dwaj deweloperzy Skanska oraz Spectra/Pinao
inwestycje

Wspólna szkoła dwóch deweloperów. Nowy model budowania na Targówku

Radny Piotr Szyszko wnioskuje do Urzędu Miasta o wprowadzenie całkowicie bezpłatnej infolinii dla mi
telefon miejski

Miejskie Centrum Kontaktu – darmowe czy nie? Numer 19115 może narazić na spore koszty

