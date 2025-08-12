26.1°C
Życie Warszawy

63 osoby wydalone z Polski. Deportacje po skandalicznych incydentach na koncercie Maxa Korzha

Publikacja: 12.08.2025 13:30

W sobotę Stadion Narodowy był świadkiem skandalicznych wydarzeń w wykonaniu Ukraińców i Białorusinów

Foto: Policja

Kacper Komaiszko
Premier Donald Tusk poinformował, że w związku z sobotnimi zajściami podczas koncertu na Stadionie Narodowym, polskie służby wydały nakazy opuszczenia kraju dla 63 cudzoziemców. Decyzja dotyczy 57 Ukraińców i 6 Białorusinów. W przypadku braku dobrowolnego wyjazdu, osoby te zostaną deportowane pod przymusem.

To bezprecedensowe działania są odpowiedzią na serię incydentów, które miały miejsce w miniony weekend w Warszawie, podczas wydarzeń z udziałem białoruskiego rapera Maxa Korzha. Chaos rozpoczął się już w piątek, gdy na warszawskiej Woli doszło do nielegalnego zgromadzenia, które zakłóciło spokój mieszkańców.

Mieszkańcy Woli nie spodziewali się takiego chaosu
Koncert Maxa Korzha na Woli wywołał chaos. Interweniowała policja

Kulminacja nastąpiła w sobotę na PGE Narodowym, gdzie dziesiątki tysięcy fanów doprowadziły do zamieszek, a na trybunach pojawiły się zbrodnicze symbole.

Fani białoruskiego rapera prezentowali flagę OUN-UPA na PGE Narodowym
Banderowska flaga na PGE Narodowym. Fani białoruskiego rapera bulwersują po raz drugi

Chaos na stadionie i śledztwo w sprawie haseł

Sobotni koncert zgromadził na stadionie PGE Narodowy kilkadziesiąt tysięcy osób. W pewnym momencie doszło do masowego przeskakiwania z trybun na płytę stadionu, co doprowadziło do przepychanek z ochroną. Policja potwierdziła, że materiał dowodowy w sprawie pojawienia się na stadionie haseł, które mogą wyczerpywać znamiona czynu zabronionego, został przekazany do prokuratury.

Stanowcze działania policji: łącznie ponad 100 zatrzymanych

Warszawska policja podsumowała swoje działania w komunikacie, przedstawiając szczegółowe statystyki z obu dni. W piątek, na terenie dawnych kolejowych przy ulicy Ordona, gdzie doszło do nielegalnego zgromadzenia, policja zatrzymała 9 osób, a 25 ukarano mandatami. Dalsze kroki obejmują postawienie organizatorowi zarzutów z art. 58 Ustawy o imprezach masowych.

Jeszcze poważniejsze konsekwencje czekają uczestników sobotniego koncertu. Zatrzymano łącznie 109 osób za liczne wykroczenia i przestępstwa, takie jak: posiadanie narkotyków, naruszenie nietykalności pracowników ochrony, posiadanie środków pirotechnicznych oraz wtargnięcie na teren imprezy masowej. Funkcjonariusze ukarali 50 osób mandatami na łączną kwotę 11 450 złotych, a 38 wniosków o ukaranie skierowano do sądu.

Źródło: zyciewarszawy.pl

