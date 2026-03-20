Hazardowe imperium rozbite przez mazowiecką KAS

Funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej we współpracy z prokuraturą rozbili zorganizowaną grupę przestępczą. Podczas akcji zatrzymano 17 osób i zabezpieczono 57 automatów oraz gotówkę ukrytą w nietypowych skrytkach.



Służby celno-skarbowe z Warszawy, wspierane przez jednostki z innych województw oraz Ministerstwo Finansów, przeprowadziły zakrojoną na szeroką skalę operację 11 marca 2026 roku. Działania objęły nie tylko stolicę, ale również powiaty piaseczyński i grodziski.

Głównym celem funkcjonariuszy było unieszkodliwienie grupy zajmującej się nielegalnym hazardem, która działała pod nadzorem 44-letniego obywatela Polski. Mężczyzna ten, znany wcześniej organom ścigania z powodu konfliktów z prawem, usłyszał zarzut kierowania związkiem przestępczym.

Akcja w lokalach i mieszkaniach

W trakcie skoordynowanych działań mundurowi przeszukali łącznie 8 mieszkań oraz 13 lokali usługowych, w których odbywały się nielegalne gry. Efektem kontroli było przejęcie 57 automatów typu jednoręki bandyta. W jednym z punktów funkcjonariusze natrafili również na środki odurzające w postaci 25 gramów marihuany. Zarzuty związane bezpośrednio z prowadzeniem gier hazardowych przedstawiono 11 pracownikom skontrolowanych lokali.