Prokuratura bada incydent z flagą UPA na koncercie Maxa Korzha

W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Praga Południe wszczęto postępowanie sprawdzające w związku z prezentacją symboli OUN-UPA podczas koncertu białoruskiego rapera na Stadionie Narodowym. Sprawa jest analizowana pod kątem propagowania ustrojów totalitarnych.



Kontrowersyjny koncert Maxa Korzha na Stadionie Narodowym, który odbył się 9 sierpnia 2025 roku, ma swój dalszy ciąg. Po doniesieniach o pojawieniu się na trybunach czerwono-czarnej flagi OUN-UPA, prokuratura podjęła konkretne działania. Jak wynika z komunikatu, zarejestrowano już materiały dotyczące incydentu, a w sprawie prowadzone jest postępowanie sprawdzające.

Ustalenia prokuratury

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Praga Południe, sprawa dotyczy prezentacji tak zwanej „Flagi Bandery”, która jest symbolem Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii. Na tym etapie prokuratura nie prowadzi jeszcze formalnego śledztwa, lecz gromadzi i analizuje dostępne dowody, aby ocenić, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania karnego.

Propagowanie totalitaryzmu

Zdarzenie jest analizowane pod kątem wypełnienia znamion czynu zabronionego z art. 256 § 1 i 1a Kodeksu karnego. Oznacza to, że prokuratura bada, czy nie doszło do propagowania nazistowskiego, komunistycznego, faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa. Pod lupą znalazło się również potencjalne nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych oraz publiczne propagowanie ideologii nawołującej do użycia przemocy.