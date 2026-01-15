0.2°C
Życie Warszawy
XXXI sesja Rady Warszawy. Zaprotestują wychowawcy, rodzice i politycy

Publikacja: 15.01.2026 08:40

Proponowany porządek obrad Rady Warszawy obejmuje ponad 80 punktów

Proponowany porządek obrad Rady Warszawy obejmuje ponad 80 punktów

Foto: YouTube

rbi
Likwidacja przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, liczba koncesji na alkohol, sprawy planowania przestrzennego, oświaty, gospodarki nieruchomościami i nazw obiektów miejskich to główne tematy XXXI sesji Rady Warszawy, która zbierze się 15 stycznia. Proponowany porządek obrad obejmuje ponad 80 punktów.

Na najbliższej sesji Rady Warszawy pojawić się ma wiele osób protestujących przeciw likwidacji przedszkoli. Swój udział zapowiedzieli m.in. rodzice, wychowawcy i politycy.

Czwartkowa sesja rozpocznie się od projektów uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na liście znajdują się plany dla osiedla Wygoda (część południowa), rejonu Anecina Północnego (część I), terenów wschodnich w rejonie ulicy Annopol, rejonu cmentarza przy ulicy Gociniec w Wesołej, rejonu liceum przy ul. Słowackiego w Wesołej oraz rejonu Starego Miasta.

Pojawią się też uchwały zmieniające lokalizacje inwestycji mieszkaniowych przy ul. Bieńskiej na Targówku oraz przy ul. Jagiellońskiej 88 A, B, C, D na Pradze-Północ, a także projekt niewyrażenia zgody na zintegrowany plan inwestycyjny dla działek w rejonie ul. Fajansowej i ul. Hejnałowej.

Składka na Eurocities i koncesje na alkohol

Radni rozpatrzą uchwały zatwierdzającą opłatę członkowską w ramach współpracy z Eurocities, ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych oraz nadanie statutu Urzędowi Pracy Miasta Stołecznego Warszawy.

Pojawi się projekt o wystąpienia do rad dzielnic o opinie w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także kwestie zwolnienia z opłat za nowe dowody rejestracyjne pojazdów z powodu zmiany administracyjnej, zgody na zmianę warunków umowy darowizny nieruchomości przy ul. L. Rydygiera oraz zgody na odstąpienie od przetargowego trybu użytkowania nieruchomości przy ulicy Annopol.

Projekt uchwały zakłada zmniejszenie limitu zezwoleń w detalu (sklepy) o 310 i zwiększenie limitu w
rada warszawy
W Warszawie będzie mniej sklepów z alkoholem? Decyzja należy do radnych

Dalsze punkty obejmują zgodę na porozumienie w sprawie realizacji inwestycji towarzyszącej, zbycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa na Bielanach przy ul. W. Broniewskiego 58, ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości przy ul. Dembińskiego na Żoliborzu oraz przy ulicy Górczewskiej na Woli.

Oświata i opieka

Dużą część porządku zajmują projekty tworzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych: "Nowy Horyzont" i "Małe Kroki", zmiany w obsłudze placówek opiekuńczych, podniesienia kwoty pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie dla osób usamodzielnianych na lata 2026-2027 oraz dotacji na program promocji zdrowia „Młoda Warszawa - Trening Inteligencji Emocjonalnej dla młodzieży”.

Radni zajmą się zmianami w wspólnej obsłudze jednostek organizacyjnych, Miejskim Biurze Finansów Oświaty i biurach dzielnicowych, planem dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W ramach programu w roku 2026 prowadzone będą cykle treningu inteligencji emocjonalnej dla młodzieży
zdrowie psychiczne
Młodzi Warszawiacy przejdą Trening Inteligencji Emocjonalnej

Wiele uchwał dotyczy zamiarów przekształcenia szkół podstawowych, co zazwyczaj oznacza usunięcie z nich oddziałów przedszkolnych:

  • nr 30 im. Powstańców 1863 r. przy ul. Kawczyńskiej 2, nr 50 im. Królowej Jadwigi przy ul. Jagiellońskiej 7,
  • nr 73 im. Króla Stefana Batorego przy ul. Białostockiej 10/18,
  • nr 127 im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Kowieńskiej 12/20,
  • nr 258 im. gen. Jakuba Jasińskiego przy ul. B. Brechta 8, nr 354 im. Adama Asnyka przy ul. Otwockiej 3,
  • nr 395 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego przy ul. J. Sierakowskiego 9,
  • nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego przy ul. Juranda ze Spychowa 10,
  • nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego przy ul. Bohaterów 41,
  • nr 361 im. Papcia Chmiela przy ul. Ruskowy Bród 19,
  • nr 406 przy ul. Świdrskiej 93, nr 368 im. Polskich Olimpijczyków przy ul. M. Hemara 16,
  • nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Kobiałka 49,
  • przekształcenia SP nr 32 im. Małego Powstańca przy ul. D. B. Meiselsa 1.

Likwidacja i zmiany adresów przedszkoli

W porządku mieszczą się też plany likwidacji przedszkoli:

  • nr 30 "Zielona Łączka" przy ul. Rozbrat 10/14,
  • nr 32 przy ul. Nowogrodzkiej 17,
  • nr 34 przy ul. Emilii Plater 25,
  • nr 36 "Odkrywcy Nowego Świata" przy ul. Nowy Świat 41A,
  • nr 406 przy ul. J. Kaden-Bandrowskiego 8,
  • nr 142 przy ul. J. Dąbrowskiego 25,
  • nr 278 przy ul. Tatarskiej 3.

Radni rozpatrzą przekształcenia przedszkoli:

  • Integracyjnego nr 38 przy pl. Bankowym 35 w przedszkole specjalne,
  • nr 402 przy ul. R. Bailly 11,
  • nr 435 przy ul. gen. T. Pełczyńskiego 24,
  • nr 100 przy ul. Częstochowskiej 16/18

Zmianę adresu:

  • Przedszkola nr 66 przy ul. Grójeckiej 93,
  • XXI LO im. Hugona Kołłątaja przy ul. Grójeckiej 93,
  • SP nr 407 przy ul. Szeligowskiej 65A.

Pojawi się zmiana statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów.

Uchwały obejmą też zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych (kilka projektów), zniesienie nazw ulic na Mokotowie: Boiskowa, Druskiennicka, A. Witkowskiego, Szymanówka oraz na Bemowie: Pobudki.

Zaplanowano też zmianę i nadanie nazw w Rembertowie przy ul. Chemicznej.

Nowe nazwy to: ul. Urokliwa w Wilanowie, ul. Muszlowa na Bemowie, Skwer P. Kuczalskiej-Reinschmit na Żoliborzu, ul. Koszteli i ul. A. Borkiewicza na Mokotowie oraz ul. Giserska w Ursusie.

Sesja zakończy się rozpatrzeniem skarg i petycji, oraz informacją prezydenta o decyzjach planistycznych w 2024 r.

