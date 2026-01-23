Muzyka, warsztaty i licytacje dla dzieci w Wola Parku

Wola Park stanie się jednym z ważnych punktów na mapie warszawskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przez cały weekend wolontariusze sztabu #97, działającego przy Domu Kultury Świt, będą prowadzić zbiórkę pieniędzy na rzecz WOŚP. Dodatkowo na dzień finału przygotowano bogaty program wydarzeń skierowanych do całych rodzin.
Tegoroczna edycja WOŚP poświęcona jest wsparciu diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u dzieci.
Podczas rodzinnego finału WOŚP w Wola Parku na uczestników czekać będą liczne atrakcje. W Ogrodach Ulricha zaplanowano animacje dla dzieci, takie jak malowanie buziek i skręcanie baloników, a także koncert charytatywny uczniów i absolwentów Szkoły Muzycznej im. Krzysztofa Komedy.
Równolegle działać będzie specjalna insta-ścianka „Razem dla WOŚP”, gdzie uczestnicy wydarzenia będą mogli zrobić pamiątkowe zdjęcia z finału.
Atrakcją skierowaną do najmłodszych będzie malowanie buziek
Istotnym elementem wydarzenia będą licytacje charytatywne, prowadzone w przestrzeni szklarni w Ogrodach Ulricha. Na aukcje trafią m.in. vouchery i upominki przekazane przez partnerów wydarzenia oraz Wolskie Centrum Kultury. Wyjątkową atrakcją będą także unikatowe fotografie autorstwa Aleksandra Małachowskiego (Hashtagalek), prezentowane na co dzień w Muzeum Norblina.
Dochód z licytacji w całości zasili zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W ramach wsparcia WOŚP Wolskie Centrum Kultury przygotowało kreatywne warsztaty dla dzieci, w tym zajęcia „Magnetyczne serce dla WOŚP” oraz warsztaty recyklingowe, podczas których powstanie symboliczne serce wykonane z materiałów z odzysku. Gotowa praca zostanie przekazana na licytację WOŚP.
Na uczestników czekają również warsztaty budowania z klocków LEGO oraz zajęcia z zakresu pierwszej pomocy medycznej, promujące bezpieczeństwo i odpowiedzialność społeczną.
Kulminacyjnym punktem rodzinnego finału WOŚP w Wola Parku będzie Światełko do Nieba – transmisja na żywo z głównej siedziby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Warszawie, zaplanowana na godz. 20.
Rodzinny finał WOŚP w Wola Parku to okazja do wspólnego spędzenia czasu, dobrej zabawy i realnego wsparcia dzieci potrzebujących specjalistycznej opieki medycznej. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców do wspólnego grania i pomagania.