Życie Warszawy
Gramy dla zdrowych brzuszków naszych dzieci. Co dzieje się w Warszawie?

Publikacja: 25.01.2026 09:10

Podczas tegorocznej akcji WOŚP zbiera pieniądze na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów

Foto: materiały prasowe

Robert Biskupski
W niedzielę, 25 stycznia odbywa się 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z tej okazji w Warszawie na błoniach PGE Narodowego wystąpi kilkanaście zespołów, a na ulicach całego miasta można spotkać setki wolontariuszy wspierających fundację.

Podczas tegorocznej akcji WOŚP zbiera pieniądze na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów pod hasłem: „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”.

– Moi drodzy, to co robimy i jak robimy w różnych miejscach na ziemi, to jest najpiękniejszy moment. Bądźcie dumni z tego, że potrafimy zjednoczyć Polaków na całym świecie! – podkreślił Jerzy Owsiak, prezes fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Miasteczko WOŚP na błoniach PGE Narodowego

Od soboty, 24 stycznie na błoniach PGE Narodowego znajduje się miasteczko z atrakcjami przygotowanymi przez fundację i tegorocznych partnerów WOŚP.

W niedzielę, 25 stycznia od godz. 14:00 na specjalnie wybudowanej scenie na błoniach PGE Narodowego rozpoczną się koncerty. Z okazji 34. Finału WOŚP zagra 12 zespołów, a tradycyjnie o godz. 20:00 zaplanowano Światełko do Nieba - pokaz świetlny, który potrwa dokładnie 4 min. 27 s , bez użycia materiałów pirotechnicznych.

Zmiany w komunikacji podczas WOŚP

Na błoniach PGE Narodowego obowiązuje zakaz zatrzymywania. Od strony nasypu kolejowego i ulicy Zamoyskiego kierowcy nie zaparkują do poniedziałku, 26 stycznia. O tydzień dłużej, do poniedziałku, 2 lutego, zakaz będzie obowiązywał po stronie Alei Zielenieckiej. Z kolei centralna część parkingu pozostanie niedostępna do poniedziałku, 9 lutego.

Od początku soboty, 24 stycznia, do godziny 6:00 w poniedziałek, 26 stycznia, nie można wjechać na błonia PGE Narodowego.

W niedzielę, 25 stycznia, wolontariusze posiadający identyfikatory 34. Finału WOŚP mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w 1. strefie biletowej.

W dniu Finału WOŚP w godzinach 12:00-21:00, na błonia PGE Narodowego będzie można dojechać zabytkowym tramwajem. Linia 34T połączy Plac Narutowicza z centrum i scenę przy stadionie. Przejazd tramwajami 34T będzie darmowy. Zabytkowy tramwaj linii B w godzinach 10:00-18:00 będzie kursował również z Metra Młociny przez Most Skłodowskiej-Curie, ulice Trakt Nadwiślański i Światowida do pętli Winnica.

Przy pętli w Alei Zielenieckiej, w godzinach 13:00-19:00 stanie również nowoczesny wagon Hyundai. Będą się w nim odbywały pokazy pierwszej pomocy z ćwiczeniami prowadzone przez warszawskich tramwajarzy.

Z kolei Miejskie Zakłady Autobusowe przed Muzeum Narodowym, w godzinach 10:00-16:00, będą prezentowały wyremontowanego Ikarusa 280, tzw. „Bizona”. W środku zaplanowano muzykę na żywo, a na zewnątrz stanie fotobudka.

Od godziny 19:30 z Ronda Waszyngtona – zarówno w stronę Gocławia, jak i Winnicy – będą odjeżdżały dodatkowe autobusy linii 509. Na trasy wyjedzie również więcej tramwajów linii 7 i 26. Odpowiednio z Dworca Wschodniego (Kijowska) i z pętli przy Alei Zielenieckiej zabiorą pasażerów w kierunku Placu Narutowicza lub pętli przy stacji metra Młociny. W stronę Bemowa częściej będą odjeżdżały pociągi metra linii M2.

