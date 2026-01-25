Koncert finałowy WOŚP na błoniach Stadionu Narodowego

Trwa 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Koncert rozpoczął się po godz. 14:00, a na godz. 20:00 zaplanowano tradycyjnie Światełko do Nieba. Wstęp wolny.
– Australia już zagrała, na Bali także już był Finał, w Delhi w Indiach również. W Waszyngtonie była burza śnieżna, sztab chciał odwołać Finał, ale później jednak zrobili licytację, czyli też z nami zagrali – powiedział Jurek Owsiak podczas rozpoczęcia 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. – Życzmy sobie wszyscy tutaj w Polsce, a także na całym świecie, gdzie tylko gramy – a jest z nami aż 1681 sztabów – aby ten dzień był bardzo ciepły, bez względu na to jaka będzie pogoda nad nami. W nas jest ogromna energia, która mówi że po raz 34. chcemy zrobić coś pięknego, co raduje serce i co na końcu bardzo skutecznie pomaga – dodał.
14:00 – Lanberry
14:40 – Łydka Grubasa
15:20 – IGO
16:00 – Nocny Kochanek
16:40 – LemON
17:20 – Lor
18:00 – Happysad
18:40 – Dżem
19:25 – Ich Troje
20:00 – Światełko do Nieba
20:15 – Myslovitz
20:50 – Hel'enine Oči
21:30 – Tabu
Na błoniach znajduje się też finałowe miasteczko. Czeka tam wiele atrakcji od sponsorów i partnerów orkiestry.
PZU
Diabelski Młyn (koło)
namiot Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować"
przychodnia, gdzie przez cały finałowy weekend będzie można wykonać bezpłatne badania oraz skorzystać m.in. z porad dietetycznych i konsultacji gastroenterologicznych, a także uzyskać pomoc psychologiczną dla dzieci i dorosłych.
MBANK
strefa "Nieskończone dobro", czyli immersyjna przestrzeń, w której światło, lustra i świetlne elementy tworzą spektakularny efekt nieskończoności, multiplikacji i pulsującej energii. To miejsce, które przyciąga, zachwyca i automatycznie zaprasza do wykonania zdjęcia – takie ujęcie chce się potem pokazać światu.
PLAY
rozgrzewa gorącą czekoladą
ORLEN
serwuje aromatyczną kawę, która dodaje energii i realnie wspiera wspólne granie dla dobra innych.
LOVELA
karuzela dla dzieci
MENNICA POLSKA
wybijanie żetonów pamiątkowych Mennicy Polskiej.
Na finał można dojechać zarówno tramwajami i autobusami, jak również metrem i kolejami miejskimi oraz podmiejskimi. W godzinach 12:00-21:00, na błonia PGE Narodowego można dojechać zabytkowym tramwajem. Linia 34T połączy Plac Narutowicza z centrum i scenę przy stadionie. Przejazd tramwajami 34T będzie darmowy. Zabytkowy tramwaj linii B w godzinach 10:00-18:00 będzie kursował również z Metra Młociny przez Most Skłodowskiej-Curie, ulice Trakt Nadwiślański i Światowida do pętli Winnica.
Przy pętli w Alei Zielenieckiej, w godzinach 13:00-19:00 stanie również nowoczesny wagon Hyundai. Będą się w nim odbywały pokazy pierwszej pomocy z ćwiczeniami prowadzone przez warszawskich tramwajarzy.
Od godziny 19:30 z Ronda Waszyngtona – zarówno w stronę Gocławia, jak i Winnicy – będą odjeżdżały dodatkowe autobusy linii 509. Na trasy wyjedzie również więcej tramwajów linii 7 i 26. Odpowiednio z Dworca Wschodniego (Kijowska) i z pętli przy Alei Zielenieckiej zabiorą pasażerów w kierunku Placu Narutowicza lub pętli przy stacji metra Młociny. W stronę Bemowa częściej będą odjeżdżały pociągi metra linii M2.