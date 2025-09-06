Dziś marsz „Polska dla Polaków” w Warszawie. Organizatorzy przywołują incydenty z koncertu Maxa Korzha

W sobotę w Warszawie odbędzie się marsz antyimigracyjny pod hasłem „Polska dla Polaków. Polacy dla Polski”, który ma być wyrazem sprzeciwu wobec polityki migracyjnej Unii Europejskiej. Organizatorem są Stowarzyszenie „Marsz Niepodległości” oraz Młodzież Wszechpolska.



Jak podkreślają organizatorzy, celem manifestacji jest wyrażenie sprzeciwu wobec masowej i niekontrolowanej imigracji narzucanej Polsce przez Komisję Europejską, a realizowanej – ich zdaniem – przez obecny rząd. Według organizatorów, sprowadzanie do kraju „obcych kulturowo mas imigrantów” stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Reklama Reklama

Preteksty do marszu: incydenty w Warszawie

Organizatorzy manifestacji powołują się na serię wydarzeń, które w ich ocenie są dowodem na rosnące problemy związane z niekontrolowaną imigracją. Największe oburzenie wywołały wydarzenia, które miały miejsce w trakcie i wokół koncertu białoruskiego rapera Maxa Korzha na Stadionie Narodowym. Impreza, w której dominowali obywatele Ukrainy i Białorusi, przerodziła się w serię incydentów: doszło do bójek z ochroną i prób wtargnięcia na płytę boiska, co wymagało interwencji policji. W sumie zatrzymano ponad 100 osób.

Największą kontrowersję wywołało jednak pojawienie się w tłumie wrogich polskiej historii symboli: flagi OUN-UPA oraz nazistowskiego „Wilczego Haka”. Organizatorzy marszu uznali ten fakt za „hańbiący i oburzający”.

Jako inne przykłady problemów z imigrantami podano również incydent w warszawskim metrze, gdzie agresywna młodzież z Ukrainy miała prowokować współpasażerów. Uznano to za sygnał, że część przybyszów nie zamierza się integrować, a wręcz „okazuje pogardę dla naszych norm”. Wskazano także na spontaniczny, „tajny” koncert na warszawskiej Woli, który przyciągnął setki osób, wywołał chaos i wymagał interwencji kilkuset policjantów.