Koncert finałowy WOŚP na błoniach Stadionu Narodowego

16:00 – Nocny Kochanek

16:40 – LemON

17:20 – Lor

18:00 – Happysad

18:40 – Dżem

19:25 – Ich Troje

20:00 – Światełko do Nieba

20:15 – Myslovitz

20:50 – Hel'enine Oči

21:30 – Tabu

Na błoniach znajduje się też finałowe miasteczko. Czeka tam wiele atrakcji od sponsorów i partnerów orkiestry.

PZU

Diabelski Młyn (koło)

namiot Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować"

przychodnia, gdzie przez cały finałowy weekend będzie można wykonać bezpłatne badania oraz skorzystać m.in. z porad dietetycznych i konsultacji gastroenterologicznych, a także uzyskać pomoc psychologiczną dla dzieci i dorosłych.

MBANK

strefa "Nieskończone dobro", czyli immersyjna przestrzeń, w której światło, lustra i świetlne elementy tworzą spektakularny efekt nieskończoności, multiplikacji i pulsującej energii. To miejsce, które przyciąga, zachwyca i automatycznie zaprasza do wykonania zdjęcia – takie ujęcie chce się potem pokazać światu.

PLAY

rozgrzewa gorącą czekoladą

ORLEN

serwuje aromatyczną kawę, która dodaje energii i realnie wspiera wspólne granie dla dobra innych.

LOVELA

karuzela dla dzieci

MENNICA POLSKA

wybijanie żetonów pamiątkowych Mennicy Polskiej.

Jak dojechać na koncert finałowy WOŚP?

Na finał można dojechać zarówno tramwajami i autobusami, jak również metrem i kolejami miejskimi oraz podmiejskimi. W godzinach 12:00-21:00, na błonia PGE Narodowego można dojechać zabytkowym tramwajem. Linia 34T połączy Plac Narutowicza z centrum i scenę przy stadionie. Przejazd tramwajami 34T będzie darmowy. Zabytkowy tramwaj linii B w godzinach 10:00-18:00 będzie kursował również z Metra Młociny przez Most Skłodowskiej-Curie, ulice Trakt Nadwiślański i Światowida do pętli Winnica.

Przy pętli w Alei Zielenieckiej, w godzinach 13:00-19:00 stanie również nowoczesny wagon Hyundai. Będą się w nim odbywały pokazy pierwszej pomocy z ćwiczeniami prowadzone przez warszawskich tramwajarzy.

Od godziny 19:30 z Ronda Waszyngtona – zarówno w stronę Gocławia, jak i Winnicy – będą odjeżdżały dodatkowe autobusy linii 509. Na trasy wyjedzie również więcej tramwajów linii 7 i 26. Odpowiednio z Dworca Wschodniego (Kijowska) i z pętli przy Alei Zielenieckiej zabiorą pasażerów w kierunku Placu Narutowicza lub pętli przy stacji metra Młociny. W stronę Bemowa częściej będą odjeżdżały pociągi metra linii M2.