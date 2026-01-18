2025 rok w Bibliotece na Woli. Rekordowe statystyki i nowe trendy czytelnicze

Warszawska Biblioteka na Woli zaprezentowała szczegółowy raport z działalności w 2025 roku, wskazując na niesłabnące zainteresowanie tradycyjną książką przy jednoczesnym wzroście popularności mediów społecznościowych i formatów cyfrowych.



Z udostępnionych danych wynika, że instytucja staje się coraz ważniejszym centrum kulturalnym dzielnicy, przyciągając tysiące nowych użytkowników i oferując bogaty program wydarzeń literackich.

Aktywność czytelników i zasoby biblioteczne

W minionym roku Biblioteka na Woli odnotowała 325 666 wizyt, co przełożyło się na imponującą liczbę 559 165 wypożyczonych zbiorów. W strukturze wypożyczeń dominowały książki tradycyjne, których wydano 518 207 egzemplarzy. Czytelnicy chętnie sięgali również po audiobooki (15 940 wypożyczeń) oraz e-booki (6 202 wypożyczenia).

Instytucja stale inwestuje w nowości wydawnicze. W 2025 roku zakupiono łącznie 30, tys. nowych pozycji, wśród których znalazło się:

27 649 książek drukowanych,

2 025 e-booków,

613 audiobooków,

80 gier planszowych.

Dodatkowo biblioteka wydała 72 tys. kodów dostępu do popularnych serwisów Legimi oraz Empik Go, ułatwiając dostęp do literatury w formie cyfrowej.