Meteorolodzy ostrzegają przed środową gołoledzią w Warszawie

Warszawa szykuje się na niebezpieczne zjawiska pogodowe. Meteorolodzy wydali pilne ostrzeżenie – w środę w stolicy spodziewany jest marznący deszcz, który w połączeniu z silnie wychłodzonym gruntem może spowodować powszechną gołoledź.



Sytuacja meteorologiczna jest poważna i wymaga szczególnej ostrożności ze strony mieszkańców.

Władze miasta ostrzegają przed niebezpieczeństwem gołoledzi Foto: mat. pras.

Marznący deszcz i oblodzenie – realne zagrożenie dla pieszych i kierowców

Prognozy wskazują, że opady deszczu spadającego na zimne nawierzchnie niemal natychmiast zamienią się w warstwę lodu. Temperatura gruntu w Warszawie wynosi obecnie średnio –4°C, co oznacza bardzo wysokie ryzyko oblodzenia jezdni, chodników, schodów i przystanków komunikacji miejskiej.

Takie warunki pogodowe znacząco zwiększają liczbę wypadków, poślizgów i kolizji drogowych. Szczególnie narażone są osoby starsze, dzieci oraz osoby z ograniczoną mobilnością.

Apel do mieszkańców: ograniczcie wyjścia i zmieńcie plany

Służby miejskie apelują, aby potraktować ostrzeżenia meteorologiczne bardzo poważnie. Już dziś warto zastanowić się, czy możliwe jest: