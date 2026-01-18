2025 rok w Bibliotece na Woli. Rekordowe statystyki i nowe trendy czytelnicze

W minionym roku Biblioteka na Woli odnotowała 325 666 wizyt, co przełożyło się na imponującą liczbę 559 165 wypożyczonych zbiorów.
Z udostępnionych danych wynika, że instytucja staje się coraz ważniejszym centrum kulturalnym dzielnicy, przyciągając tysiące nowych użytkowników i oferując bogaty program wydarzeń literackich.
W minionym roku Biblioteka na Woli odnotowała 325 666 wizyt, co przełożyło się na imponującą liczbę 559 165 wypożyczonych zbiorów. W strukturze wypożyczeń dominowały książki tradycyjne, których wydano 518 207 egzemplarzy. Czytelnicy chętnie sięgali również po audiobooki (15 940 wypożyczeń) oraz e-booki (6 202 wypożyczenia).
Instytucja stale inwestuje w nowości wydawnicze. W 2025 roku zakupiono łącznie 30, tys. nowych pozycji, wśród których znalazło się:
Dodatkowo biblioteka wydała 72 tys. kodów dostępu do popularnych serwisów Legimi oraz Empik Go, ułatwiając dostęp do literatury w formie cyfrowej.
Statystyki demograficzne pokazują, że największą grupę odbiorców usług bibliotecznych stanowią kobiety, które odpowiadają za 75 proc. ogółu użytkowników. Pod względem wiekowym najliczniej reprezentowana jest grupa osób między 35. a 45. rokiem życia.
Ciekawym wskaźnikiem jest zróżnicowanie językowe czytelników. Choć język polski dominuje z wynikiem 89,81 proc., zauważalny jest udział osób korzystających z literatury w innych językach:
Dostrzeżono również użytkowników posługujących się językiem niemieckim, hiszpańskim, włoskim, chińskim oraz niderlandzkim. W dostępie do usług bibliotecznych dominują urządzenia mobilne – ponad połowa użytkowników (50,2 proc.) korzysta z telefonów, 48,9 proc. wybiera komputer, a 0,86 proc. tablet.
Biblioteka na Woli to nie tylko wypożyczalnia, ale także prężny ośrodek animacji kultury. W 2025 roku zorganizowano 51 spotkań autorskich oraz 47 prelekcji. Na liście najchętniej czytanych tytułów pierwsze miejsce zajęła pozycja Joanny Kuciel-Frydryszak „Chłopki. Opowieść o naszych babkach”. Kolejne miejsca na podium należały do Justyny Bednarek i Daniela de Latoura („Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”) oraz Jolanty Kwaśniewskiej i Emilii Padoł („Pierwsza dama”).
Placówka odnotowała znaczące sukcesy w budowaniu społeczności internetowej. Liczba obserwujących na Facebooku wzrosła o 9,1 proc., osiągając poziom 5 017 osób. Jeszcze dynamiczniejszy skok zainteresowania zauważono na Instagramie (wzrost o 15,9 proc.) oraz na portalu z grami i treściami interaktywnymi, gdzie liczba użytkowników zwiększyła się o 42,3 proc., przekraczając 110 tysięcy osób.