Remonty zabytkowych kamienic w Warszawie. Przykłady długofalowych rewitalizacji

Efekt dwu etapowej rekonstrukcji elewacji przy Koszykowej 30. Zwieńczenie zostanie odtworzone w kolejnych latach
Miasto stołeczne Warszawa od lat wspiera finansowo remonty zabytków. Tylko w ubiegłym roku przyznano 99 dotacji o łącznej wartości ponad 21 mln zł. Środki te przeznaczane są na prace możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym. Maksymalna kwota dofinansowania na jedno zadanie wynosiła w ostatnich latach 500 tys. zł, co mogło pokryć 60–70 proc. kosztów inwestycji.
W przypadku dużych, bogato zdobionych elewacji kwota rocznego wsparcia często okazuje się niewystarczająca. Dlatego wspólnoty mieszkaniowe decydują się na remonty etapowe, rozłożone na kilka lat.
Kamienica przy ul. Koszykowej 30 została wzniesiona w latach 1897–1898 według projektu Stefana Szyllera, jednego z najwybitniejszych architektów przełomu XIX i XX wieku. Budynek pierwotnie wyróżniał się bardzo bogatą dekoracją elewacji. W czasie II wojny światowej utracił ostatnią kondygnację i zwieńczenia, a w latach 60. XX wieku skuto niemal cały wystrój architektoniczny.
W czasie II wojny światowej utracił ostatnią kondygnację i zwieńczenia, a w latach 60. XX wieku skuto niemal cały wystrój architektoniczny.
Zachowały się jednak kamienne balkony, których naprawę i częściową rekonstrukcję przeprowadzono już w 2014 roku. W 2022 roku wspólnota mieszkaniowa zleciła opracowanie kompleksowego projektu remontu elewacji od strony ul. Koszykowej, opartego na archiwalnych fotografiach, kwerendach architektonicznych oraz badaniach in situ.
Pierwszy etap prac ruszył w 2023 roku i obejmował przede wszystkim naprawy konstrukcyjne: wzmocnienie nadproży, przemurowanie zniszczonych fragmentów murów, konserwację elementów stalowych oraz przygotowanie podłoża pod tynki, klinkier i sztukaterię. W 2024 roku miasto zrefundowało część kosztów w wysokości niemal 290 tys. zł.
Drugi etap, realizowany w 2025 roku, obejmuje rekonstrukcję dekoracji sztukatorskiej pierwszego i drugiego piętra, w tym girland, wieńców, kroksztynów i półkolumn. Kwota miejskiej dotacji wyniosła 384 tys. zł, co stanowi niemal 60 proc. kosztów. Zwieńczenie elewacji zostanie odtworzone w kolejnych latach.
Z kolei kamienica przy ul. Chmielnej 20, zlokalizowana przy Placu Pięciu Rogów, to klasyczna śródmiejska kamienica czynszowa z końca XIX wieku. Budynek przetrwał II wojnę światową bez większych zniszczeń, jednak po nacjonalizacji i modernizacjach z lat 60. XX wieku stracił znaczną część historycznego wystroju elewacji.
W 2022 roku w kamienicy przy Chmielnej 20 odtworzono trzy balkony od strony frontowej
W ostatnich latach jego stan techniczny wymagał pilnej interwencji. Dzięki dotacjom miejskim wykonano już remont elewacji podwórzowej, a w 2022 roku odtworzono trzy balkony od strony ul. Chmielnej. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 102 tys. zł. Balkony zrekonstruowano z dużą dbałością o detale – tralki, słupki i nakrywy balustrad wykonano z piaskowca, zgodnie z historycznym pierwowzorem.
Odtwarzanie elewacji zabytkowych kamienic etapami zawsze budzi emocje. Z jednej strony pozwala ratować historyczną substancję mimo ograniczonych środków, z drugiej – rodzi obawy, czy prace zostaną doprowadzone do końca. Takie wątpliwości towarzyszyły również remontowi kamienicy przy ul. Koszykowej 30.
Dotychczasowe efekty pokazują jednak, że konsekwentna współpraca wspólnot mieszkaniowych z miastem może przynieść bardzo dobre rezultaty. Odtwarzane dekoracje sztukatorskie i balkony nie tylko poprawiają estetykę ulic, ale także przywracają Warszawie jej historyczny, wielkomiejski charakter.
Przykłady Koszykowej 30 i Chmielnej 20 pokazują, że remonty zabytkowych kamienic w Warszawie, choć rozciągnięte w czasie, mają sens. Dzięki miejskim dotacjom i determinacji właścicieli kolejne fragmenty historycznej zabudowy odzyskują dawny wygląd. Pozostaje mieć nadzieję, że rozpoczęte inwestycje będą kontynuowane, a stołeczne ulice znów w pełni pokażą swoje architektoniczne bogactwo.