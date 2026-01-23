Producenci regionalnej żywności powalczą o Laur Marszałka

Sery, chleby, napoje, wypieki, nalewki, dżemy, powidła i inne mazowieckie smakołyki można zgłaszać do 19. edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego.



Swoje wyroby mazowieccy producenci żywności (zarówno firmy, jak i koła gospodyń wiejskich) mogą zgłaszać do 2 marca.

Reklama Reklama

Najlepsze wyroby spożywcze na Mazowszu

Jak podkreślają organizatorzy, bogactwo tradycji Mazowsza często zapisane jest w rodzinnych recepturach przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

– Co roku podczas konkursu odkrywamy unikatowe mazowieckie produkty - mówi marszałek Adam Struzik. – W 18. edycji Laur otrzymały m.in. pastrami wołowe, Zieleńska szynka z nogą, smalec z fasoli czy ser z Gąsiorowa. Czekamy na kolejne smaki, które wyróżniają się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością w podejściu do tematu żywności i innowacyjności przetwórstwa.

W 2024 r. w kategorii wyroby piekarnicze zwyciężył słonecznikowy chleb na zakwasie, a w pozostałych kategoriach nagrodzono m.in. wiszącą babkę, schab dojrzewający, suma w galarecie miodowej, powidła śliwkowe z miodem, gąsiorowski ser ze skórką, miód wielokwiatowy i nalewkę z kwiatu czarnego bzu – dla zdrowotności.