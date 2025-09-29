32-letni mężczyzna zaatakował ofiarę tłuczkiem kuchennym
Do zdarzenia doszło na stacji metra Dworca Wileńskiego. Ofiarą był 35-letni mężczyzna, który poznał sprawcę przypadkowo. Ten kilka razy uderzył go kuchennym tłuczkiem w głowę i ukradł mu zegarek.
Policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI otrzymali informację o napadzie oraz rysopis sprawcy w nocy z niedzieli na poniedziałek. Napastnik został zatrzymany przez patrol z Pragi Północ w rejonie ul. Targowej. 32-latka przewieziono do komendy przy ul. Jagiellońskiej. Po zbadaniu alkomatem okazało się, że jest pijany. Jego udział w rozboju potwierdzili policjanci z KP Metro, którzy dysponowali zdjęciem zarejestrowanym przez kamery monitoringu.
Patrolowcy odnaleźli zegarek należący do ofiary. Okazało się, że napastnik porzucił go, aby uniknąć odpowiedzialności za przestępstwo. Policjanci, którzy wykonywali czynności w miejscu zdarzenia, trafili również na kuchenny tłuczek, którym mężczyzna zaatakował 35-latka.
Po sprawdzeniu danych napastnika okazało się, że dopuścił się on już innych przestępstw. Gdy sprawca wytrzeźwiał, policjanci doprowadzili go do Prokuratury Rejonowej Warszawa–Praga Północ, gdzie usłyszał zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Za ten rodzaj przestępstwa grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności, jednak z racji tego, że mężczyzna działał w warunkach recydywy, grozi mu nawet do 30 lat. Po przedstawieniu zarzutu sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu 32-latka.