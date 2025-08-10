27.3°C
1018.3 hPa
Życie Warszawy

Max Korzh w Warszawie. Banderowska flaga na PGE Narodowym. Fani białoruskiego rapera bulwersują po raz drugi

Publikacja: 10.08.2025 15:30

Fani białoruskiego rapera prezentowali flagę OUN-UPA na PGE Narodowym

Fani białoruskiego rapera prezentowali flagę OUN-UPA na PGE Narodowym

Foto: Facebook

Kacper Komaiszko
Wydarzenie miało być jednym z największych koncertów tego lata, jednak już w przededniu stało się źródłem kontrowersji.

W piątek, na warszawskiej Woli, fani rapera zorganizowali nieformalne i nielegalne zgromadzenie, zakłócając spokój mieszkańców. To, co wydarzyło się dzień później na PGE Narodowym oburza jeszcze bardziej.

Polecane
Mieszkańcy Woli nie spodziewali się takiego chaosu
bezpieczeństwo
Koncert Maxa Korzha na Woli wywołał chaos. Interweniowała policja

Bójki z ochroną i zbrodnicza symbolika na PGE Narodowym

Prawdziwa burza rozpętała się jednak podczas głównego koncertu na PGE Narodowym. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać, jak część publiczności prezentuje czerwonoczarną flagę OUN-UPA. Symbol organizacji odpowiedzialnej za ludobójstwo na Polakach w czasie II wojny światowej, eksponowany w symbolicznym dla Polski miejscu, wywołał falę oburzenia.

Zachowanie części publiczności budziło poważne wątpliwości natury prawnej, ale też stwarzało zagrożenie. Uczestnicy koncertu, wbrew zasadom bezpieczeństwa, próbowali przeskakiwać z trybun na płytę stadionu, co doprowadziło do starć z ochroną. Incydenty te kładą się cieniem na apelach samego artysty, który w trakcie koncertu wzywał do pokoju i dobrych relacji między narodami.

Reakcja władz i konsekwencje prawne

Na skandaliczny incydent szybko zareagowały władze. Poseł Dariusz Matecki, prezes fundacji Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu, poinformował, że złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. W swoim oświadczeniu podkreślił, że propagowanie totalitarnych symboli jest przestępstwem i domaga się wszczęcia postępowania karnego wobec osób odpowiedzialnych. Zgodnie z polskim prawem, za tego typu czyny grozi kara pozbawienia wolności.

Podsumowując, koncert Maxa Korzha w Warszawie, który miał być radosnym wydarzeniem muzycznym, stał się areną skandali. Chaos na Woli, bójki z ochroną i przede wszystkim haniebne prezentowanie zbrodniczej symboliki, sprawiły, że o wydarzeniu mówi się w kontekście braku szacunku dla polskiej historii i mieszkańców stolicy. Warto zadać sobie pytanie, czy organizatorzy i sami uczestnicy wykazali się wystarczającą odpowiedzialnością, aby nie dopuścić do takiej sytuacji w przyszłości.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Warszawiacy mają sporo zarzutów do organizacji próby generalnej przed defiladą
Święto wojska polskiego

Denerwująca próba defilady. „Dziękujemy za nieprzespaną noc”

W nocy z 9 na 10 sierpnia siły zbrojne sprawdziły swoją gotowość,
Święto wojska polskiego

Warszawa jak poligon. Nocna próba defilady na Wisłostradzie

Datę otwarcia parku przesunięto na okres powakacyjny
przestrzeń miejska

13 hektarów konfliktu. Dlaczego budowa Parku Żerańskiego budzi takie emocje?

Mieszkańcy Woli nie spodziewali się takiego chaosu
bezpieczeństwo

Koncert Maxa Korzha na Woli wywołał chaos. Interweniowała policja

Posiadacze pojazdów zostali ukarani mandatami w wysokości 1500 zł
bezpieczeństwo

Policja karze za jazdę na „nie-rowerach”

Nie trzeba wyjeżdżać z Warszawy, aby poczuć wakacyjny klimat
Wisła

Bezpłatne rejsy, spływy kajakowe i sporty wodne czekają na mieszkańców

Akcję przepompowywania wody wspierają strażacy z OSP w Wesołej
Służby miejskie

Ekologicznie i oszczędnie. Milion litrów wody z basenów umyło ulice i torowiska

Tylko jednego dnia Straż Graniczna w Warszawie zatrzymała 10 obcokrajowców
bezpieczeństwo

10 cudzoziemców zatrzymanych w Warszawie

© Copyright by GREMI MEDIA SA