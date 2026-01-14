Plan Starego Miasta gotowy do uchwalenia. Co w nim znajdziemy?

Plan obejmuje najstarszą część Warszawy – rozplanowany w średniowieczu układ urbanistyczny obszaru Starego Miasta
Plan miejscowy obejmuje obszar historycznej zabudowy śródmiejskiej o powierzchni około 47,2 ha położony w Centrum Warszawy, w dzielnicy Śródmieście, ograniczony al. „Solidarności”, od zachodu ul. Miodową i pl. Krasińskich, od północy ulicami Boleść, Mostową i Długą, a od wschodu rzeką Wisłą.
Obejmuje więc najstarszą część Warszawy – rozplanowany w średniowieczu układ urbanistyczny obszaru Starego Miasta, z rynkiem na planie prostokąta, placem Zamkowym oraz układem uliczek. Jest to zwarty zespół zabudowy o zabytkowej architekturze, pierwotnie z XVII i XVIII wieku, wokół którego rozciąga się pierścień murów obronnych z XIV – XVI.
Początki Starego Miasta sięgają XIII wieku. Rozwinęło się ono na szlaku handlowym biegnącym znad Morza Czarnego ku Bałtykowi. Pozostałością tej drogi jest dzisiejsza ulica Świętojańska, Rynek i ulica Nowomiejska. Stare Miasto rozwijało się prężnie do XVII wieku. Na początku XVII wieku kamienice zyskały barwne tynki i barokowe zdobienia. W XIX wieku Stare Miasto pozbawione zostało murów obronnych, w 1817 r. rozebrano bramy Nowomiejska i Krakowską wraz z sąsiadującymi budynkami uzyskując przestrzeń dla placu Zamkowego, Barbakan przebudowano, zlikwidowano Ratusz i sklepy.
Z czasem Stare Miasto stało się mało znaczącą częścią stolicy z przeludnionymi i zaniedbanymi kamienicami zamieszkałymi przez ubogą ludność. W 1906 r. w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami Przeszłości podjęto decyzje o odnowie zniszczonych staromiejskich budynków i do 1938 r. zakończono częściową rekonstrukcję murów Barbakanu. W 1944 r. podczas powstania warszawskiego zostało zniszczone ok. 90% zabudowań Starego Miasta. Po II wojnie światowej jego odbudową zajął się Wydział Architektury Zabytkowej kierowany przez prof. Jana Zachwatowicza.
W 1948 roku w listopadzie uprawomocnił się plan zagospodarowania przestrzennego Starego i Nowego Miasta. 22 lipca 1953 roku nastąpiło zakończenie pierwszego etapu odbudowy Starego Miasta m.in. odgruzowano międzymurze wzdłuż ulicy Podwale, obszar od placu Zamkowego do ul. Piekarskiej oraz 96 kamieniczek, zabezpieczono również 45 budynków. Od 1949 r. trwały też prace nad odbudową Zamku Królewskiego. Stare Miasto to jedyny na świecie (w tej skali) obszar planowanej i dokończonej odbudowy terenu zabytkowej zabudowy miejskiej po zniszczeniach sięgających około 90%, określany jako Dzieło Odbudowy. Ówczesne wytyczne konserwatorskie, wykazywały potrzebę odbudowania Starego Miasta z czasów jego świetności, czyli z XVII wieku, ale nie we wszystkich szczegółach, zachowano układ przestrzenny miasta z okresu jego lokalizacji z XII – XIII wieku.
Odbudowane Stare Miasto to dziś jedno z ważniejszych przestrzeni życia kulturalnego mieszkańców Warszawy, z licznymi budynkami użyteczności publicznej, punktami gastronomicznymi oraz atrakcjami sezonowymi w postaci festiwali, koncertów, targów regionalnych, wystaw artystycznych czy teatrów ulicznych. Na podskarpiu współcześnie zrealizowana została rekonstrukcja części Dolnych Ogrodów Zamku Królewskiego oraz przebudowane zostały Bulwary Nadwiślańskie.
Jak podkreślają autorzy planu, ograniczenia i warunki określone w planie miejscowym stanowią podstawę do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących realizacji jakichkolwiek inwestycji budowlanych biorąc pod uwagę wszystkie aspekty miejsca, a przede wszystkim historię oraz wynikającą z niej ochronę i eksponowanie dóbr kultury materialnej, eksponowanie ciągłości historycznej, rozwoju miasta i poprawę jakości zagospodarowania przestrzennego. PW planie przewidziano: zachowanie i ochronę istniejącego zabytkowego układu przestrzennego Starego Miasta, zachowania przeznaczenia terenów, w tym usług użyteczności publicznej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zachowanie, ochronę i rozwój terenów zieleni oraz znaczące ograniczenie uzupełnień zabudowy.
Ze względu na przeważający udział budynków i zespołów zabytkowych największy wpływ na zagospodarowanie obszaru miały ograniczenia wynikające z ochrony zabytków. W planie uwzględnione zostały jedynie niewielkie możliwości uzupełnienia lub wymiany istniejącej zabudowy oraz zachowane zostało ukształtowanie terenów zieleni parkowej w otoczeniu murów staromiejskich, na Skarpie Warszawskiej oraz terenach podskarpowych z możliwością ich powiększenia i uzupełnienia, aż do Bulwarów Nadwiślańskich. Przyjęte zasady zagospodarowania uwzględniają dostęp mieszkańców, pracowników, turystów i innych użytkowników terenu do istniejącego obecnie publicznego transportu zbiorowego: autobusowego i tramwajowego, z możliwością jego rozbudowy wzdłuż ul. Wybrzeże Gdańskie.
Zgodnie z wytycznymi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania m.st. Warszawy obszar objęty planem znajduje się w centrum miasta, w strefie śródmieścia funkcjonalnego. W obszarze objętym planem przeważają tereny wielofunkcyjne, na których ustala się priorytet dla lokalizowania usług z zakresu administracji, organizacji społecznych, dyspozycji i współpracy gospodarczej, obrotu finansowego, ubezpieczeń, kultury, nauki, szkolnictwa, handlu, turystyki, hotelarstwa, sportu, transportu, łączności itp. o charakterze międzynarodowym, krajowym i ogólnomiejskim, funkcji mieszkaniowej wraz z niezbędnymi inwestycjami celu publicznego z zakresu infrastruktury społecznej. Dopuszcza się lokalizowanie innych funkcji.
Na terenie planu znajdują się też: obszar usług kultury oznaczony symbolem UK.20 obejmujący tereny Zamku Królewskiego z Górnym Ogrodem Zamkowym, obszary zieleni urządzonej oznaczone symbolem ZP1 obejmujące tereny podskarpia, w tym Dolne Ogrody Zamkowe i pas drogowy Wisłostrady oraz pas zieleni pomiędzy ul. Podwale a murami staromiejskimi oraz obszar terenów zieleni nadwiślańskiej w strefie śródmieścia funkcjonalnego oznaczony symbolem ZW1 obejmujące bulwary nadwiślańskie.
W obszarze planu przewidziano zabudowę o wysokości do około 20 m oraz średnią intensywność zabudowy brutto do 3,5. Dla terenów zieleni urządzonej przewidziano minimum 70% powierzchni biologicznie czynnej, a w zasięgu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu minimum 90%.
Głównymi celami sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Miasta są:
W planie uwzględnione zostały zmiany wynikające z rozpatrzenia uwag, zmiany wprowadzone do rejestru zabytków oraz zmiany wynikające z przyjęcia przez Radę m.st. Warszawy Uchwały Nr XCI/2981/2023 z 7 grudnia 2023 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego „Historyczne Centrum Warszawy” jako formy ochrony zabytków. Ustalenia planu zostały doprowadzone do zgodności z ustaleniami przyjętymi dla parku kulturowego „Historyczne Centrum Warszawy”, a na rysunku planu wskazano granicę parku kulturowego. Zgodnie z rozpatrzeniem uwag Narodowego Instytutu Dziedzictwa w planie zrezygnowano z przesądzania miejsca lokalizacji mostu pieszego. W wyniku ww. zmian wprowadzonych do projektu planu w niezbędnym zakresie ponowiona została procedura uzgodnień.