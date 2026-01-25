Gramy dla zdrowych brzuszków naszych dzieci. Co dzieje się w Warszawie?

W niedzielę, 25 stycznia odbywa się 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z tej okazji w Warszawie na błoniach PGE Narodowego wystąpi kilkanaście zespołów, a na ulicach całego miasta można spotkać setki wolontariuszy wspierających fundację.



Podczas tegorocznej akcji WOŚP zbiera pieniądze na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów pod hasłem: „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”.

– Moi drodzy, to co robimy i jak robimy w różnych miejscach na ziemi, to jest najpiękniejszy moment. Bądźcie dumni z tego, że potrafimy zjednoczyć Polaków na całym świecie! – podkreślił Jerzy Owsiak, prezes fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Miasteczko WOŚP na błoniach PGE Narodowego

Od soboty, 24 stycznie na błoniach PGE Narodowego znajduje się miasteczko z atrakcjami przygotowanymi przez fundację i tegorocznych partnerów WOŚP.

W niedzielę, 25 stycznia od godz. 14:00 na specjalnie wybudowanej scenie na błoniach PGE Narodowego rozpoczną się koncerty. Z okazji 34. Finału WOŚP zagra 12 zespołów, a tradycyjnie o godz. 20:00 zaplanowano Światełko do Nieba - pokaz świetlny, który potrwa dokładnie 4 min. 27 s , bez użycia materiałów pirotechnicznych.

Zmiany w komunikacji podczas WOŚP

Na błoniach PGE Narodowego obowiązuje zakaz zatrzymywania. Od strony nasypu kolejowego i ulicy Zamoyskiego kierowcy nie zaparkują do poniedziałku, 26 stycznia. O tydzień dłużej, do poniedziałku, 2 lutego, zakaz będzie obowiązywał po stronie Alei Zielenieckiej. Z kolei centralna część parkingu pozostanie niedostępna do poniedziałku, 9 lutego.