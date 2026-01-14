Zaatakowali dostawcę i zamienili się ubraniami

Policjanci z warszawskiej Woli ujęli dwóch młodych mężczyzn podejrzanych o usiłowanie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz poplecznictwo. Do zdarzenia doszło po zamówieniu posiłku przez aplikację mobilną.



Według ustaleń śledczych, jeden ze sprawców groził dostawcy nożem, podczas gdy drugi zabezpieczał miejsce zdarzenia.

Przebieg zdarzenia na klatce schodowej

Z zebranych przez funkcjonariuszy informacji wynika, że sprawca zamówił jedzenie, a następnie oczekiwał na dostawcę przed budynkiem. Poinformował kuriera o braku gotówki i zaproponował uregulowanie należności w mieszkaniu. Gdy obaj znaleźli się na klatce schodowej, napastnik wyciągnął nóż i zażądał wydania zamówionego towaru.

Pokrzywdzony zdołał uciec z miejsca zdarzenia i niezwłocznie powiadomił służby. Policjanci, którzy przybyli na wezwanie, szybko ustalili rysopis podejrzanego i jego wspólnika. Okazało się, że po zajściu mężczyźni zamienili się ubraniami, co miało utrudnić ich identyfikację i ułatwić ucieczkę.

Działania operacyjne i zatrzymania

Pierwszy z podejrzanych, 19-letni mężczyzna, został zatrzymany wkrótce po przyjeździe patrolu. Drugi ze sprawców, 15-letni nieletni, wpadł w ręce operacyjnych z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu na terenie Pragi-Północ. Funkcjonariusze odnaleźli przy nim nóż, który prawdopodobnie służył do popełnienia przestępstwa.