Willa Kazimierza Pużaka została wpisana do rejestru

Architektura i unikatowe wartości zabytkowe

Budynek przy ul. Byczyńskiej 1 został wzniesiony według projektu domu typu A autorstwa Witolda Matuszewskiego i jest jednym z dziesięciu tego rodzaju obiektów na osiedlu. Jak podkreśla Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, willa zachowała swój historyczny charakter, oryginalne cechy stylistyczne oraz w znacznym stopniu pierwotny układ funkcjonalno-przestrzenny.

Pomimo przeprowadzonych po wojnie modernizacji, w obiekcie przetrwały elementy historycznego wyposażenia i detalu architektonicznego, co potwierdzają badania stratygraficzne. Dzięki temu willa stanowi cenne źródło wiedzy o architekturze mieszkaniowej lat 20. XX wieku w Warszawie.

Kazimierz Pużak – historia zapisana w murach

Szczególna wartość historyczna willi wynika z jej bezpośredniego związku z postacią Kazimierza Pużaka (1883–1950) – jednego z najważniejszych działaczy polskiej lewicy niepodległościowej. Pużak był współtwórcą PPS-Frakcji Rewolucyjnej obok Józefa Piłsudskiego, posłem na Sejm RP, prawnikiem oraz działaczem społecznym.

W czasie II wojny światowej pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Robotniczego Komitetu Obrony Warszawy. W 1945 roku został aresztowany przez NKWD i skazany w pokazowym „procesie szesnastu”. W wyniku represji stalinowskich pozbawiono go majątku, w tym willi przy ul. Byczyńskiej 1. Po wojnie jeden z lokali zamieszkiwała jego żona, Jadwiga Pużak, co pozwoliło zachować pamięć o przedwojennych właścicielach budynku.

Powojenna historia i współczesne losy budynku

Willa Kazimierza Pużaka przetrwała II wojnę światową bez większych zniszczeń. Po 1949 roku została zaadaptowana na jednoizbowe mieszkania komunalne. W kolejnych dekadach obiekt był stopniowo modernizowany – m.in. po 2000 roku wymieniono część stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycie dachowe. Budynek był użytkowany do 2024 roku.

Ochrona dziedzictwa Pragi-Południe

Wpisanie dawnej willi Kazimierza Pużaka do rejestru zabytków to istotny krok w ochronie dziedzictwa architektonicznego i historycznego Pragi-Południe. Obiekt stanowi nie tylko materialne świadectwo rozwoju przedwojennej Warszawy, lecz także trwałą pamiątkę po jednym z najważniejszych bohaterów polskiej historii XX wieku oraz ofierze represji stalinowskich.

Dzięki decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków willa przy ul. Byczyńskiej 1 zyskała należną jej rangę i ochronę, a jej zachowanie przyczyni się do dalszych badań nad architekturą i historią Osiedla Posłów i Senatorów PPS.