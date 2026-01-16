Żoliborz żegna przemysłową przeszłość. Znika biurowiec Elektry

Dopiero po zakończeniu tego etapu planowane jest rozpoczęcie zasadniczej rozbiórki konstrukcji żelbetowej. Inwestor zapowiada, że kluczowe roboty będą realizowane w okresie zimowym. Ma to – według deklaracji – ograniczyć uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich budynków.

Za wyburzenie dawnego biurowca odpowiada firma TREE ED z Grupy Tree, specjalizująca się w kompleksowych rozbiórkach obiektów przemysłowych i biurowych.

Obiekt, znany jako charakterystyczny „Lipsk”, został sprzedany deweloperowi Matexi Polska, który uzyskał zgodę na jego wyburzenie. Foto: Google Maps

Matexi Polska przygotowuje teren pod nową inwestycję mieszkaniową

Rozbiórka biurowca Elektry to pierwszy etap większego przedsięwzięcia. Matexi Polska, jeden z największych deweloperów działających na polskim rynku, planuje w tym miejscu realizację nowoczesnego budynku mieszkalnego. Inwestycja wpisuje się w szerszy proces przekształcania tej części Żoliborza z obszaru poprzemysłowego w atrakcyjną dzielnicę mieszkaniową.

Po zakończeniu prac rozbiórkowych teren zostanie odpowiednio przygotowany pod budowę nowego obiektu, który ma harmonijnie wpisać się w charakter współczesnego Żoliborza, łącząc nowoczesność z poszanowaniem istniejącej tkanki miejskiej.

Co powstanie przy Przasnyskiej 6A? 67 mieszkań i lokale usługowe

W miejscu dawnego biurowca powstanie budynek mieszkalny z 67 lokalami o zróżnicowanych układach – od mieszkań 2-pokojowych po przestronne lokale 4-pokojowe. Wysokość mieszkań wyniesie od 2,79 do 3,00 metrów, co ma zapewnić komfort i poczucie przestrzeni.

Każde mieszkanie będzie wyposażone w loggię, natomiast apartamenty zlokalizowane na dwóch najwyższych kondygnacjach otrzymają prywatne tarasy. Na parterze zaplanowano 7 lokali usługowych, które mają uzupełnić funkcję mieszkaniową i ożywić przestrzeń od strony ulicy.

Pod budynkiem znajdzie się garaż podziemny z miejscami parkingowymi, boksami rowerowymi, komórkami lokatorskimi oraz zapleczem technicznym.

Nowoczesna architektura i zrównoważony rozwój

Projekt nowej inwestycji przygotowała pracownia architektoniczna SAAW. Architekci postawili na nowoczesną formę z subtelnymi nawiązaniami do zabudowy charakterystycznej dla Żoliborza. Ważnym elementem koncepcji jest także zachowanie starodrzewia rosnącego przed budynkiem.

Inwestycja ma być realizowana zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W planach przewidziano m.in. montaż paneli fotowoltaicznych, co wpisuje się w rosnący trend ekologicznych rozwiązań w budownictwie mieszkaniowym.

Rozbiórka biurowca Elektry przy ul. Przasnyskiej 6A to nie tylko koniec pewnej epoki, ale również początek nowego etapu w rozwoju Żoliborza – dzielnicy, która konsekwentnie zmienia swoje oblicze, łącząc historię z nowoczesnością.