63 osoby wydalone z Polski. Deportacje po skandalicznych incydentach na koncercie Maxa Korzha

Premier Donald Tusk poinformował, że w związku z sobotnimi zajściami podczas koncertu na Stadionie Narodowym, polskie służby wydały nakazy opuszczenia kraju dla 63 cudzoziemców. Decyzja dotyczy 57 Ukraińców i 6 Białorusinów. W przypadku braku dobrowolnego wyjazdu, osoby te zostaną deportowane pod przymusem.



To bezprecedensowe działania są odpowiedzią na serię incydentów, które miały miejsce w miniony weekend w Warszawie, podczas wydarzeń z udziałem białoruskiego rapera Maxa Korzha. Chaos rozpoczął się już w piątek, gdy na warszawskiej Woli doszło do nielegalnego zgromadzenia, które zakłóciło spokój mieszkańców.

Kulminacja nastąpiła w sobotę na PGE Narodowym, gdzie dziesiątki tysięcy fanów doprowadziły do zamieszek, a na trybunach pojawiły się zbrodnicze symbole.

Chaos na stadionie i śledztwo w sprawie haseł

Sobotni koncert zgromadził na stadionie PGE Narodowy kilkadziesiąt tysięcy osób. W pewnym momencie doszło do masowego przeskakiwania z trybun na płytę stadionu, co doprowadziło do przepychanek z ochroną. Policja potwierdziła, że materiał dowodowy w sprawie pojawienia się na stadionie haseł, które mogą wyczerpywać znamiona czynu zabronionego, został przekazany do prokuratury.