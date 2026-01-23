Producenci regionalnej żywności powalczą o Laur Marszałka

Swoje wyroby mazowieccy producenci żywności (zarówno firmy, jak i koła gospodyń wiejskich) mogą zgłaszać do 2 marca.
Jak podkreślają organizatorzy, bogactwo tradycji Mazowsza często zapisane jest w rodzinnych recepturach przekazywanych z pokolenia na pokolenie.
– Co roku podczas konkursu odkrywamy unikatowe mazowieckie produkty - mówi marszałek Adam Struzik. – W 18. edycji Laur otrzymały m.in. pastrami wołowe, Zieleńska szynka z nogą, smalec z fasoli czy ser z Gąsiorowa. Czekamy na kolejne smaki, które wyróżniają się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością w podejściu do tematu żywności i innowacyjności przetwórstwa.
W 2024 r. w kategorii wyroby piekarnicze zwyciężył słonecznikowy chleb na zakwasie, a w pozostałych kategoriach nagrodzono m.in. wiszącą babkę, schab dojrzewający, suma w galarecie miodowej, powidła śliwkowe z miodem, gąsiorowski ser ze skórką, miód wielokwiatowy i nalewkę z kwiatu czarnego bzu – dla zdrowotności.
Z kolei rok wcześniej jury doceniło chleb mazowiecki z czarnuszką, piernik staropolski z powidłami, kazuńskie zimne nóżki, pieróg zegrzyński, orzechową śliwkę, Owcorini, miód bartny kozienicki „Z Puszczy Kozienickiej” i ratafię na letnich owocach na jabłeczniku z antonówki.
Konkurs skierowany jest zarówno do firm komercyjnych, jak i do podmiotów oraz organizacji zajmujących się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę, takich jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne i ekologiczne. W kategorii producentów indywidualnych można zgłaszać wyroby piekarnicze, cukiernicze, przetwory mięsne i rybne, owocowe i warzywne, produkty mleczne, miody i napoje. W kategorii dla przedsiębiorców można zgłaszać wyroby pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i napoje.
Zwycięzcy w każdej kategorii otrzymają nagrodę finansową do 2 tys. zł, a wyróżnieni do 1 tys. zł. Laureaci konkursu będą mogli także używać logotypu „Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego”.