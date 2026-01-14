-1.9°C
Życie Warszawy
Zaatakowali dostawcę i zamienili się ubraniami

14.01.2026 16:00

Pierwszy z podejrzanych, 19-letni mężczyzna, został zatrzymany wkrótce po przyjeździe patrolu.

Foto: policja

M.B.
Policjanci z warszawskiej Woli ujęli dwóch młodych mężczyzn podejrzanych o usiłowanie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz poplecznictwo. Do zdarzenia doszło po zamówieniu posiłku przez aplikację mobilną.

Według ustaleń śledczych, jeden ze sprawców groził dostawcy nożem, podczas gdy drugi zabezpieczał miejsce zdarzenia.

Przebieg zdarzenia na klatce schodowej

Z zebranych przez funkcjonariuszy informacji wynika, że sprawca zamówił jedzenie, a następnie oczekiwał na dostawcę przed budynkiem. Poinformował kuriera o braku gotówki i zaproponował uregulowanie należności w mieszkaniu. Gdy obaj znaleźli się na klatce schodowej, napastnik wyciągnął nóż i zażądał wydania zamówionego towaru.

Pokrzywdzony zdołał uciec z miejsca zdarzenia i niezwłocznie powiadomił służby. Policjanci, którzy przybyli na wezwanie, szybko ustalili rysopis podejrzanego i jego wspólnika. Okazało się, że po zajściu mężczyźni zamienili się ubraniami, co miało utrudnić ich identyfikację i ułatwić ucieczkę.

Działania operacyjne i zatrzymania

Pierwszy z podejrzanych, 19-letni mężczyzna, został zatrzymany wkrótce po przyjeździe patrolu. Drugi ze sprawców, 15-letni nieletni, wpadł w ręce operacyjnych z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu na terenie Pragi-Północ. Funkcjonariusze odnaleźli przy nim nóż, który prawdopodobnie służył do popełnienia przestępstwa.

Podczas weryfikacji danych w policyjnych systemach wyszło na jaw, że 15-latek był poszukiwany w związku z ucieczką z młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Nieletni został przewieziony do policyjnej izby dziecka.

Zarzuty i środki zapobiegawcze

Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 19-latkowi zarzutu poplecznictwa, czyli utrudniania postępowania karnego. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny oraz wydał zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym dostawcą.

Wobec 15-latka sformułowano zarzut popełnienia czynu karalnego polegającego na usiłowaniu rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Nastolatek został już umieszczony w ośrodku wychowawczym. O jego dalszym losie oraz wymiarze kary zdecyduje teraz sąd rodzinny i nieletnich.

