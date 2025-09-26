17°C
Życie Warszawy

Pechowy finał ucieczki przed policją. Włamywacz trafił do szpitala ze złamanymi nogami

Publikacja: 26.09.2025 15:45

Policja w Józefowie zatrzymała dwóch włamywaczy. Jeden z nich podczas ucieczki połamał sobie nogi

Foto: otwock.policja.gov.pl

Anna Rogalska
Policjanci z podwarszawskiego Józefowa mieli do czynienia z niecodzienną interwencją. Podczas ucieczki z miejsca włamania, jeden ze sprawców połamał sobie nogi. Mimo to próbował biec dalej. Szybko został zatrzymany przez funkcjonariuszy.

Do włamania doszło w podwarszawskim Józefowie. Jeden ze sprawców miał podwójnego pecha. Nie dość, że szybko wpadł w ręce policji, to podczas ucieczki połamał obie nogi.

Okradali dom w Józefowie. Nakrył ich właściciel

Do włamania doszło w ubiegłym tygodniu. Dwaj złodzieje, 59- i 60-latek za cel obrali sobie dom w podwarszawskim Józefowie. Ich łupem padły narzędzia i elektronika, a także porcelana i walizka o łącznej wartości 12 tys. złotych. Włamywaczy zauważył właściciel domu i powiadomił policję.

Spłoszeni przestępcy szybko zaczęli uciekać. Jeden z nich wyskoczył przez okno - i jak się później okazało - połamał sobie obie nogi. Mimo to nie zatrzymał się i udało mu się uciec z miejsca zdarzenia.

Włamywacze zostali zatrzymani. Jeden z nich trafił najpierw do szpitala

Wezwani na miejsce funkcjonariusze szybko namierzyli i zatrzymali włamywaczy. 59-latek, który w trakcie ucieczki połamał nogi najpierw trafił do szpitala, a następnie, podobnie jak jego kompan – do aresztu. Jak się okazało, drugi z mężczyzn był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Otwocku do odbycia kary 12 miesięcy pozbawienia wolności.

Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Za kradzież z włamaniem grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Policja apeluje do mieszkańców o czujność sąsiedzką i zwracanie uwagi na niepokojące sytuacje w okolicy. Szybkie zgłoszenie pozwala na skuteczną reakcję policjantów. 

