Życie Warszawy

Prawie 100 mln zł dla Warszawy! Wielkie dofinansowanie na zielony transport i infrastrukturę społeczną

Publikacja: 09.09.2025 12:30

Warszawa stoi u progu szeregu nowych inwestycji

Foto: pixabay.com

Kacper Komaiszko
Warszawa otrzyma ponad 93 mln zł na inwestycje. Środki z Unii Europejskiej oraz budżetu Mazowsza wesprą m.in. zakup 28 bezemisyjnych autobusów, budowę parkingów P+R oraz modernizację infrastruktury społecznej i sportowej.

Warszawa stoi u progu szeregu nowych inwestycji, które znacząco wpłyną na jakość życia mieszkańców. Dzięki uzyskaniu łącznie 93 mln zł z funduszy europejskich oraz budżetu województwa mazowieckiego, miasto zrealizuje projekty w kilku strategicznych obszarach.

Wsparcia w wysokości ponad 89,1 mln zł udzielono w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza, natomiast prawie 4,1 mln zł pochodzi z programu „Mazowsze dla sportu”. Jak podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk, to ogromne wsparcie, które pozwoli na tworzenie miejsc pomocy dla osób w kryzysie bezdomności, chorych na Alzheimera czy osób z niepełnosprawnościami, a także na rozbudowę nowoczesnej bazy sportowej.

Nowoczesna flota autobusów i strategiczne parkingi P+R

Kluczowym elementem inwestycji transportowych jest rozwój floty autobusów Miejskich Zakładów Autobusowych. Dzięki dofinansowaniu w wysokości niemal 34,5 mln zł z funduszy UE, przedsiębiorstwo zakupi 28 zeroemisyjnych autobusów. Będzie to 18 pojazdów o długości 12 m oraz 10 o długości ok. 10 m. W ramach projektu na terenie zajezdni "Woronicza" pojawi się także pięć dwuwyjściowych stacji ładowania o mocy 180 kW. Członkini zarządu województwa Anna Brzezińska podkreśla, że jest to inwestycja w czyste powietrze i zdrowie mieszkańców stolicy.

Ponad 39,6 mln zł unijnego wsparcia zostanie przeznaczone na budowę dwóch parkingów w systemie Parkuj i Jedź (P+R). Jeden z nich powstanie w dzielnicy Rembertów, w sąsiedztwie stacji PKP Warszawa-Rembertów i przystanków ZTM, co ułatwi przesiadki mieszkańcom tej części miasta oraz sąsiednich gmin, takich jak Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Marki i Ząbki. Drugi strategiczny parking zostanie zlokalizowany na końcowej stacji drugiej linii metra na Bemowie.

Wsparcie dla osób w potrzebie i rewitalizacja zabytków

Fundusze w wysokości niemal 5 mln zł z UE przeznaczono na poprawę infrastruktury społecznej. Środki te umożliwią remont siedmiu mieszkań w budynkach wielorodzinnych w Śródmieściu, które zostaną zaadaptowane dla osób w kryzysie bezdomności, przygotowujących się do samodzielnego funkcjonowania. Kolejnym celem projektu jest utworzenie środowiskowego domu samopomocy w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej 9b na Białołęce. Placówka zapewni stałą pomoc dla 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi i ze spektrum autyzmu.

Kolejne prawie 5 mln zł z UE wesprze podobne działania. Pieniądze pomogą w remoncie minimum siedmiu mieszkań w różnych lokalizacjach, przeznaczonych dla osób w kryzysie bezdomności oraz z niepełnosprawnościami. Utworzony zostanie także kolejny środowiskowy dom samopomocy dla 30 osób w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13 na Ochocie. Ponadto, dzięki adaptacji trzech lokali użytkowych przy ul. Belwederskiej 13, powstanie 20 nowych miejsc w filii dziennego domu pomocy Centrum Alzheimera.

Prawie 5 mln zł wsparcia unijnego przeznaczono również na rewitalizację zabytków. W ramach projektu przeprowadzone zostaną kompleksowe prace remontowe w dwóch zabytkowych budynkach drewnianych na Targówku. Oprócz renowacji samych obiektów, w ich otoczeniu pojawią się elementy małej architektury, takie jak ławki, altany, kosze na śmieci, a także place zabaw dla dzieci. Nowe, odrestaurowane przestrzenie mają posłużyć jako Centrum Kultury i Aktywności dla mieszkańców dzielnicy.

Miliony na sport w ramach programu „Mazowsze dla sportu”

Z budżetu województwa mazowieckiego na modernizację i rozwój infrastruktury sportowej w Warszawie przeznaczono 4,1 mln zł. Pieniądze trafią do beneficjentów z m.st. Warszawy oraz jej poszczególnych dzielnic. Środki pozwolą na realizację różnorodnych projektów, od utworzenia siłowni plenerowych, przez remont sufitu pływalni, po gruntowne modernizacje boisk i hal sportowych. Program ten ma na celu wspieranie lokalnych samorządów w tworzeniu nowoczesnej i dostępnej bazy sportowej dla wszystkich mieszkańców.

Źródło: zyciewarszawy.pl

