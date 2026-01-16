-5.6°C
Żoliborz żegna przemysłową przeszłość. Znika biurowiec Elektry

Publikacja: 16.01.2026 15:35

W miejscu dawnego biurowca powstanie budynek mieszkalny z 67 lokalami o zróżnicowanych układach

W miejscu dawnego biurowca powstanie budynek mieszkalny z 67 lokalami o zróżnicowanych układach

Foto: mat. pras.

M.B.
Przy ul. Przasnyskiej 6A w Warszawie trwa rozbiórka dawnego biurowca Zakładów Elektromechanicznych „Elektra”. Charakterystyczny obiekt typu „Lipsk”, będący jednym z ostatnich symboli przemysłowego Żoliborza, ustępuje miejsca nowoczesnej inwestycji mieszkaniowej realizowanej przez Matexi Polska.

Kolejna metamorfoza fragmentu stolicy staje się faktem. Na warszawskim Żoliborzu trwa rozbiórka dawnego biurowca Zakładów Elektromechanicznych „Elektra” przy ul. Przasnyskiej 6A. Budynek przez lata przypominał o poprzemysłowym charakterze tej części miasta i był jednym z ostatnich zachowanych obiektów tego typu w okolicy.

Obiekt, znany jako charakterystyczny „Lipsk”, został sprzedany deweloperowi Matexi Polska, który uzyskał zgodę na jego wyburzenie. Dla wielu mieszkańców i miłośników historii miasta to symboliczny moment – wraz z rozbiórką kończy się pewien etap w dziejach Żoliborza, a rozpoczyna nowy rozdział związany z zabudową mieszkaniową.

Rozbiórka krok po kroku. Najpierw demontaż, potem żelbet

Prace rozbiórkowe już się rozpoczęły i prowadzone są etapami. W pierwszej kolejności demontowane są elementy niekonstrukcyjne, takie jak:

  • okna,
  • fragmenty elewacji,
  • wyposażenie wnętrz, w tym drzwi, wykładziny oraz zabudowy.
Dopiero po zakończeniu tego etapu planowane jest rozpoczęcie zasadniczej rozbiórki konstrukcji żelbetowej. Inwestor zapowiada, że kluczowe roboty będą realizowane w okresie zimowym. Ma to – według deklaracji – ograniczyć uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich budynków.

Za wyburzenie dawnego biurowca odpowiada firma TREE ED z Grupy Tree, specjalizująca się w kompleksowych rozbiórkach obiektów przemysłowych i biurowych.

Obiekt, znany jako charakterystyczny „Lipsk”, został sprzedany deweloperowi Matexi Polska, który uzy

Obiekt, znany jako charakterystyczny „Lipsk", został sprzedany deweloperowi Matexi Polska, który uzyskał zgodę na jego wyburzenie.

Foto: Google Maps

Matexi Polska przygotowuje teren pod nową inwestycję mieszkaniową

Rozbiórka biurowca Elektry to pierwszy etap większego przedsięwzięcia. Matexi Polska, jeden z największych deweloperów działających na polskim rynku, planuje w tym miejscu realizację nowoczesnego budynku mieszkalnego. Inwestycja wpisuje się w szerszy proces przekształcania tej części Żoliborza z obszaru poprzemysłowego w atrakcyjną dzielnicę mieszkaniową.

Po zakończeniu prac rozbiórkowych teren zostanie odpowiednio przygotowany pod budowę nowego obiektu, który ma harmonijnie wpisać się w charakter współczesnego Żoliborza, łącząc nowoczesność z poszanowaniem istniejącej tkanki miejskiej.

Co powstanie przy Przasnyskiej 6A? 67 mieszkań i lokale usługowe

W miejscu dawnego biurowca powstanie budynek mieszkalny z 67 lokalami o zróżnicowanych układach – od mieszkań 2-pokojowych po przestronne lokale 4-pokojowe. Wysokość mieszkań wyniesie od 2,79 do 3,00 metrów, co ma zapewnić komfort i poczucie przestrzeni.

Każde mieszkanie będzie wyposażone w loggię, natomiast apartamenty zlokalizowane na dwóch najwyższych kondygnacjach otrzymają prywatne tarasy. Na parterze zaplanowano 7 lokali usługowych, które mają uzupełnić funkcję mieszkaniową i ożywić przestrzeń od strony ulicy.

Pod budynkiem znajdzie się garaż podziemny z miejscami parkingowymi, boksami rowerowymi, komórkami lokatorskimi oraz zapleczem technicznym.

