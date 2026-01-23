Muzyka, warsztaty i licytacje dla dzieci w Wola Parku

Wola Park zaprasza mieszkańców Warszawy do wspólnego grania z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Podczas rodzinnego finału nie zabraknie koncertów, warsztatów, licytacji i finałowego Światełka do Nieba.



Wola Park stanie się jednym z ważnych punktów na mapie warszawskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przez cały weekend wolontariusze sztabu #97, działającego przy Domu Kultury Świt, będą prowadzić zbiórkę pieniędzy na rzecz WOŚP. Dodatkowo na dzień finału przygotowano bogaty program wydarzeń skierowanych do całych rodzin.

Tegoroczna edycja WOŚP poświęcona jest wsparciu diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u dzieci.

Koncerty, animacje i wspólne pomaganie

Podczas rodzinnego finału WOŚP w Wola Parku na uczestników czekać będą liczne atrakcje. W Ogrodach Ulricha zaplanowano animacje dla dzieci, takie jak malowanie buziek i skręcanie baloników, a także koncert charytatywny uczniów i absolwentów Szkoły Muzycznej im. Krzysztofa Komedy.

Równolegle działać będzie specjalna insta-ścianka „Razem dla WOŚP”, gdzie uczestnicy wydarzenia będą mogli zrobić pamiątkowe zdjęcia z finału.