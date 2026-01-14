Zaatakowali dostawcę i zamienili się ubraniami

Pierwszy z podejrzanych, 19-letni mężczyzna, został zatrzymany wkrótce po przyjeździe patrolu.
Według ustaleń śledczych, jeden ze sprawców groził dostawcy nożem, podczas gdy drugi zabezpieczał miejsce zdarzenia.
Z zebranych przez funkcjonariuszy informacji wynika, że sprawca zamówił jedzenie, a następnie oczekiwał na dostawcę przed budynkiem. Poinformował kuriera o braku gotówki i zaproponował uregulowanie należności w mieszkaniu. Gdy obaj znaleźli się na klatce schodowej, napastnik wyciągnął nóż i zażądał wydania zamówionego towaru.
Pokrzywdzony zdołał uciec z miejsca zdarzenia i niezwłocznie powiadomił służby. Policjanci, którzy przybyli na wezwanie, szybko ustalili rysopis podejrzanego i jego wspólnika. Okazało się, że po zajściu mężczyźni zamienili się ubraniami, co miało utrudnić ich identyfikację i ułatwić ucieczkę.
Pierwszy z podejrzanych, 19-letni mężczyzna, został zatrzymany wkrótce po przyjeździe patrolu. Drugi ze sprawców, 15-letni nieletni, wpadł w ręce operacyjnych z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu na terenie Pragi-Północ. Funkcjonariusze odnaleźli przy nim nóż, który prawdopodobnie służył do popełnienia przestępstwa.
Podczas weryfikacji danych w policyjnych systemach wyszło na jaw, że 15-latek był poszukiwany w związku z ucieczką z młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Nieletni został przewieziony do policyjnej izby dziecka.
Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 19-latkowi zarzutu poplecznictwa, czyli utrudniania postępowania karnego. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny oraz wydał zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym dostawcą.
Wobec 15-latka sformułowano zarzut popełnienia czynu karalnego polegającego na usiłowaniu rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Nastolatek został już umieszczony w ośrodku wychowawczym. O jego dalszym losie oraz wymiarze kary zdecyduje teraz sąd rodzinny i nieletnich.