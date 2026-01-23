-7.5°C
1011.3 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Producenci regionalnej żywności powalczą o Laur Marszałka

Publikacja: 23.01.2026 10:00

Swoje wyroby mazowieccy producenci żywności (zarówno firmy, jak i koła gospodyń wiejskich) mogą zgła

Swoje wyroby mazowieccy producenci żywności (zarówno firmy, jak i koła gospodyń wiejskich) mogą zgłaszać do 2 marca.

Foto: Adobe Stock

rbi
Sery, chleby, napoje, wypieki, nalewki, dżemy, powidła i inne mazowieckie smakołyki można zgłaszać do 19. edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Swoje wyroby mazowieccy producenci żywności (zarówno firmy, jak i koła gospodyń wiejskich) mogą zgłaszać do 2 marca.

Najlepsze wyroby spożywcze na Mazowszu

Jak podkreślają organizatorzy, bogactwo tradycji Mazowsza często zapisane jest w rodzinnych recepturach przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

– Co roku podczas konkursu odkrywamy unikatowe mazowieckie produkty - mówi marszałek Adam Struzik. – W 18. edycji Laur otrzymały m.in. pastrami wołowe, Zieleńska szynka z nogą, smalec z fasoli czy ser z Gąsiorowa. Czekamy na kolejne smaki, które wyróżniają się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością w podejściu do tematu żywności i innowacyjności przetwórstwa.

Polecane
Wśród poszczególnych działów PKD jedynie produkcja artykułów spożywczych odnotowała wzrost, sięgając
STATYSTYKA
Przedświąteczna produkcja i handel w Warszawie i na Mazowszu

W 2024 r. w kategorii wyroby piekarnicze zwyciężył słonecznikowy chleb na zakwasie, a w pozostałych kategoriach nagrodzono m.in. wiszącą babkę, schab dojrzewający, suma w galarecie miodowej, powidła śliwkowe z miodem, gąsiorowski ser ze skórką, miód wielokwiatowy i nalewkę z kwiatu czarnego bzu – dla zdrowotności.

Reklama
Reklama

Z kolei rok wcześniej jury doceniło chleb mazowiecki z czarnuszką, piernik staropolski z powidłami, kazuńskie zimne nóżki, pieróg zegrzyński, orzechową śliwkę, Owcorini, miód bartny kozienicki „Z Puszczy Kozienickiej” i ratafię na letnich owocach na jabłeczniku z antonówki.

Kto może wziąć udział w konkursie o Laur Marszałka?

Konkurs skierowany jest zarówno do firm komercyjnych, jak i do podmiotów oraz organizacji zajmujących się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę, takich jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne i ekologiczne. W kategorii producentów indywidualnych można zgłaszać wyroby piekarnicze, cukiernicze, przetwory mięsne i rybne, owocowe i warzywne, produkty mleczne, miody i napoje. W kategorii dla przedsiębiorców można zgłaszać wyroby pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i napoje.

Polecane
W Polsce rocznie marnuje się około 5 milionów ton żywności
Kampania
Warszawskie targowiska przeciw marnowaniu żywności

Zwycięzcy w każdej kategorii otrzymają nagrodę finansową do 2 tys. zł, a wyróżnieni do 1 tys. zł. Laureaci konkursu będą mogli także używać logotypu „Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego”.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Obecnie czaszka żubra stepowego przechodzi proces konserwacji muzealnej
wykopalisko

Kopali staw, znaleźli czaszkę prażubra. Zjawiskowe odkrycie z mazowieckiej wsi trafiło do warszawskiego muzeum

Istotna część inwestycji dotyczy Białołęki i Wawra – dzielnic, w których potrzeby związane z rozbudo
infrastruktura sanitarna

Ponad 110 mln zł z funduszy unijnych na kanalizację

Projekt w budżecie obywatelskim zakłada osłupkowanie Warszawy za kwotę ponad 3,5 mln zł
przestrzeń miejska

Chcą miliona nowych słupków na ulicach Warszawy. „To jedyny sposób ochrony przed dewastacją”

W weekend w Warszawie sypnie śniegiem. Prognoza na najbliższe dni
pogoda

Nad Warszawę wraca śnieg. Najnowsza prognoza IMGW nie pozostawia złudzeń

Praskie centrum to jedna z największych inwestycji technologicznych ostatnich lat w kraju
bezpieczeństwo w sieci

Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK na Pradze-Północ. Wniosek o pozwolenie na budowę już złożony

Bliźniacze, galeriowe budynki na Ochocie (Rudawska 4, Solariego 5) zaprojektowano w duchu funkcjonal
zabytki

Modernistyczne perły Ochoty znów zdobią Rudawską i Solariego

Zlokalizowane na Ochocie ogródki użytkowane są przez około 600 osób wraz z rodzinami.
strategia rozwoju 2040+

Plan ogólny budzi obawy działkowców o przyszłość ogródków na Ochocie

15-letnia Veronika Odnoralova zaginęła 16 stycznia 2026 r. (mat. prasowe policji)
UWAGA! potrzebna pomoc

Zaginęła 15-letnia Veronika. Policja wydała pilny komunikat

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama