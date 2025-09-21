30.7°C
Życie Warszawy

Dramatyczna wypadek pod Warszawą. Autobus ZTM zderzył się z jeleniem. Zwierzę nie przeżyło

Publikacja: 21.09.2025 11:30

W kolizji nie ucierpiała żadna osoba, ale życia zwierzęcia nie udało się uratować

Foto: OSP Leszno

Kacper Komaiszko
W sobotnią noc, w podwarszawskiej miejscowości Leszno doszło do kolizji drogowej z udziałem autobusu miejskiego, samochodu osobowego i jelenia. Mimo tragicznego finału dla zwierzęcia, na szczęście żaden z pasażerów ani kierowców nie ucierpiał.

Do zdarzenia doszło w sobotę, 20 września, późnym wieczorem. Na ruchliwej ulicy Warszawskiej autobus linii 719, kursujący na trasie z Metra Bemowo do Leszna, oraz samochód osobowy zderzyły się z jeleniem.

Zwierzę nagle wbiegło na jezdnię, nie dając kierowcom szans na reakcję. Całe zdarzenie miało miejsce o godzinie 22:43. Chociaż autobus i auto zostały uszkodzone, kolizja nie zagroziła życiu ani zdrowiu żadnej z osób znajdujących się w pojazdach.

Sprawna akcja służb ratunkowych

Na miejsce zdarzenia natychmiast zadysponowano służby ratunkowe. W akcji brały udział dwa zastępy straży pożarnej: jeden z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie (OSP Leszno) oraz drugi z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej (JRG) z pobliskiego Błonia. Strażacy zabezpieczyli miejsce kolizji oraz wspierali działania pozostałych służb.

Informacje o zdarzeniu przekazała OSP Leszno na swoim profilu w mediach społecznościowych. Jak poinformowali strażacy, na miejscu pracowali także policjanci, którzy zajęli się ustalaniem okoliczności wypadku, oraz lekarz weterynarii, wezwany w celu zaopiekowania się poszkodowanym zwierzęciem. Niestety, obrażenia jelenia okazały się zbyt poważne i zwierzęcia nie udało się uratować.

Prawdziwy problem w mazowieckich lasach

Tego typu zdarzenia nie są rzadkością w rejonach położonych blisko terenów leśnych. Ulica Warszawska w Lesznie, leżąca na skraju Puszczy Kampinoskiej, jest często wykorzystywana przez dzikie zwierzęta jako szlak migracji, szczególnie po zmroku. Wzmożony ruch pojazdów w tych godzinach w połączeniu z brakiem odpowiednich zabezpieczeń i znaków drogowych zwiększa ryzyko kolizji. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.

