Życie Warszawy
2025 rok w Bibliotece na Woli. Rekordowe statystyki i nowe trendy czytelnicze

Publikacja: 18.01.2026 17:45

W minionym roku Biblioteka na Woli odnotowała 325 666 wizyt, co przełożyło się na imponującą liczbę 559 165 wypożyczonych zbiorów.

Foto: mat. pras.

M.B.
Warszawska Biblioteka na Woli zaprezentowała szczegółowy raport z działalności w 2025 roku, wskazując na niesłabnące zainteresowanie tradycyjną książką przy jednoczesnym wzroście popularności mediów społecznościowych i formatów cyfrowych.

Z udostępnionych danych wynika, że instytucja staje się coraz ważniejszym centrum kulturalnym dzielnicy, przyciągając tysiące nowych użytkowników i oferując bogaty program wydarzeń literackich.

Aktywność czytelników i zasoby biblioteczne

W minionym roku Biblioteka na Woli odnotowała 325 666 wizyt, co przełożyło się na imponującą liczbę 559 165 wypożyczonych zbiorów. W strukturze wypożyczeń dominowały książki tradycyjne, których wydano 518 207 egzemplarzy. Czytelnicy chętnie sięgali również po audiobooki (15 940 wypożyczeń) oraz e-booki (6 202 wypożyczenia).

Instytucja stale inwestuje w nowości wydawnicze. W 2025 roku zakupiono łącznie 30, tys. nowych pozycji, wśród których znalazło się:

  • 27 649 książek drukowanych,
  • 2 025 e-booków,
  • 613 audiobooków,
  • 80 gier planszowych.

Dodatkowo biblioteka wydała 72 tys. kodów dostępu do popularnych serwisów Legimi oraz Empik Go, ułatwiając dostęp do literatury w formie cyfrowej.

Profil współczesnego użytkownika

Statystyki demograficzne pokazują, że największą grupę odbiorców usług bibliotecznych stanowią kobiety, które odpowiadają za 75 proc. ogółu użytkowników. Pod względem wiekowym najliczniej reprezentowana jest grupa osób między 35. a 45. rokiem życia.

Ciekawym wskaźnikiem jest zróżnicowanie językowe czytelników. Choć język polski dominuje z wynikiem 89,81 proc., zauważalny jest udział osób korzystających z literatury w innych językach:

  • angielskim (6 proc.),
  • ukraińskim (3,4 proc.),
  • francuskim (0,4 proc.).

Dostrzeżono również użytkowników posługujących się językiem niemieckim, hiszpańskim, włoskim, chińskim oraz niderlandzkim. W dostępie do usług bibliotecznych dominują urządzenia mobilne – ponad połowa użytkowników (50,2 proc.) korzysta z telefonów, 48,9 proc. wybiera komputer, a 0,86 proc. tablet.

Kultura i media społecznościowe

Biblioteka na Woli to nie tylko wypożyczalnia, ale także prężny ośrodek animacji kultury. W 2025 roku zorganizowano 51 spotkań autorskich oraz 47 prelekcji. Na liście najchętniej czytanych tytułów pierwsze miejsce zajęła pozycja Joanny Kuciel-Frydryszak „Chłopki. Opowieść o naszych babkach”. Kolejne miejsca na podium należały do Justyny Bednarek i Daniela de Latoura („Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”) oraz Jolanty Kwaśniewskiej i Emilii Padoł („Pierwsza dama”).

Placówka odnotowała znaczące sukcesy w budowaniu społeczności internetowej. Liczba obserwujących na Facebooku wzrosła o 9,1 proc., osiągając poziom 5 017 osób. Jeszcze dynamiczniejszy skok zainteresowania zauważono na Instagramie (wzrost o 15,9 proc.) oraz na portalu z grami i treściami interaktywnymi, gdzie liczba użytkowników zwiększyła się o 42,3 proc., przekraczając 110 tysięcy osób.

