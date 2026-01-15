XXXI sesja Rady Warszawy. Zaprotestują wychowawcy, rodzice i politycy

Proponowany porządek obrad Rady Warszawy obejmuje ponad 80 punktów
Na najbliższej sesji Rady Warszawy pojawić się ma wiele osób protestujących przeciw likwidacji przedszkoli. Swój udział zapowiedzieli m.in. rodzice, wychowawcy i politycy.
Czwartkowa sesja rozpocznie się od projektów uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na liście znajdują się plany dla osiedla Wygoda (część południowa), rejonu Anecina Północnego (część I), terenów wschodnich w rejonie ulicy Annopol, rejonu cmentarza przy ulicy Gociniec w Wesołej, rejonu liceum przy ul. Słowackiego w Wesołej oraz rejonu Starego Miasta.
Pojawią się też uchwały zmieniające lokalizacje inwestycji mieszkaniowych przy ul. Bieńskiej na Targówku oraz przy ul. Jagiellońskiej 88 A, B, C, D na Pradze-Północ, a także projekt niewyrażenia zgody na zintegrowany plan inwestycyjny dla działek w rejonie ul. Fajansowej i ul. Hejnałowej.
Radni rozpatrzą uchwały zatwierdzającą opłatę członkowską w ramach współpracy z Eurocities, ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych oraz nadanie statutu Urzędowi Pracy Miasta Stołecznego Warszawy.
Pojawi się projekt o wystąpienia do rad dzielnic o opinie w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także kwestie zwolnienia z opłat za nowe dowody rejestracyjne pojazdów z powodu zmiany administracyjnej, zgody na zmianę warunków umowy darowizny nieruchomości przy ul. L. Rydygiera oraz zgody na odstąpienie od przetargowego trybu użytkowania nieruchomości przy ulicy Annopol.
Dalsze punkty obejmują zgodę na porozumienie w sprawie realizacji inwestycji towarzyszącej, zbycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa na Bielanach przy ul. W. Broniewskiego 58, ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości przy ul. Dembińskiego na Żoliborzu oraz przy ulicy Górczewskiej na Woli.
Dużą część porządku zajmują projekty tworzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych: "Nowy Horyzont" i "Małe Kroki", zmiany w obsłudze placówek opiekuńczych, podniesienia kwoty pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie dla osób usamodzielnianych na lata 2026-2027 oraz dotacji na program promocji zdrowia „Młoda Warszawa - Trening Inteligencji Emocjonalnej dla młodzieży”.
Radni zajmą się zmianami w wspólnej obsłudze jednostek organizacyjnych, Miejskim Biurze Finansów Oświaty i biurach dzielnicowych, planem dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Wiele uchwał dotyczy zamiarów przekształcenia szkół podstawowych, co zazwyczaj oznacza usunięcie z nich oddziałów przedszkolnych:
W porządku mieszczą się też plany likwidacji przedszkoli:
Radni rozpatrzą przekształcenia przedszkoli:
Zmianę adresu:
Pojawi się zmiana statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów.
Uchwały obejmą też zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych (kilka projektów), zniesienie nazw ulic na Mokotowie: Boiskowa, Druskiennicka, A. Witkowskiego, Szymanówka oraz na Bemowie: Pobudki.
Zaplanowano też zmianę i nadanie nazw w Rembertowie przy ul. Chemicznej.
Nowe nazwy to: ul. Urokliwa w Wilanowie, ul. Muszlowa na Bemowie, Skwer P. Kuczalskiej-Reinschmit na Żoliborzu, ul. Koszteli i ul. A. Borkiewicza na Mokotowie oraz ul. Giserska w Ursusie.
Sesja zakończy się rozpatrzeniem skarg i petycji, oraz informacją prezydenta o decyzjach planistycznych w 2024 r.