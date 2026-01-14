Remonty zabytkowych kamienic w Warszawie. Przykłady długofalowych rewitalizacji

Remonty elewacji zabytkowych kamienic to proces wymagający czasu i dużych nakładów finansowych. Waściciele historycznych budynków coraz częściej korzystają z dotacji m.st. Warszawy, realizując prace etapami. Przykładem są kamienice przy ul. Koszykowej 30 oraz ul. Chmielnej 20, gdzie rekonstrukcja elewacji konsekwentnie trwa od kilku lat.



Miasto stołeczne Warszawa od lat wspiera finansowo remonty zabytków. Tylko w ubiegłym roku przyznano 99 dotacji o łącznej wartości ponad 21 mln zł. Środki te przeznaczane są na prace możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym. Maksymalna kwota dofinansowania na jedno zadanie wynosiła w ostatnich latach 500 tys. zł, co mogło pokryć 60–70 proc. kosztów inwestycji.

W przypadku dużych, bogato zdobionych elewacji kwota rocznego wsparcia często okazuje się niewystarczająca. Dlatego wspólnoty mieszkaniowe decydują się na remonty etapowe, rozłożone na kilka lat.

Koszykowa 30 – powrót do dawnego splendoru

Kamienica przy ul. Koszykowej 30 została wzniesiona w latach 1897–1898 według projektu Stefana Szyllera, jednego z najwybitniejszych architektów przełomu XIX i XX wieku. Budynek pierwotnie wyróżniał się bardzo bogatą dekoracją elewacji. W czasie II wojny światowej utracił ostatnią kondygnację i zwieńczenia, a w latach 60. XX wieku skuto niemal cały wystrój architektoniczny.

W czasie II wojny światowej utracił ostatnią kondygnację i zwieńczenia, a w latach 60. XX wieku skuto niemal cały wystrój architektoniczny. Foto: mat. pras.

Zachowały się jednak kamienne balkony, których naprawę i częściową rekonstrukcję przeprowadzono już w 2014 roku. W 2022 roku wspólnota mieszkaniowa zleciła opracowanie kompleksowego projektu remontu elewacji od strony ul. Koszykowej, opartego na archiwalnych fotografiach, kwerendach architektonicznych oraz badaniach in situ.