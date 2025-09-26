Policjanci z ursynowskiego Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego otrzymali zgłoszenie dotyczące sąsiedzkiej awantury. Po dotarciu na miejsce okazało się, że osoba, która wezwała patrol, posiadała w domu narkotyki.



Funkcjonariusze zostali wezwani na miejsce przez 45-letniego mężczyznę, który pokłócił się ze swoim sąsiadem. Policjantom udało się załagodzić spór, jednak podczas interwencji w mieszkaniu jednego z uczestników znaleziono marihuanę.

Mężczyzna naruszył przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie na stronie Komendy Rejonowej Policji II – Mokotów, Ursynów, Wilanów, podczas interwencji, w mieszkaniu mężczyzny, który wezwał patrol, policjanci wyczuli charakterystyczny zapach marihuany. Po krótkiej rozmowie 45-latek przyznał, że posiada susz w szufladzie.

Funkcjonariusze przeszukali mieszkanie i zabezpieczyli woreczek foliowy z suszem. Badanie narkotestem potwierdziło, że jest to marihuana. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania środków odurzających, do którego się przyznał. 45-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Sprawą zajmuje się obecnie ursynowska prokuratura.