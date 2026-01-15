XXXI sesja Rady Warszawy. Zaprotestują wychowawcy, rodzice i politycy

Likwidacja przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, liczba koncesji na alkohol, sprawy planowania przestrzennego, oświaty, gospodarki nieruchomościami i nazw obiektów miejskich to główne tematy XXXI sesji Rady Warszawy, która zbierze się 15 stycznia. Proponowany porządek obrad obejmuje ponad 80 punktów.



Na najbliższej sesji Rady Warszawy pojawić się ma wiele osób protestujących przeciw likwidacji przedszkoli. Swój udział zapowiedzieli m.in. rodzice, wychowawcy i politycy.

Czwartkowa sesja rozpocznie się od projektów uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na liście znajdują się plany dla osiedla Wygoda (część południowa), rejonu Anecina Północnego (część I), terenów wschodnich w rejonie ulicy Annopol, rejonu cmentarza przy ulicy Gociniec w Wesołej, rejonu liceum przy ul. Słowackiego w Wesołej oraz rejonu Starego Miasta.

Pojawią się też uchwały zmieniające lokalizacje inwestycji mieszkaniowych przy ul. Bieńskiej na Targówku oraz przy ul. Jagiellońskiej 88 A, B, C, D na Pradze-Północ, a także projekt niewyrażenia zgody na zintegrowany plan inwestycyjny dla działek w rejonie ul. Fajansowej i ul. Hejnałowej.

Składka na Eurocities i koncesje na alkohol

Radni rozpatrzą uchwały zatwierdzającą opłatę członkowską w ramach współpracy z Eurocities, ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych oraz nadanie statutu Urzędowi Pracy Miasta Stołecznego Warszawy.

Pojawi się projekt o wystąpienia do rad dzielnic o opinie w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także kwestie zwolnienia z opłat za nowe dowody rejestracyjne pojazdów z powodu zmiany administracyjnej, zgody na zmianę warunków umowy darowizny nieruchomości przy ul. L. Rydygiera oraz zgody na odstąpienie od przetargowego trybu użytkowania nieruchomości przy ulicy Annopol.