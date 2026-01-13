Meteorolodzy ostrzegają przed środową gołoledzią w Warszawie

Piasek do posypywania chodników może się okazać najbardziej potrzebnym towarem, jeśli prognozy meteorologów się sprawdzą
Sytuacja meteorologiczna jest poważna i wymaga szczególnej ostrożności ze strony mieszkańców.
Władze miasta ostrzegają przed niebezpieczeństwem gołoledzi
Prognozy wskazują, że opady deszczu spadającego na zimne nawierzchnie niemal natychmiast zamienią się w warstwę lodu. Temperatura gruntu w Warszawie wynosi obecnie średnio –4°C, co oznacza bardzo wysokie ryzyko oblodzenia jezdni, chodników, schodów i przystanków komunikacji miejskiej.
Takie warunki pogodowe znacząco zwiększają liczbę wypadków, poślizgów i kolizji drogowych. Szczególnie narażone są osoby starsze, dzieci oraz osoby z ograniczoną mobilnością.
Służby miejskie apelują, aby potraktować ostrzeżenia meteorologiczne bardzo poważnie. Już dziś warto zastanowić się, czy możliwe jest:
Jeśli wyjście z domu będzie konieczne, należy zadbać o odpowiednie obuwie z antypoślizgową podeszwą i zachować maksymalną ostrożność.
Miasto zapowiada podjęcie wszelkich możliwych działań, by ograniczyć skutki gołoledzi. Przeprowadzona zostanie akcja na głównych jezdniach, szczególnie tych, po których kursują autobusy. Piaskiem i innymi środkami zostaną posypane chodniki pozostające w gestii miasta.
Jednocześnie władze apelują do zarządców pozostałych ulic, osiedli i terenów dla pieszych o pełną mobilizację i szybkie reagowanie na zmieniające się warunki pogodowe.
Nadchodzące warunki pogodowe mogą być wyjątkowo zdradliwe. Nawet krótki spacer czy szybki dojazd mogą zakończyć się groźnym upadkiem. Lepiej zachować nadmierną ostrożność, niż narazić się na niebezpieczeństwo – w tym przypadku dosłownie „przejechać się na lodzie”.
Mieszkańcy Warszawy powinni śledzić aktualne komunikaty pogodowe i stosować się do zaleceń służb. Gołoledź to jedno z najbardziej niebezpiecznych zjawisk zimowych – nie lekceważmy ostrzeżeń.