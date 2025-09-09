Prawie 100 mln zł dla Warszawy! Wielkie dofinansowanie na zielony transport i infrastrukturę społeczną

Warszawa otrzyma ponad 93 mln zł na inwestycje. Środki z Unii Europejskiej oraz budżetu Mazowsza wesprą m.in. zakup 28 bezemisyjnych autobusów, budowę parkingów P+R oraz modernizację infrastruktury społecznej i sportowej.



Warszawa stoi u progu szeregu nowych inwestycji, które znacząco wpłyną na jakość życia mieszkańców. Dzięki uzyskaniu łącznie 93 mln zł z funduszy europejskich oraz budżetu województwa mazowieckiego, miasto zrealizuje projekty w kilku strategicznych obszarach.

Wsparcia w wysokości ponad 89,1 mln zł udzielono w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza, natomiast prawie 4,1 mln zł pochodzi z programu „Mazowsze dla sportu”. Jak podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk, to ogromne wsparcie, które pozwoli na tworzenie miejsc pomocy dla osób w kryzysie bezdomności, chorych na Alzheimera czy osób z niepełnosprawnościami, a także na rozbudowę nowoczesnej bazy sportowej.

Nowoczesna flota autobusów i strategiczne parkingi P+R

Kluczowym elementem inwestycji transportowych jest rozwój floty autobusów Miejskich Zakładów Autobusowych. Dzięki dofinansowaniu w wysokości niemal 34,5 mln zł z funduszy UE, przedsiębiorstwo zakupi 28 zeroemisyjnych autobusów. Będzie to 18 pojazdów o długości 12 m oraz 10 o długości ok. 10 m. W ramach projektu na terenie zajezdni "Woronicza" pojawi się także pięć dwuwyjściowych stacji ładowania o mocy 180 kW. Członkini zarządu województwa Anna Brzezińska podkreśla, że jest to inwestycja w czyste powietrze i zdrowie mieszkańców stolicy.

Ponad 39,6 mln zł unijnego wsparcia zostanie przeznaczone na budowę dwóch parkingów w systemie Parkuj i Jedź (P+R). Jeden z nich powstanie w dzielnicy Rembertów, w sąsiedztwie stacji PKP Warszawa-Rembertów i przystanków ZTM, co ułatwi przesiadki mieszkańcom tej części miasta oraz sąsiednich gmin, takich jak Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Marki i Ząbki. Drugi strategiczny parking zostanie zlokalizowany na końcowej stacji drugiej linii metra na Bemowie.